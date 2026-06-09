INVITATION AUX MÉDIAS - Pédalez aux côtés d'un jeune qui fait avancer la cause des enfants malades

Après une chirurgie qui a changé sa vie, un jeune atteint de paralysie cérébrale devient le visage du 35e Pédalez pour les enfants au profit des jeunes patients du Children.

MONTRÉAL, le 9 juin 2026 /CNW/ - Les journalistes sont invités à monter à bord de notre vélo de 30 places à l'occasion de Pédalez pour les enfants, le vendredi 12 juin, à 11 h, et à rencontrer le courageux porte-parole de l'édition 2026.

Atteint de paralysie cérébrale, Zackary, 10 ans, a subi il y a deux ans une chirurgie à la colonne vertébrale à l'Hôpital de Montréal pour enfants. Cette intervention a changé sa vie en lui donnant la mobilité nécessaire pour réaliser l'un de ses plus grands rêves : rouler en BMX.

Venez pédaler aux côtés de Zackary et échangez avec lui et Renée Vézina, présidente de La Fondation du Children. Tout comme les participants à cet événement, parcourez le centre-ville de Montréal sur l'impressionnant vélo géant, et célébrez la détermination d'enfants comme Zackary. Cette année marque d'ailleurs le 35e anniversaire de l'événement qui a permis d'amasser plus de 15 millions de dollars depuis sa création.

Les fonds recueillis serviront à soutenir la Clinique de dentisterie du Children, la plus grande clinique dentaire pédiatrique au Canada, ainsi que la plus adaptée et la plus accessible.

Les médias auront l'occasion de faire des entrevues avec :

Zackary, 10 ans Découvrir l'histoire de Zackary

Renée Vézina, présidente de La Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants.

QUAND :

Le vendredi 12 juin 2026

11 h : Arrivé des médias et entrevues

12h : Départ de la randonnée

OÙ :

Square Victoria (coin des rues McGill et Saint-Jacques)

RSVP MÉDIAS :

Alison Northcott. Conseillère principale, Relations Publiques

La Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants

[email protected]

C. 263 362-0995

SOURCE Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants

RSVP MÉDIAS : Alison Northcott, Conseillère principale, Relations Publiques, La Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants, [email protected], C. 263 362-0995