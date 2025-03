Medit lance une nouvelle solution All-on-X, Medit SmartX.

SÉOUL, Corée du Sud et NEWPORT BEACH, Californie, 18 mars 2025 /CNW/ -- Medit ( www.medit.com ), un leader mondial de la médecine dentaire numérique, a lancé sa nouvelle solution All-on-X, Medit SmartX. Cette solution novatrice permet aux médecins cliniciens spécialisés en implant de tirer pleinement parti du potentiel de l'écosystème numérique.

Medit SmartX s'intègre à une vaste gamme d'équipements d'acquisition d'implants, offrant une grande flexibilité tout en permettant aux utilisateurs de vérifier facilement la position des implants sans avoir à effectuer des procédures complexes ou à utiliser des scanneurs supplémentaires. Il s'intègre parfaitement aux configurations existantes, ce qui permet aux utilisateurs de choisir l'équipement de numérisation qu'ils préfèrent (Scan Ladder, Smart Flag), maximisant ainsi la flexibilité et réduisant au minimum les étapes supplémentaires.

Principales caractéristiques de Medit SmartX :

Tout le monde peut en profiter facilement, courbe d'apprentissage minime

Intégration numérique transparente pour des flux de travail sans effort, parfaite pour les débutants et les professionnels. Aucun scanneur supplémentaire, résultats immédiats

Entièrement compatible avec les scanneurs Medit (gamme i900, i700w, i700, i600), ce qui favorise des flux de travail efficaces sans achats de scanneurs supplémentaires. Précision améliorée, processus simplifié

Obtenez une précision exceptionnelle grâce à des algorithmes de numérisation avancés, assurant des résultats prévisibles pour les prothèses All-on-X. Solution optimisée pour offrir une commodité maximale pour l'utilisateur

Des options d'alignement de la bibliothèque en temps réel et de réglage de l'occlusion fondées sur les types de prothèses (p. ex., pont provisoire, prothèse dentaire) pour un flux de travail élargi.

Medit a révolutionné le marché en 2018 avec son premier scanneur intraoral, offrant aux dentistes des options de haute précision et conviviales à un coût considérablement inférieur à celui des concurrents. À la suite de ce succès, Medit a lancé son très populaire i700 en 2021, le i700 Wireless et le i600 en 2022, et le i900 en 2024, offrant une gamme complète de scanneurs pour tous les types de pratiques dentaires.

Grâce à des partenariats d'intégration, Medit étend son influence au-delà de l'équipement de scanneur intra-oral aux logiciels et aux services. En offrant un écosystème ouvert de médecine dentaire numérique, Medit vise à influencer l'ensemble du processus de flux de travail dans les cliniques dentaires.

À propos de Medit

MEDIT est un fournisseur mondial de scanneurs intraoraux 3D et une plateforme de médecine dentaire numérique tout-en-un, basée sur sa propre technologie de pointe brevetée. L'entreprise développe également des logiciels novateurs pour la médecine dentaire numérique, soutenant les flux de travail collaboratifs entre les cliniques dentaires et les laboratoires. Créée en 2000, MEDIT a son siège social à Séoul, en Corée du Sud. L'entreprise compte également des représentants en Amérique et en Europe et dispose d'un réseau mondial de distributeurs dans plus de 100 pays. Pour obtenir des renseignements détaillés sur les produits et les logiciels de MEDIT, consultez le site Web officiel de MEDIT ( www.medit.com ).

