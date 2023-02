VANCOUVER, BC, le 16 févr. 2023 /CNW/ - Dans la gestion des pêches canadiennes, la conservation est une priorité absolue du gouvernement fédéral. En Colombie-Britannique, le hareng du Pacifique est une espèce fourragère importante, et joue un rôle capital visant à favoriser le riche écosystème côtier de la C.-B. Préserver l'abondance de cette espèce vitale passe par une gestion préventive du hareng du Pacifique tout en autorisant dans la mesure du possible des allocations de pêche.

Aujourd'hui, l'honorable Joyce Murray, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, a annoncé le total autorisé des captures de hareng du Pacifique et la publication de la version définitive du Plan de gestion intégrée des pêches (PGIP) au hareng du Pacifique sur toute la côte 2022-2023. Le Plan de cette année poursuit l'approche de précaution adoptée ces dernières années. On prévoit l'ouverture de la pêche des Premières Nations à des fins alimentaires, sociales et rituelles (ASR) dans toutes les zones, et une pêche commerciale limitée sur la côte centrale, dans le district de Prince Rupert et dans le détroit de Georgia comme suit :

Après la fermeture au cours de la saison 2021-2022, il y aura des possibilités de pêche commerciale sur la côte centrale pour la saison 2022-2023 où le niveau de capture maximum s'élève à 1 306 tonnes métriques, soit un taux de capture de 7 %. Cela apportera un soutien à la pêche aux œufs sur varech.

Après la fermeture au cours de la saison 2021-2022, il y aura des possibilités de pêche commerciale dans le district de Prince Rupert pour la saison 2022-2023 où le niveau de capture maximum s'élève à 1 620 tonnes métriques, soit un taux de capture de 5 %. Cela apportera un soutien aux pêches aux œufs sur varech et au hareng rogué.

Pour la saison 2022-2023, dans le détroit de Georgia , le taux de capture maximum s'élèvera à 6 010 tonnes métriques, soit un taux de capture de 10 %, soit le même taux de capture que la saison 2021- 2022 et en baisse par rapport à 20 % pendant la saison 2020-2021. Cela soutiendra les pêche de subsistance et d'appâts, pour un usage spécial, et au hareng prêt à frayer.

Le PGIP présente les prévisions scientifiques et les mesures de gestion proposées de la saison de hareng à venir. Le Plan de cette année vise à assurer la disponibilité de la pêche pratiquée à des fins ASR ainsi que l'offre de possibilités de pêche durable et l'augmentation de l'abondance du stock, en vue de garantir la pérennité des stocks du hareng du Pacifique pour l'avenir, et de soutenir son rôle dans l'écosystème.

Citation

« En tant que poisson fourrage clé, le hareng du Pacifique joue un rôle essentiel dans l'écosystème océanique. En adoptant une approche prudente, nous protégeons cette espèce précieuse et les réseaux plus vastes de poissons, d'animaux sauvages, ainsi que les pêcheurs qui en dépendent. »

L'honorable Joyce Murray, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

Faits en bref

Pêches et Océans Canada (MPO) respecte le Cadre pour la pêche durable, soit un ensemble d'outils de politiques à l'intention du MPO et d'autres intérêts, qui permettent de gérer de manière durable les pêches canadiennes, afin d'assurer la conservation des stocks de poissons, et de soutenir des pêches prospères.

(MPO) respecte le Cadre pour la pêche durable, soit un ensemble d'outils de politiques à l'intention du MPO et d'autres intérêts, qui permettent de gérer de manière durable les pêches canadiennes, afin d'assurer la conservation des stocks de poissons, et de soutenir des pêches prospères. Le Cadre décisionnel pour les pêches intégrant l'approche de précaution s'applique aux principaux stocks de poissons exploités dans le but de maintenir le taux d'exploitation à un niveau modéré lorsque le stock est en bonne santé, de favoriser le rétablissement lorsque l'état du stock est faible, et d'assurer un faible risque de dommages graves ou irréversibles au stock.

L'ébauche du PGIP 2022-2023 a été publiée le 20 décembre 2022 pour une période de consultation publique de 30 jours.

Grâce à un rigoureux processus d'évaluation de la stratégie de gestion (ESG), le MPO utilise la simulation par ordinateur pour mettre à l'essai différentes options de pêche dans chaque zone en vue d'atteindre les objectifs de conservation à long terme avec une forte probabilité.

Un nouvel avis sur l'évaluation des stocks est émis annuellement, ce qui a pour effet de mettre à jour l'état actuel des stocks. Chaque année, les plans de pêche sont ajustés d'après les résultats de l'ESG et l'avis actualisé sur l'évaluation des stocks.

Sur la côte centrale, dans le district de Prince Rupert et dans le détroit de Georgia , le MPO applique des taux de capture de précaution qui répondent aux objectifs de conservation du hareng dans ces zones.

et dans le détroit de , le MPO applique des taux de capture de précaution qui répondent aux objectifs de conservation du hareng dans ces zones. Le MPO continuera de consulter les Premières Nations pour s'assurer que les décisions de gestion des pêches sont accessibles et responsables, qu'elles reflètent les données scientifiques les plus récentes et les connaissances autochtones, qu'elles sont éclairées par une bonne compréhension des pratiques de pêche, et qu'elles sont conformes à l'approche de précaution.

Liens connexes

