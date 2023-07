Pauvreté et exclusion sociale - MONTRÉAL-NORD VEUT FAIRE PARTIE DE LA SOLUTION

MONTRÉAL, le 27 juill. 2023 /CNW/ - L'Arrondissement de Montréal-Nord et la Table de quartier de Montréal-Nord se sont unis pour déposer un mémoire conjoint dans le cadre de la consultation publique du Gouvernement du Québec portant sur l'élaboration d'un 4e plan de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. À cette occasion, ils proposent trois mesures phares afin de faciliter le déploiement d'actions de revitalisation et de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale : investir dans un fonds spécial Montréal-Nord, mettre sur pied une cellule interministérielle de travail sous la direction du ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal ainsi qu'obtenir une contribution significative de la part du gouvernement à la réalisation du Plan de développement social de Montréal-Nord 2021-2026.

Ces demandes découlent directement des inégalités sociales, de santé et économiques observées sur le territoire. Avec une forte densité de population (7 623 habitants par km2 sur un territoire de 11,1 km2) et une population immigrante d'arrivée récente, dont de nombreux demandeurs d'asile depuis 2018, Montréal-Nord figure parmi les trois arrondissements ayant connu une croissance supérieure à celle de la Ville de Montréal entre 2016 et 2021. Il constitue ainsi un territoire d'intervention prioritaire dans la région de Montréal et au Québec.

Ses besoins criants rejoignent quatre des cinq domaines d'intérêts de la consultation. La mise en place d'un projet pilote dans cet arrondissement est donc une opportunité pour le Gouvernement du Québec de mettre en œuvre des solutions concrètes visant des changements durables en matière de revitalisation urbaine et de lutte contre la pauvreté et d'exclusion sociale vécues par la population de l'arrondissement.

« Montréal-Nord et l'Est de Montréal constituent un territoire d'avenir important qui doit pouvoir contribuer à sa juste valeur au développement de la grande région de Montréal et du Québec, d'où l'importance de lui donner les ressources nécessaires pour transformer ce territoire fragilisé par les inégalités en un territoire moteur du développement social, économique et culturel à Montréal », a déclaré Abdelhaq Sari, maire suppléant de l'Arrondissement de Montréal-Nord.

« Depuis de nombreuses années, les organismes communautaires locaux sont engagés dans une lutte contre la pauvreté et déploient de nombreuses actions favorisant l'inclusion sociale et économique des Nord-Montréalais et Nord-Montréalaises. La reconnaissance de cette expertise et de notre engagement ainsi que le rehaussement des investissements gouvernementaux sont au cœur de nos recommandations. Le gouvernement du Québec, l'Arrondissement Montréal-Nord et les organisations communautaires doivent développer un nouveau partenariat afin de s'assurer que nous réduisons les inégalités et que nous favorisons l'apport du plus grand nombre dans les développements social, économique, culturel et politique du Québec », a pour sa part déclaré Jean-François Gosselin, vice-président du conseil d'administration de la Table de quartier de Montréal-Nord.

Des solutions concrètes pour des changements durables

Tel que mentionné plus haut, l'Arrondissement de Montréal-Nord et la Table de quartier de Montréal-Nord proposent, dans le cadre de ce mémoire, trois mesures phares afin de faciliter le déploiement d'actions de revitalisation et de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale:

investir dans un fonds spécial Montréal-Nord;

mettre sur pied une cellule interministérielle de travail sous la direction du ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal;

obtenir une contribution significative de la part du gouvernement à la réalisation du Plan de développement social de Montréal-Nord 2021-2026.

Ces mesures sont appuyées de 11 pistes d'action permettant, entre autres:

d'accroître les capacités organisationnelles des organismes communautaires locaux de Montréal-Nord,

d'agir concrètement sur les déficits en matière d'espaces verts, d'équipements collectifs et de services à la population, notamment la réalisation d'un Centre aquatique et sportif,

et de favoriser le soutien aux populations vulnérables.

Rappelons que ce mémoire a été déposé dans le cadre d'une consultation publique tenue par le Gouvernement du Québec en vue d'élaborer le plan gouvernemental de lutte visant à contrer la pauvreté et l'exclusion sociale qui doit être déposé en 2024. Cette démarche s'inscrit dans le cadre de la Loi visant à lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale, laquelle est entrée en vigueur en décembre 2002.

Sources : Arrondissement de Montréal-Nord

Table de quartier de Montréal-Nord

SOURCE Arrondissement de Montréal-Nord (Ville de Montréal)

Renseignements: Louis Tremblay, chargé de communication, 514-617-3256