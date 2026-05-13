La ministre Jill McKnight met en lumière l'investissement de 957,8 millions de dollars destiné au Programme des ports pour petits bateaux annoncé dans la Mise à jour économique du printemps de 2026 : Un Canada fort pour tous

STEVESTON, BC, le 13 mai 2026 /CNW/ - Les ports pour petits bateaux sont une infrastructure essentielle pour les communautés côtières et rurales, étant donné qu'ils soutiennent la pêche et le transport, ainsi que les économies locales qui se sont développées autour d'eux. D'un océan à l'autre, les secteurs canadiens des pêches commerciales, de l'aquaculture et de la transformation des produits de la mer soutiennent près de 65 000 emplois, dont 42 900 pêcheurs commerciaux. En 2025, les exportations canadiennes de poissons et de fruits de mer ont totalisé 8,47 milliards de dollars.

Dans le cadre de la Mise à jour économique du printemps de 2026, le gouvernement du Canada propose d'accorder 957,8 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2026-2027, au Programme des ports pour petits bateaux. Ces fonds permettront de financer des travaux de réparation courants et s'ajoutent au budget annuel actuel du programme de Pêches et Océans Canada (MPO), qui s'élève à environ 90 millions de dollars.

Aujourd'hui, l'honorable Jill McKnight, ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale, accompagnée d'Ernie Klassen, secrétaire parlementaire de la ministre des Pêches, a mis en lumière cet investissement destiné au Programme des ports pour petits bateaux du MPO annoncé dans la Mise à jour économique du printemps.

Ce financement procurera au MPO la stabilité financière nécessaire pour réaliser les réparations, les améliorations et les travaux de dragage indispensables à la pérennité des ports pour petits bateaux gérés par le MPO partout au Canada. Ainsi, le port de Steveston (Paramount) recevra le financement nécessaire pour remplacer un quai vieillissant et certains quais flottants par des structures modernisées nécessitant peu d'entretien. Au port de Steveston (détroit de Georgia), des travaux de reconstruction des principales composantes de la structure et de la superstructure des quais en bois existants seront réalisés.

Ensemble, ces deux ports hébergent plus de 600 navires. Les principales pêches à y être pratiquées sont la pêche du poisson de fond, des mollusques et des crustacés (crabe et crevette), ainsi que la pêche du saumon et du hareng (pêches commerciales et pêches à des fins alimentaires, sociales et rituelles). Les ports de Steveston (Paramount et détroit de Georgia) sont gérés par l'administration portuaire de Steveston.

Les réparations seront réalisées en tenant compte des plus récentes projections climatiques, ce qui permettra de créer des infrastructures plus résilientes et plus modernes qui répondront aux besoins à long terme de l'industrie et des communautés.

D'un océan à l'autre, les secteurs canadiens des pêches commerciales, de l'aquaculture et de la transformation des produits de la mer soutiennent près de 65 000 emplois, dont 42 900 pêcheurs commerciaux. En 2025, les exportations canadiennes de poissons et de fruits de mer ont totalisé 8,47 milliards de dollars.

Au moment où le Canada passe d'une économie de dépendance à une économie de résilience, cet investissement soutiendra le développement économique local pour des générations à venir.

Le gouvernement du Canada bâtit un Canada souverain, prospère et responsable. Nous bâtissons un Canada fort, pour tous.

Citations

« Les ports pour petits bateaux sont le pilier économique des communautés côtières au Canada. Il s'agit du plus important investissement jamais réalisé dans les ports pour petits bateaux, ce qui réaffirme l'engagement du nouveau gouvernement envers les communautés côtières et contribue à acheminer les produits canadiens vers les marchés. Les pêcheurs en dépendent, et les collectivités qui les entourent dépendent des pêcheurs. Ce financement permettra d'assurer la sécurité et le bon fonctionnement des ports partout au pays, afin que les économies rurales et côtières demeurent fortes et résilientes encore longtemps. »

- L'honorable Joanne Thompson, ministre des Pêches

« La Mise à jour économique du printemps de 2026 s'inscrit dans le prolongement de notre budget, en combinant des investissements stratégiques et une discipline budgétaire soutenue afin de continuer à bâtir un Canada fort pour tous, en assurant notre prospérité aujourd'hui et en renforçant notre économie pour demain. En ce moment charnière de l'histoire du Canada, nous gardons le cap malgré le brouillard d'incertitude et les vents contraires qui soufflent à l'échelle mondiale, avec force, détermination et courage, pour bâtir une économie canadienne forte, conçue par les Canadiens et pour les Canadiens. »

- L'honorable François-Philippe Champagne, ministre des Finances et du Revenu national

« Des ports fiables sont essentiels aux collectivités côtières de la Colombie-Britannique : ils soutiennent les travailleurs et travailleuses, dynamisent les économies locales et soutiennent les industries qui façonnent cette région depuis des générations. Ces investissements renforceront l'infrastructure dont les gens dépendent au quotidien, créant ainsi de nouvelles occasions pour les collectivités de croître, de rivaliser et de prospérer le long de notre littoral. »

- L'honorable Jill McKnight, ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale

« Notre priorité absolue est de bâtir une économie qui profite aux habitants des communautés côtières. Pour ce faire, il faut des emplois de qualité, des infrastructures modernes et résilientes aux changements climatiques, ainsi qu'un secteur des pêches capable de rivaliser sur la scène internationale. Je suis fier de ce nouveau financement destiné aux ports pour petits bateaux, qui a été annoncé dans la Mise à jour économique du printemps, et des retombées très concrètes qu'il aura sur les communautés de pêcheurs, comme celle de Steveston. »

- Ernie Klassen, secrétaire parlementaire de la ministre des Pêches

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SOURCE Pêches et Oceans Canada

Personnes-ressources pour les médias : Ira Khedkar, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Pêches, [email protected] ; Relations avec les médias : Pêches et Océans Canada, 613-990-7537, [email protected]