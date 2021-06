OTTAWA, ON, le 16 juin 2021 /CNW/ - Notre volonté de nous réunir pour échanger des idées sur des questions de recherche clés et de nouveaux domaines de travail est fondamentale pour notre compréhension commune du homard. En travaillant ensemble en vue d'atteindre cet objectif commun, nous nous assurons que les futures collectivités autochtones et côtières du Canada atlantique et du Québec bénéficieront de stocks de homard en bonne santé.

Le 15 juin dernier, Pêches et Océans Canada a tenu une table ronde du partenariat scientifique sur le homard afin de discuter d'importantes questions scientifiques et des priorités de recherche sur le homard. Merci aux plus de 40 participants, notamment les partenaires autochtones, les représentants de la pêche commerciale, d'autres chercheurs clés, ainsi que les scientifiques de Pêches et Océans Canada, pour leur contribution inestimable à la conversation sur le travail à accomplir pour tracer une voie commune pour la science sur le homard.

Les participants ont discuté des projets scientifiques précis sur le homard qu'ils aimeraient entreprendre et de leurs contributions individuelles. Ils ont également exprimé leur intérêt à mettre sur pied la Table ronde du partenariat scientifique sur le homard, et la discussion a porté sur les prochaines étapes nécessaires pour mettre en place un partenariat efficace, y compris la façon de travailler efficacement ensemble et de faire participer les autres au processus.

Si vous souhaitez contribuer aux idées ou si vous avez des commentaires à formuler sur la science du homard, veuillez écrire à [email protected].

« La pêche au homard est au cœur de notre mode de vie au Canada atlantique. Chacun d'entre nous a un intérêt commun à le maintenir fort et durable. C'est pourquoi nous avons réuni des partenaires autochtones, des représentants des pêcheurs et des scientifiques de toute la région pour échanger des données, des priorités, et des préoccupations, et y répondre ensemble. Plus nous en savons sur la pêche, mieux nous pouvons la gérer. C'est bon pour nos stocks, pour les moyens de subsistance, et les communautés qui en dépendent. »

L'honorable Bernadette Jordan, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

Les conditions environnementales continuent d'être favorables à la productivité du homard dans nos eaux.

Pêches et Océans Canada utilise des données provenant d'études de recherche scientifique et d'évaluations, de la surveillance scientifique et des informations recueillies par les pêcheurs pour évaluer la santé globale des stocks de homard.

Le Ministère tient compte de la conservation et de la santé de l'espèce lorsqu'il prend des décisions sur la gestion durable du homard.

En 2018, le gouvernement du Canada a annoncé des modifications à la Loi sur les pêches qui favorisaient la restauration de l'habitat dégradé et le rétablissement des stocks de poissons épuisés, assuraient une protection complète de tous les poissons et de leur habitat, et renforçaient le rôle des peuples autochtones dans les examens de projets et l'élaboration de politiques, tout en reconnaissant que les décisions peuvent être guidées par des principes de durabilité, de précaution, et de gestion de l'écosystème.

