Du geste à la lumière : un hommage à l'audace et à la liberté créatrice de Marcelle Ferron

QUÉBEC, le 10 juill. 2025 /CNW/ - L'Assemblée nationale du Québec est fière de présenter jusqu'au 23 août prochain la nouvelle exposition Du geste à la lumière, sur les traces de Marcelle Ferron du collectif d'artistes Amalgame. Les neuf femmes qui composent le collectif s'inspirent de l'œuvre de Marcelle Ferron et y puisent pour créer un univers unique, empli de couleurs et de mouvements.

« J'admire son audace et sa liberté dans l'exécution de ses œuvres. Cette capacité à "lâcher prise" qu'elle manifeste m'inspire à laisser plus de place à la spontanéité dans mon travail », souligne Mme Suzanne Royer, membre du collectif, tout en ajoutant qu'elle partage l'amour de Marcelle Ferron pour l'art abstrait.

Les neuf artistes ont chacune une approche distinctive pour créer des œuvres diffusant lumière et transparence et laissant aux visiteurs et visiteuses l'occasion d'imaginer leur propre réalité.

L'inauguration de l'exposition aura lieu en compagnie des artistes du collectif le 17 juillet 2025, de 17 h à 19 h.

À propos de Marcelle Ferron

Figure incontournable de l'histoire de l'art au Québec et originaire de Louiseville, Marcelle Ferron a été désignée, en août 2023, personnage historique par le gouvernement du Québec; elle aurait eu 100 ans en 2024. Pour souligner son centenaire et son œuvre dans sa globalité, le collectif Amalgame célèbre, par le biais de cette exposition vibrante, la mémoire de Marcelle Ferron.

Pour plus de détails sur l'exposition et son inauguration, visitez le site Web de l'Assemblée nationale.

