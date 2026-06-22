AVIS AUX MÉDIAS - Le gouvernement du Canada annoncera un financement visant à améliorer la qualité de vie des aînés à St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador)

ST. JOHN'S, NL, le 22 juin 2026 /CNW/ - L'honorable Joanne Thompson, ministre des Pêches, sera à St. John's pour annoncer un investissement visant à aider les aînés à rester actifs et intégrés au sein de leur communauté.

L'annonce est faite au nom de l'honorable Stephanie McLean, secrétaire d'État (Aînés).

Une séance photo et un point de presse suivront l'annonce.

Veuillez noter que tous les détails de l'annonce sont sujets à changements.

Date : 23 juin 2026 Heure : 10 h (HNT) Lieu : Connections for Seniors

107, chemin LeMarchant

St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador)

Notes à l'attention des médias :

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SOURCE Pêches et Oceans Canada

Pour plus d'informations : Pêches et Océans Canada, Relations avec les médias, région de Terre-Neuve-et-Labrador, 709-772-3375, [email protected]; Emploi et Développement social Canada, Bureau des relations avec les médias, 819-994-5559, [email protected]