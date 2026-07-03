Pêches et Océans Canada augmente le total autorisé des captures pour la pêche du maquereau et la pêche d'automne du hareng dans le sud du golfe du Saint-Laurent

OTTAWA, ON, le 3 juill. 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Joanne Thompson, ministre des Pêches, a annoncé l'augmentation du total autorisé des captures (TAC) pour la pêche du maquereau et la pêche d'automne du hareng dans le sud du golfe du Saint-Laurent.

Le MPO a effectué une mise à jour de l'évaluation du stock de maquereau pour 2026, avant le cycle habituel de deux ans. Cette évaluation du stock révisée par les pairs a montré que le stock a augmenté de près de 50 % d'une année à l'autre, mais qu'il reste dans la zone critique.

À la lumière des données scientifiques révisées par les pairs, des commentaires de l'industrie et des considérations socioéconomiques, le TAC de 2026 pour le maquereau augmentera à 1 500 tonnes, dont 1 400 tonnes pour les appâts à usage personnel, 60 tonnes pour les prises accessoires, 20 tonnes pour l'échantillonnage scientifique et 20 tonnes d'appâts vivants pour la pêche du thon rouge.

Le MPO établit trois ouvertures pour la pêche du maquereau comme poisson-appât. La première a eu lieu le 27 mai et deux autres sont provisoirement prévues pour août et octobre; les dates officielles seront connues en temps opportun. Un total de 466,67 tonnes de TAC sera disponible pour chaque prochaine date d'ouverture. Comme 220 tonnes ont déjà été rendues disponibles le 27 mai, une quantité additionnelle de 246,67 tonnes est ajoutée dès maintenant.

Pour la pêche d'automne du hareng de l'Atlantique dans le sud du golfe du Saint-Laurent, le MPO augmente le TAC à 15 500 tonnes pour 2026 et 2027, comparativement à 8 500 tonnes en 2025. Cette augmentation reflète l'amélioration de la santé du stock, car la dernière évaluation du stock révisée par les pairs montre que le hareng frayant à l'automne se trouve maintenant dans la zone saine. En outre, le MPO établit également un nouveau cadre d'allocation qui répartit le TAC en secteur au lieu des parts historiques fixes, afin que les possibilités de pêche correspondent mieux à l'abondance du hareng dans la région.

Ensemble, ces décisions favorisent le renforcement des pêches commerciales au Canada atlantique et au Québec. Un meilleur accès au maquereau et au hareng d'automne aidera à réduire le coût des appâts pour les pêcheurs et stimulera la croissance du secteur du poisson et des produits de la mer dans les communautés rurales et côtières. Ces décisions ont été éclairées par les plus récentes données scientifiques révisées par les pairs et reflètent l'engagement du MPO à gérer les pêches de manière durable, à mesure que les conditions des stocks changent.

Citation

« Notre gouvernement s'est engagé à maintenir des pêches canadiennes fortes, résilientes et durables. Ces décisions concernant le maquereau et le hareng du sud du golfe du Saint-Laurent appuieront les pêcheurs de l'est du Canada en cette période de grande incertitude et de changements sans précédent dans l'économie mondiale. »

L'honorable Joanne Thompson, ministre des Pêches

Faits en bref - Maquereau de l'Atlantique

Le maquereau est présent dans l'Atlantique Nord-Est et Nord-Ouest. Les maquereaux de l'Atlantique Nord-Est et Nord-Ouest sont génétiquement distincts, et il n'existe aucune preuve de migration transatlantique.

Le maquereau de l'Atlantique Nord-Ouest, que l'on trouve le long de la côte est, se compose des contingents de reproducteurs du sud et du nord. Le maquereau des eaux canadiennes fait uniquement partie du contingent nord.

L'évaluation du stock de maquereau réalisée par le MPO en 2026 montre que le stock reste dans la zone critique, bien que la biomasse du stock reproducteur ait augmenté depuis son creux record en 2021.

En raison de préoccupations liées à la conservation, la pêche commerciale du maquereau a été fermée au Canada en 2022 pour aider au rétablissement du stock.

Une petite pêche de poisson-appât à usage personnel a été ouverte pour les saisons 2024 et 2025.

Faits en bref - Hareng de l'Atlantique

Le hareng de l'Atlantique dans l'est du Canada présente deux stocks génétiquement distincts, dont un fraye au printemps et l'autre à l'automne.

Selon l'évaluation du stock de hareng de l'Atlantique du MPO en 2026, la biomasse du stock reproducteur du hareng qui fraye en automne se trouvait dans la zone saine en 2025.

Selon le nouveau cadre d'allocation, le TAC pour le hareng d'automne sera réparti comme suit : 6 500 tonnes dans le secteur nord (zones 16AB), 3 000 tonnes dans le secteur central (zones 16CE) et 6 000 tonnes dans le secteur sud (zones 16DFG).

Ce nouveau cadre remplace l'entente de partage fixe historique afin d'atténuer le risque de surexploitation dans certaines zones et d'améliorer les possibilités de pêche dans d'autres. La répartition du TAC pour les flottes côtières et les flottes de pêche à engin mobile demeure la même.

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SOURCE Pêches et Oceans Canada

Personnes-ressources: Ira Khedkar, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Pêches, [email protected]; Relations avec les médias, Pêches et Océans Canada, 613-990-7537