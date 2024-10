Pêche sportive au saumon atlantique - Intentions pour la saison 2025

QUÉBEC, le 28 oct. 2024 /CNW/ - Le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) communique ses intentions concernant les modalités de pêche sportive au saumon atlantique pour la saison 2025. Celles-ci feront l'objet de consultations au cours des prochaines semaines. Cette annonce s'inscrit dans un contexte marqué par des montaisons historiquement faibles au cours de l'été 2024 et des probabilités élevées de faibles montaisons de grands saumons dans la plupart des rivières du Québec pour la saison 2025, et ce, en excluant les rivières du Nord-du-Québec. En prévision de la période de réservation des séjours de pêche, le MELCCFP souhaite informer les adeptes de la pêche des modalités de pêche sportive au saumon qui pourraient entrer en vigueur pour la prochaine saison. Ces intentions respectent les orientations du plan de gestion du saumon du MELCCFP qui prévoient des modalités propres à la situation de chaque rivière et cohérentes avec la situation de l'espèce dans la province.

Pour les grands saumons (longueur de 63 cm et plus):

Remise à l'eau obligatoire dès le début de la saison de pêche (incluant donc les rivières Moisie , Saint-Jean Côte-Nord, Natashquan et Causapscal ).

, Saint-Jean Côte-Nord, et ). Aucune rétention à compter du 1er août 2025 pour les rivières normalement admissibles.

Pour les petits saumons (longueur de moins de 63 cm):

Remise à l'eau obligatoire dès le début de la saison de pêche dans les territoires fauniques structurés (TFS) tels que les zecs, réserves fauniques et pourvoiries sur les rivières à saumon de la Gaspésie, du Bas-Saint-Laurent, de la Capitale-Nationale, du Saguenay, d'Anticosti, de la Haute-Côte-Nord et sur la plupart des rivières de la Moyenne-Côte-Nord, ainsi que sur la rivière Kegaska en Basse-Côte-Nord. Une certaine rétention de petits saumons pourrait être autorisée en cours de saison sur certaines rivières si le niveau d'abondance de leurs populations de saumon le permet.

en Basse-Côte-Nord. Une certaine rétention de petits saumons pourrait être autorisée en cours de saison sur certaines rivières si le niveau d'abondance de leurs populations de saumon le permet. Rétention d'un petit saumon par jour par pêcheur sur les rivières Moisie , Saint-Jean et Natashquan en Moyenne-Côte-Nord, ainsi que sur les rivières de la Basse-Côte-Nord à l'est de la rivière Kegaska

Autres modalités :

Réduction du contingent quotidien de saumons qu'il est autorisé de prendre et remettre à l'eau de trois à deux sur les rivières à saumon de la Gaspésie, du Bas-Saint-Laurent, de la Capitale-Nationale, du Saguenay, d'Anticosti, de la Haute et Moyenne-Côte-Nord et instauration d'un contingent de trois saumons sur les rivières de la Basse-Côte-Nord. Ces modalités, appliquées en cours de saison 2024, seraient ainsi reconduites pour la saison 2025.

Restriction des modalités de pêche à l'extérieur des TFS afin d'être cohérentes, pour une même rivière, avec les modalités en vigueur dans les TFS. Sauf exception, interdiction de pêche au saumon dans les rivières n'ayant pas le statut de rivière à saumon, ainsi que dans la rivière Saguenay, dans le fleuve, l'estuaire et le golfe du Saint-Laurent .

. Aucune modification des modalités de pêche sportive pour les rivières du Nord-du-Québec.

Le Ministère demeure sensible aux conséquences possibles de ces recommandations et à la nécessité de sonder les intervenants concernés. Ainsi, des consultations seront effectuées auprès des partenaires fauniques, des organismes gestionnaires de TFS sur rivière à saumon et des communautés autochtones. Le cas échéant, des ajustements pourraient être apportés aux modalités présentées. Les modalités seront diffusées au cours de l'hiver 2025. Aucune restriction aux activités de pêche pratiquées à des fins alimentaires, rituelles ou sociales n'est envisagée pour l'instant.

Faits saillants :

Les intentions du MELCCFP concernant les modalités de pêche sportive pour la saison 2025 découlent des faibles montaisons de petits saumons observées en 2023, ainsi que celles largement en deçà de la moyenne en 2024, autant pour les petits que les grands saumons. Les suivis de populations au Québec ont permis de constater cette tendance à la baisse et ces données incitent à adopter une approche de prudence au regard des modalités de pêche sportive pour la prochaine saison.

Au cours des deux dernières années, diverses modifications des modalités de pêche sportive ont été effectuées en cours de saison face aux faibles montaisons observées. Des actions préventives avaient également été prises avant la saison de pêche 2024 afin de limiter le prélèvement de grand saumon sur certaines rivières puisque les experts du MELCCFP avaient anticipé la faible abondance de grand saumon.

Liens connexes :

Source et information :

Relations avec les médias

Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les

changements climatiques, de la Faune et des Parcs

[email protected]

Tél. : 418 521-3991

SOURCE Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs