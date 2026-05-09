Le 25e Bal des tannants : La Fondation du Children marque la fin d'une campagne historique pour soutenir les enfants malades

Plus de 370 M$ amassés, une nouvelle référence pour les fondations hospitalières au Québec.

MONTRÉAL, le 9 mai 2026 /CNW/ - La Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants annonce la fin de sa campagne majeure Panser autrement, qui aura permis d'amasser 373 514 076 $, un résultat sans précédent, faisant de cette initiative la campagne la plus performante jamais menée par une fondation hospitalière au Québec.

Dévoilé lors de la 25e édition du Bal des tannants, présenté par la Fondation Mirella et Lino Saputo, ce résultat reflète une mobilisation exceptionnelle de dizaines de milliers de donateurs et donatrices à travers la province.

Les coprésident(e)s de la 25e édition du Bal du Children avec Renée Vézina, présidente de La Fondation de l’Hôpital de Montréal pour enfants, P.K. Subban et Mirella Saputo. (Groupe CNW/Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants)

Au-delà du montant, cette campagne a permis de réaliser des premières au Québec et au Canada. Elle a propulsé l'Hôpital de Montréal pour enfants afin d'accélérer concrètement les soins et la recherche pédiatrique. La campagne finance des projets qui changent directement la vie des enfants, ici et partout au Québec.

« La générosité des Québécois et des Québécoises est remarquable. Nous célébrons une mobilisation exceptionnelle et l'impact durable qu'elle aura sur des milliers d'enfants et de familles à travers le Québec et à travers le monde », affirme Renée Vézina, présidente de La Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants.

Plus de 800 invités issus du monde de la philanthropie, des affaires, du milieu de la santé et de la politique, se sont réunis pour l'occasion dans le hangar de Starlink Aviation, transformé pour une soirée alliant élégance et un brin d'espièglerie, la signature du Bal des tannants.

Le Bal des tannants a recueilli la somme exceptionnelle de $ 2,75 millions de dollars au profit de l'Hôpital de Montréal pour enfants et de ses jeunes patients.

Un grand merci à P.K. Subban

La soirée, animé par le maître de cérémonie Ben Mulroney, a également été marquée par un hommage à P.K. Subban, porte-parole de la Fondation, qui a rempli son engagement philanthropique de 10 M$. L'ancien joueur de hockey a reçu un hommage très touchant pour sa contribution exceptionnelle, avec sa fondation, pour son rôle clé dans la mobilisation du public.

« Ce que nous avons accompli ensemble va bien plus loin que les chiffres. Ce sont les vies qu'on change. Et ça n'a pas de prix », a souligné P.K. Subban lors de la soirée.

Le succès de cette 25e édition du Bal repose sur l'engagement de ses 12 coprésidents d'honneur, figures influentes du milieu des affaires et de la philanthropie québécoise :

Abe Adham, directeur général et chef de groupe, Financement des sociétés, Québec, et président, Direction du Québec, Groupe Banque TD ; Grégoire Baillargeon, président, BMO Groupe financier, Québec ; André Beaulieu, chef de la direction, Fondation Azrieli ; Joseph Broccolini, vice-président exécutif, Broccolini ; Marie Di Maso, présidente, Fondation familiale DGDM ; Roberto Di Giorgio, président, ALRE Properties Inc. ; Sean Finn, avocat-conseil et administrateur de compagnies ; Julie Godin, présidente exécutive du conseil, CGI ; Deep Khosla, directeur général, chef des Services bancaires d'investissement, Merrill Lynch Canada Inc. ; Isabelle Marcoux, présidente exécutive du conseil, Transcontinental inc. ; Nadia Saputo, propriétaire, Group Hôtelier Grand Château; et Kim Thomassin, première vice-présidente et cheffe, Québec, La Caisse

Merci aux commanditaires du Bal des tannants !

Cette soirée n'aurait pas été possible sans le soutien de nos généreux commanditaires. Votre engagement est profondément apprécié.

Commanditaires des Prix d'excellence : AIM Holdings MP, BMO, Banque Nationale Broccolini, Fednav - Mavrik Corp., Fondation Familiale DGDM, Fondation Mirella et Lino Saputo, GardaWorld et Pfizer Canada

Commanditaire du cocktail : CGI

Commanditaire de l'encan: EY

Nos Tables des tannants : Azrieli Foundation, Bell, BFL Canada, Bombardier, Broccolini, CAE, CN, Cossette, Fasken, Financière Sun Life, Flairstech, Fondation Damours, George & Simé Armoyan & Family, Groupe Banque TD, H Grégoire, iA Groupe financier, Intact, Power Corporation du Canada, Rio Tinto, et Stikeman Elliott

À propos de La Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants (La Fondation du Children)

La Fondation du Children a pour mission d'inspirer et de mobiliser la communauté afin de soutenir l'innovation dans les soins cliniques, la recherche et l'enseignement en soins pédiatriques et materno-fœtaux à l'Hôpital de Montréal pour enfants (Le Children), l'hôpital d'enseignement pédiatrique de la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université McGill. La Fondation soutient également le Programme en santé de l'enfant et en développement humain de l'Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill (IR-CUSM), l'un des trois meilleurs instituts de recherche au Canada. Depuis sa création en 1973, la Fondation a amassé plus de 875 M$, qui ont aidé les enfants malades du Québec et des quatre coins du monde à se remettre sur pied et à retrouver leur petit côté tannant. Parce qu'un enfant tannant est un enfant en santé. Pour en savoir plus, visitez www.fondationduchildren.com.

SOURCE Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants

Renseignements pour les médias : Alison Northcott, Conseillère principale, Relations publiques, 263 362-0995, [email protected]