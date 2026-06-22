AVIS AUX MÉDIAS - Le gouvernement du Canada annoncera un financement visant à améliorer la qualité de vie des aînés à St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador)English
Nouvelles fournies parPêches et Oceans Canada
22 juin, 2026, 12:51 ET
ST. JOHN'S, NL, le 22 juin 2026 /CNW/ - L'honorable Joanne Thompson, ministre des Pêches, sera à St. John's pour annoncer un investissement visant à aider les aînés à rester actifs et intégrés au sein de leur communauté.
L'annonce est faite au nom de l'honorable Stephanie McLean, secrétaire d'État (Aînés).
Une séance photo et un point de presse suivront l'annonce.
Veuillez noter que tous les détails de l'annonce sont sujets à changements.
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Date :
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23 juin 2026
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Heure :
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10 h (HNT)
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Lieu :
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Connections for Seniors
Notes à l'attention des médias :
Pour vous inscrire, veuillez envoyer un courriel à l'adresse [email protected] en précisant votre nom et celui de votre média.
SOURCE Pêches et Oceans Canada
Pour plus d'informations : Pêches et Océans Canada, Relations avec les médias, région de Terre-Neuve-et-Labrador, 709-772-3375, [email protected]; Emploi et Développement social Canada, Bureau des relations avec les médias, 819-994-5559, [email protected]
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