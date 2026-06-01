Mikaël Kingsbury, multiple champion olympique relève un nouveau défi : œuvrer pour la santé des enfants

Le « Roi des bosses » devient ambassadeur de La Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants

MONTRÉAL, le 1er juin 2026 /CNW/ - Le champion olympique canadien et le skieur acrobatique le plus décoré de tous les temps, Mikaël Kingsbury, se lance dans une nouvelle mission au service de la santé des enfants en devenant ambassadeur de La Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants.

« En tant que père et athlète, je suis fier de soutenir La Fondation du Children et de contribuer à donner la chance aux enfants malades du Québec de grandir en santé. »

Mikaël Kingsbury devient ambassadeur de La Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants. (Groupe CNW/Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants)

Originaire de Deux-Montagnes, Mikaël Kingsbury, quintuple médaillé olympique, entretient un lien profond avec le Québec, où il vit avec sa conjointe Laurence et leur fils de 21 mois. Après avoir participé à ses derniers Jeux olympiques à Milano-Cortina plus tôt cette année, Kingsbury affirme être enthousiaste à l'idée de relever un nouveau défi.

« Cela compte énormément pour moi d'avoir la chance d'aider les enfants et leur famille de ma province natale », a-t-il déclaré.

Considéré comme l'un des plus grands skieurs acrobatiques de tous les temps, Kingsbury a dominé le circuit international des bosses pendant plus d'une décennie. Surnommé le « Roi des bosses », il compte 100 victoires en Coupe du monde et cinq médailles olympiques, dont deux d'or.

Reconnu pour sa constance, sa discipline et sa détermination, Kingsbury a inspiré toute une génération de jeunes athlètes au Québec et partout au Canada.

À titre d'ambassadeur, Kingsbury contribuera à faire connaître La Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants et à mobiliser le public à travers différentes campagnes, événements, et des rencontres avec les patients.

Il aidera également à mettre en lumière les besoins des enfants et adolescents soignés au Children, qui dessert 63 % du territoire québécois. Par son implication, Kingsbury encouragera aussi les Québécois et les Québécoises à soutenir la mission de la Fondation, qui finance des soins pédiatriques et materno-fœtaux innovants qui changent des vies, ainsi que la recherche et des programmes qui soutiennent les enfants et les familles à l'Hôpital comme au-delà de ses murs.

« Nous sommes extrêmement fiers d'accueillir Mikaël au sein de la grande famille du Children, a déclaré Renée Vézina, présidente de La Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants. Partout au Québec, les gens le connaissent pour sa détermination, son humilité et sa générosité. Aujourd'hui, comme papa et ambassadeur, il contribue à rappeler l'importance d'offrir à chaque enfant et à chaque famille les meilleurs soins et le meilleur accompagnement possible lorsqu'ils en ont le plus besoin. »

Renée Vézina, présidente de La Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants, est disponible pour répondre aux demandes d'entrevue. En raison de contraintes d'horaire, Mikaël Kingsbury n'est pas disponible pour des entrevues supplémentaires.

À PROPOS DE LA FONDATION DE L'HÔPITAL DE MONTRÉAL POUR ENFANTS (LA FONDATION DU CHILDREN)

La Fondation du Children a pour mission d'inspirer et de mobiliser la communauté afin de soutenir l'innovation dans les soins cliniques, la recherche et l'enseignement en soins pédiatriques et materno-fœtaux à l'Hôpital de Montréal pour enfants (Le Children), l'hôpital d'enseignement pédiatrique de la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université McGill. La Fondation soutient également le Programme en santé de l'enfant et en développement humain de l'Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill (IR-CUSM), l'un des trois meilleurs instituts de recherche au Canada. Depuis sa création en 1973, la Fondation a amassé plus de 875 M$, qui ont aidé les enfants malades du Québec et des quatre coins du monde à se remettre sur pied et à retrouver leur petit côté tannant. Parce qu'un enfant tannant est un enfant en santé. Pour en savoir plus, visitez www.fondationduchildren.com.

SOURCE Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants

Pour information : Alison Northcott, Conseillère principale en relations publiques, [email protected], c. 263-362-0995