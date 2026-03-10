QUÉBEC, le 10 mars 2026 /CNW/ - La Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq) annonce l'ouverture des réservations pour la pêche à la journée pour l'été 2026, le samedi 14 mars 2026 dès 8h .

Pêcher juste un jour, c'est possible! Près de 500 lacs sont offerts exclusivement en pêche à la journée. Que vous soyez de passage ou simplement pour agrémenter un séjour de villégiature, il suffit de vous procurer un droit d'accès.

L’ouverture des réservations pour la pêche à la journée pour l’été 2026 aura lieu le samedi 14 mars 2026 dès 8h. (Groupe CNW/Société des établissements de plein air du Québec)

Choisir la Sépaq pour pêcher, c'est choisir :

22 destinations au coeur de parcs nationaux et des réserves fauniques ;

Trois options : Pêche à gué ; Avec embarcation Sépaq - possibilité de location de moteur ; Quelques lacs sont aussi réservés aux gens ayant leur propre embarcation.

Des outils cartographiques accessibles en ligne gratuitement permettant de cibler les meilleurs sites de pêche sur les lacs les plus populaires du réseau ;

Une expérience famille : Gratuit pour les jeunes de 17 ans et moins qui accompagnent un ou une adulte avec droit d'accès à la pêche.

Un processus juste et équitable

Les nombreux amateurs intéressés pourront se rendre au sepaq.com afin de faire leur réservation. Pour assurer une équité d'accès aux lacs et aux dates les plus populaires, une salle d'attente virtuelle sera à nouveau mise en place et des rangs de priorité seront distribués aléatoirement à tous ceux qui s'y trouveront à l'heure d'ouverture d'une plage de réservation.

L'offre pour les différents parcs nationaux et réserves fauniques sera répartie à travers des plages horaires définies. Cela permet de distribuer l'achalandage pendant la journée et favoriser une expérience de vente agréable. Il est donc important de consulter l'horaire pour vous assurer d'être en ligne au bon moment pour votre choix de séjour.

Afin d'accélérer leur transaction, il est suggéré aux clients de créer dès maintenant leur profil client en ligne. Ils n'auront qu'à s'y connecter lors de l'étape du paiement. Il sera également possible de réserver par téléphone au 1 800 665-6527.

Taquiner le saumon

Une autre date doit être encerclée au calendrier des mordus: le mardi 17 mars 2026 , dès 9h, il sera possible de mettre la main sur un forfait de pêche au saumon, un séjour en nature au chalet du Littoral ou encore simplement une journée de pêche au saumon dans le secteur Rivière-Madeleine de la réserve faunique des Chic-Chocs.

Pêche au saumon à la journée : dès 9h par téléphone seulement au 1 800 665-6527 , du 17 juillet au 15 sept. 2026, limite de 2 perches par appel.

, du 17 juillet au 15 sept. 2026, limite de 2 perches par appel. Forfait pêche au saumon au chalet le Littoral: dès 9h, téléphone et Web : du 14 juin au 14 juillet 2026 (10 blocs de séjours de 3 nuits)

Le secteur Rivière-Madeleine est un joyau naturel de 42 km2 situé dans la municipalité de Sainte-Madeleine-de-la-Rivière-Madeleine. Avec son bord de mer à faire rêver, sa rivière à saumon et sa forêt, ce territoire saura plaire aux passionnés de nature.

Le mythique Lac au Sorcier

Le lac au Sorcier, situé dans la réserve faunique Mastigouche, doit sa grande popularité à la ouananiche, une espèce implantée dans ce lac il y a environ 80 ans. Ce lac, à la fois populaire et mystérieux, est très convoité par les amateurs de pêche. Pour accéder à ce plan d'eau, un tirage au sort gratuit a lieu du 27 février au 31 mars 2026 . Ce processus d'attribution est d'ailleurs exclusif à ce lac et a pour but de rendre son accès équitable pour tous.

Voici quelques idées pour vous inspirer

La Sépaq propose plusieurs lacs parfaits pour la pêche à la journée, accessibles et reconnus pour leur qualité de pêche. Du lac Loïs au parc national d'Aiguebelle au lac à Jack dans la réserve faunique des Laurentides, en passant par des plans d'eau familiaux comme le lac Duvivier ou le lac Rapière, il y en a pour tous les niveaux. Que ce soit pour s'initier ou pour décrocher, ces lacs offrent un décor exceptionnel et de belles prises à la clé. L'équipe de la Sépaq propose plusieurs bons lacs selon vos objectifs de pêche, consultez notre blogue à ce sujet !

