VANCOUVER, BC, le 16 déc. 2021 /CNW/ - Pêches et Océans Canada (MPO) appuie les possibilités de pêche pour les collectivités et s'engage fermement à conserver, à protéger, et à régénérer notre milieu marin et les formes de vie qu'il soutient. Le hareng est un poisson fourrage, une source de nourriture importante pour d'autres espèces clés comme le saumon du Pacifique et une partie essentielle de l'écosystème de la côte du Pacifique. Il est essentiel que nous gérions le hareng du Pacifique selon une approche qui appuie l'allocation des pêches dans la mesure du possible, et qui soit conforme aux objectifs de rétablissement des stocks, et de régénération de cette espèce importante.

Aujourd'hui, l'honorable Joyce Murray, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, a annoncé une approche plus prudente de la gestion du hareng du Pacifique, fondée sur l'intensification récente des risques pour le saumon sauvage, pour lequel le hareng est une source de nourriture importante. Cette approche entraînera la fermeture de la plupart des pêches commerciales pour le hareng du Pacifique, et se limitera aux pêches alimentaires, sociales et rituelles des Premières Nations. Pour le détroit de Georgia, la pêche se limitera à un taux de pêche de 10 %, avec un total maximal autorisé de prises de 7 850 tonnes.

Le MPO publiera bientôt l'ébauche du Plan de gestion intégrée des pêches (PGIP), qui décrit les projections scientifiques et les mesures de gestion proposées pour la prochaine saison. Cette décision a été prise dans le but d'offrir des possibilités de pêche durables et d'accroître l'abondance des stocks, au profit de l'ensemble de l'écosystème. Cette approche prolonge les approches prudentes adoptées au cours des dernières années, avec des limites supplémentaires à la pêche, et tient compte du déclin du saumon sauvage du Pacifique, ainsi que des répercussions des récentes inondations et glissements de terrain sur les habitats des poissons en Colombie-Britannique.

Le hareng du Pacifique est une source de nourriture importante pour le saumon, les oiseaux de mer, les mammifères marins, et d'autres espèces de poissons. Le maintien d'un stock de hareng en bonne santé est essentiel à la santé de écosystème des côtes de la Colombie-Britannique, et le plan de pêche de cette année continuera de conserver, de protéger, et de régénérer les stocks de hareng pour l'avenir.

« Lorsque nous gérons nos pêches, nous devons tenir compte des pêcheurs locaux et de la santé à long terme de l'ensemble de l'écosystème. C'est une période extraordinaire, alors que notre côte du Pacifique est sous le choc des catastrophes naturelles et des graves dommages qu'elles ont causés à l'environnement, et à notre emblématique saumon du Pacifique. Le hareng est vital pour la santé de notre écosystème, et les stocks sont dans un état fragile. Nous devons faire ce que nous pouvons pour protéger et régénérer cette importante espèce fourragère. »

L'honorable Joyce Murray, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

Pêches et Océans Canada (MPO) suit le Cadre pour la pêche durable, qui correspond à un ensemble de politiques permettant au MPO et à d'autres intérêts de gérer durablement les pêches canadiennes, afin de conserver les stocks de poissons et de soutenir la prospérité des pêches.

(MPO) suit le Cadre pour la pêche durable, qui correspond à un ensemble de politiques permettant au MPO et à d'autres intérêts de gérer durablement les pêches canadiennes, afin de conserver les stocks de poissons et de soutenir la prospérité des pêches. Le Cadre décisionnel pour les pêches en conformité avec l'approche de précaution s'applique aux principaux stocks de poissons exploités, afin de maintenir un taux modéré des prises, lorsque l'état des stocks est sain, de promouvoir la reconstitution lorsque l'état des stocks est faible, et d'assurer un faible risque de dommages graves ou irréversibles aux stocks.

Le MPO continuera de collaborer avec les collectivités des Premières Nations pour s'assurer que les décisions en matière de gestion des pêches sont transparentes, reflètent les renseignements scientifiques les plus à jour, et sont conformes à l'approche de précaution.

Dans le détroit de Georgia , les niveaux de pêche maximaux pour la saison 2021-2022 seront de 7 850 tonnes, ce qui représente un taux de pêche de 10 %.

