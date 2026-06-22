La ministre Thompson annonce la réouverture de la pêche commerciale à la crevette nordique au large de la côte est de Terre-Neuve-et-Labrador

OTTAWA , ON, le 22 juin 2026 /CNW/ - La pêche à la crevette nordique constitue depuis longtemps une source importante de revenus pour les communautés côtières de l'est du Canada. Le gouvernement du Canada continue de soutenir le secteur de la pêche canadien, ainsi que celles et ceux dont les moyens de subsistance en dépendent.

Aujourd'hui, l'honorable Joanne Thompson, ministre des Pêches, a annoncé, plus d'une décennie après sa fermeture, la réouverture de la pêche commerciale nationale à la crevette nordique dans la zone de pêche à la crevette (ZPC) 7, au large de la côte est de Terre-Neuve-et-Labrador. Elle a également annoncé l'établissement d'un total autorisé des captures (TAC) national de 1 367 tonnes pour la saison 2026-2027.

La ZPC 7 correspond à la partie intérieure de la division 3L de l'Organisation des pêches de l'Atlantique Nord-Ouest (OPANO) et son exploitation est gérée par le Canada. Le reste de la division 3L est géré par l'OPANO, car il se trouve en dehors de la zone économique exclusive du Canada. L'OPANO a décrété un moratoire sur la crevette nordique de la division 3L en 2015 après avoir constaté que le stock était en mauvais état. Afin de protéger le stock et d'assurer la pérennité de la pêche pour les générations futures, l'OPANO a suspendu la pêche commerciale.

En 2025, le Canada a mis en place un nouveau cadre d'évaluation des stocks, qui redéfinit les zones d'évaluation afin de mieux les faire correspondre à la répartition biologique du stock. En vertu de ce nouveau cadre, la population de crevettes nordiques de la région d'évaluation des stocks du sud, qui comprend la ZPC 7, a été classée dans la « zone saine », ce qui offre de nouvelles possibilités économiques aux pêcheurs de la côte est du Canada tout en favorisant la durabilité. Pêches et Océans Canada (MPO) continuera de surveiller la santé de la population de crevettes nordiques au moyen d'évaluations périodiques des stocks.

La priorité du MPO est de parvenir à un équilibre entre les objectifs de conservation et les considérations économiques, et le Ministère s'engage à soutenir les pêcheurs tout en veillant à ce que le stock reste en bonne santé pour les générations à venir.

Citations

« La pêche à la crevette soutient des milliers d'emplois sur la côte est du Canada. Grâce à la réouverture de la pêche commerciale dans la ZPC 7, nous continuons à soutenir le secteur des pêches sur la côte est du Canada ainsi que toutes les personnes qui en tirent leur subsistance. »

- L'honorable Joanne Thompson, ministre des Pêches

Faits en bref

La crevette nordique a une vaste aire de répartition dans l'océan Atlantique : on la trouve dans les eaux côtières au large du Nunavut, au nord, et jusqu'au Massachusetts, au sud.

Pour la saison de pêche 2026-2027, les allocations antérieures seront maintenues, à l'exception de la portion du TAC (9,4 %) attribuée au consortium de l'Île-du-Prince-Édouard. Cette partie du TAC sera mise en réserve pour la saison 2026-2027, dans l'attente d'une analyse plus approfondie quant à l'utilisation la plus appropriée du quota disponible.

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SOURCE Pêches et Oceans Canada

Personnes-ressources: Ira Khedkar, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Pêches, [email protected]; Relations avec les médias: Pêches et Océans Canada, 613-990-7537, [email protected]