ST. JOHN'S, NL, le 15 mai 2026 /CNW/ - Le ministère des Pêches et des Océans (MPO) a présenté aujourd'hui l'approche adoptée cette année pour la pêche de subsistance, à Terre-Neuve-et-Labrador.

La morue est une espèce emblématique de la province de Terre-Neuve-et-Labrador, qui est profondément ancrée dans sa culture, son histoire et son mode de vie côtier.

Carte de Morue du nord (2J3KL), Morue de la côte sude (3Ps), Morue du nord du golfe (4R3Pn) (Groupe CNW/Pêches et Oceans Canada)

À la suite d'un sondage public qui a recueilli plus de 9 500 réponses, ainsi que des avis scientifiques et des commentaires des parties prenantes, le MPO mettra en place une saison de pêche de subsistance qui s'étendra chaque année de la Fête du Canada à la fête du Travail. La pêche d'automne sera également maintenue et se déroulera chaque année de l'avant-dernier week-end de septembre au dernier week-end de septembre.

Pour la première fois, ces dates sont fixées selon une formule préétablie, ce qui permet aux pêcheurs de planifier leurs sorties en mer à l'avance sans avoir à attendre chaque année une nouvelle annonce du MPO.

À compter de 2026 :

La pêche de subsistance dans les divisions 2J3KL de l'OPANO sera autorisée sept jours par semaine pendant la période estivale, compte tenu de l'état de santé satisfaisant de la morue du Nord dans ces zones.

Dans la division 3Ps et les divisions 4R3Pn de l'OPANO, la pêche sera autorisée trois jours par semaine pendant la période estivale (du samedi au lundi), car ces stocks se trouvent toujours dans la zone critique.

En 2026, la pêche d'automne se déroulera du 19 au 27 septembre.

La limite quotidienne de prises restera fixée à cinq poissons de fond par personne dans toutes les zones.

La limite de 15 poissons par bateau a été supprimé, ce qui simplifiera les règles et donnera suite aux demandes formulées par le public depuis longtemps.

L'approche adoptée offre une prévisibilité et une flexibilité accrues tout en continuant à assurer la durabilité à long terme des stocks de morue.

Les efforts de contrôle continueront d'être axés sur le respect de la réglementation, en accordant une attention particulière à la prévention de la vente et de l'achat illégaux de poissons pêchés à des fins récréatives. La pèche de substance est destiné exclusivement à un usage personnel et ne peut être vendu.

Le Ministère rappelle aux participants à la pêche de subsistance d'adopter des pratiques de navigation sécuritaires et de vérifier les conditions météorologiques avant de prendre la mer cet été.

Citations

« Les habitants de Terre-Neuve-et-Labrador sont très attachés à la pêche de subsistance. Plus de 9 500 personnes ont répondu à l'enquête menée l'automne dernier et m'ont fait part de leurs attentes. Je les ai écoutées. Cette décision repose sur des données scientifiques solides et tient compte de l'état de santé de chaque stock de morue. Les campagnes de pêche annuelles offrent aux pêcheurs et à leurs familles la prévisibilité qu'ils réclamaient, leur permettant ainsi de planifier l'avenir. Les habitants de Terre-Neuve-et-Labrador souhaitent que cette pêche reste florissante pour leurs enfants et leurs petits-enfants. À l'approche de la saison de pêche de cette année, il nous appartient à tous de protéger ce mode de vie pour les générations à venir. »

L'honorable Joanne Thompson, ministre des Pêches

Faits en bref

Les dispositions continueront de permettre à une personne handicapée de désigner une autre personne pour pêcher son quota quotidien de poisson de fond.

Le programme pilote volontaire est offert aux exploitants de bateaux d'excursion certifiés par Transports Canada; il permettra la conservation de deux poissons par passager et par jour, sept jours sur sept. Ce permis comprend des exigences obligatoires en matière de marquage et de déclaration des prises. Pour faire une demande de permis, veuillez écrire à l'adresse suivante : [email protected] .

. L'état des stocks de morue au large de Terre-Neuve-et-Labrador varie d'une zone à l'autre, et nécessite donc des approches de gestion différentes. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les différents stocks, consultez la page Stocks visés par la pêche récréative au poisson de fond à Terre-Neuve-et-Labrador - Canada.ca.

Les commentaires recueillis dans le cadre du Sondage sur la pêche de subsistance de 2025, auquel les résidents de Terre-Neuve-et-Labrador ont largement participé, ont joué un rôle clé dans cette décision de gestion. Pour lire le document « Ce que nous avons entendu », consultez la page Sondage sur la pêche de subsistance à Terre-Neuve-et-Labrador - Rapport sur ce que nous avons entendu.

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SOURCE Pêches et Oceans Canada

Personnes-ressources : Ira Khedkar, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Pêches, [email protected]; Relations avec les médias, Pêches et Océans Canada, 613-990-7537, [email protected]