Pavillon d'accueil de l'Assemblée nationale du Québec - Inauguration des salles Marie-Claire-Kirkland et Pauline-Marois

QUÉBEC, le 23 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Le président de l'Assemblée nationale, M. François Paradis, a procédé aujourd'hui à l'inauguration officielle des deux nouvelles salles de commission parlementaire, la salle Marie-Claire-Kirkland et la salle Pauline-Marois. Cette cérémonie s'est déroulée en présence de la première ministre, Mme Pauline Marois, et des membres de la famille de Mme Marie-Claire Kirkland.

« La désignation de ces deux salles de commission parlementaire par le nom de deux pionnières exceptionnelles est un geste significatif et important posé par l'Assemblée nationale. Par ces désignations, l'Assemblée nationale souhaite susciter chez la population québécoise un désir de se rappeler que le passé est garant de l'avenir et de se souvenir que le Québec actuel est tributaire des gestes posés hier par des personnes passionnées et inspirantes », a précisé M. Paradis.

Au cours de cette cérémonie, le président a dévoilé deux plaques au nom de ces deux femmes marquantes pour le Québec. Les plaques sont installées près des deux salles de commission parlementaire dans le pavillon d'accueil de l'Assemblée nationale.

