STEVESTON, BC, le 12 mai 2026 /CNW/ - L'honorable Jill McKnight, ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale, accompagnée d'Ernie Klassen, secrétaire parlementaire de la ministre des Pêches, se rendra à Richmond, en Colombie-Britannique, pour faire une annonce concernant les investissements stratégiques prévus dans le cadre du Programme des ports pour petits bateaux, tels que présentés dans la Mise à jour économique du printemps, et notamment les travaux d'amélioration prévus au port pour petits bateaux de Steveston.

Date : 13 mai 2026

Heure : 11 h (HNP)

Lieu : Sera communiqué aux médias inscrits

Inscription : Les représentants des médias qui souhaitent assister à l'annonce doivent envoyer un courriel à [email protected] pour confirmer leur présence.

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SOURCE Pêches et Oceans Canada

Personnes-ressources : Ira Khedkar, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Pêches, [email protected]; Relations avec les médias, Pêches et Océans Canada, région du Pacifique, 604-666-1746, [email protected]