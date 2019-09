Pêches et Océans Canada et la Garde côtière canadienne entreprennent des changements transformateurs pour faire progresser la réconciliation

OTTAWA, le 6 sept. 2019 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'est engagé à établir avec les peuples autochtones une relation renouvelée fondée sur la reconnaissance des droits, le respect, la coopération et le partenariat. Pêches et Océans Canada et la Garde côtière canadienne s'emploient à moderniser et à solidifier leurs structures afin d'appuyer le renforcement des capacités autochtones et leur vision de l'autodétermination.

Aujourd'hui, le ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, l'honorable Jonathan Wilkinson, a souligné cet engagement en publiant la stratégie de réconciliation de son ministère ainsi qu'un plan d'action pour le renouvellement et l'expansion des programmes autochtones à Pêches et Océans Canada.

En juin, le ministre Wilkinson a annoncé l'établissement d'une approche à long terme pour l'ensemble du Ministère afin de promouvoir une réconciliation significative avec les peuples autochtones dans le domaine des pêches, des océans, de l'habitat aquatique et des voies navigables marines. La stratégie de réconciliation a été établie en fonction des orientations stratégiques fédérales actuelles, des commentaires obtenus grâce aux engagements ministériels passés et actuels, et des consultations menées auprès des peuples autochtones et des intervenants. Bien que la stratégie de réconciliation vise à aider les employés à comprendre pourquoi et en quoi la réconciliation est importante pour leur travail quotidien, la publication de la stratégie souligne publiquement son importance. Elle vise à susciter un changement de culture au sein du Ministère et ailleurs.

Un exemple de mesure concrète prise à l'appui de cette stratégie globale de réconciliation est l'examen des programmes autochtones, qui a été terminé récemment. Ce projet de collaboration de deux ans entrepris avec l'Institut national des pêches autochtones, auquel ont participé plus de 700 partenaires autochtones, a déjà permis d'améliorer les programmes autochtones du Ministère et de créer une nouvelle Initiative des pêches commerciales intégrées du Nord.

Pêches et Océans Canada est allé un peu plus loin. Aujourd'hui, le ministre Wilkinson a également rendu public le plan d'action pluriannuel pour le renouvellement et l'expansion des programmes autochtones de Pêches et Océans Canada. Orienté par les conclusions de l'examen des programmes autochtones, le plan d'action décrit les mesures pratiques et transformatrices qui seront prises pour améliorer les résultats des programmes pour les collectivités autochtones, grâce à l'élaboration, à la conception et à la prestation conjointes continues avec des partenaires autochtones. Il souligne que Pêches et Océans Canada continuera de collaborer avec les Premières Nations et les autres organisations autochtones participantes dans le cadre du renouvellement des programmes afin d'assurer une plus grande cohérence et une plus grande croissance des programmes autochtones individuels, tout en veillant à ce que les investissements soient stratégiques et effectués selon les besoins et à ce qu'un appui soit offert en ce qui a trait à la formation, à la certification et aux programmes de sensibilisation communautaire.

Citation

« Le vrai changement nous concerne tous. Pêches et Océans Canada et la Garde côtière canadienne le reconnaissent et se penchent sérieusement sur la façon dont ils abordent la réconciliation avec les peuples autochtones. Grâce à la publication de notre stratégie de réconciliation et de notre plan d'action pluriannuel visant à élargir et à renouveler nos programmes autochtones, nous nous engageons aujourd'hui à rétablir notre relation avec les peuples autochtones. Nous continuerons à réfléchir aux leçons apprises afin d'aller de l'avant avec une réconciliation à long terme fondée sur la reconnaissance des droits, le respect, la coopération et le partenariat ».

L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

Faits en bref :

La stratégie de réconciliation et le plan d'action publiés aujourd'hui :

auront une incidence sur le travail de tous les employés du Ministère et exigeront la diffusion publique des résultats;

sont permanents et évolueront au fil du temps à mesure que le Ministère continuera de travailler avec ses partenaires autochtones à l'expansion et à l'amélioration des programmes de pêche autochtones à l'interne;

permettront à l'externe l'harmonisation de ces mêmes programmes avec les besoins des peuples autochtones et de leurs collectivités.

