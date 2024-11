Pauline Marois est nommée chancelière de l'Université du Québec à Montréal

MONTRÉAL, le 26 nov. 2024 /CNW/ - L'Université du Québec à Montréal (UQAM) annonce la nomination de Pauline Marois à titre de chancelière pour un premier mandat de cinq ans. Elle est la première femme à occuper cette fonction à l'UQAM.

« Je suis très fière de pouvoir porter la voix de l'UQAM, qui a su conjuguer accessibilité, qualité de l'enseignement et avancement du savoir. Je partage les valeurs d'audace et d'engagement envers la collectivité de cette université publique née de la Révolution tranquille. Depuis 55 ans, l'UQAM a contribué de manière remarquable à l'essor du Québec et elle nourrit aujourd'hui de grands projets que j'appuierai avec enthousiasme », a déclaré Pauline Marois.

Le statut de chancelière confère à sa titulaire des fonctions qui lui permettent de bonifier la gouvernance de l'Université, d'appuyer le recteur dans ses activités de représentation externe et de représenter officiellement l'Université avec le recteur et le président du Conseil d'administration lorsque requis. La chancelière peut également représenter seule l'Université à la demande du président du Conseil ou du recteur. Elle peut participer aux séances du Conseil d'administration, du Comité exécutif et de leurs comités de travail, et conseiller au besoin le Conseil et le recteur sur différentes questions.

« Je suis très heureux que Pauline Marois ait accepté d'être chancelière de l'UQAM. C'est un privilège d'accueillir au sein de la communauté universitaire cette femme exceptionnelle, dont les qualités humaines et les valeurs d'engagement social rejoignent celles de l'UQAM », a affirmé le recteur Stéphane Pallage.

Pauline Marois succède à Réal Raymond, chancelier de l'UQAM de 2008 à 2013, et à Pierre J. Jeanniot, chancelier de 1995 à 2008.

Une Québécoise d'exception

Première femme à être élue première ministre du Québec en 2012, Pauline Marois a assumé au cours de sa carrière politique de nombreux postes clés, dont ministre de l'Éducation, ministre de la Santé et des Services sociaux, ministre des Finances, ministre de la Recherche, de la Science et de la Technologie, et présidente du Conseil du trésor.

Depuis son retrait de la vie politique en 2014, elle a poursuivi son engagement au service de la société québécoise, en assumant par exemple la présidence de Forces Avenir depuis 2023, et celle de la campagne de financement de la Fondation de la langue française de 2019 à 2022.

De nombreuses distinctions lui ont été décernées, dont le Prix international de la laïcité du Comité Laïcité République, remis en 2022 en présence de l'ancien président français François Hollande, qui lui a rendu à cette occasion un vibrant hommage; le Prix de l'Ordre de l'excellence en éducation attribué par le gouvernement du Québec en 2022; et des doctorats honoris causa, notamment de l'Institut national de la recherche scientifique en 2024 et de l'Université Laval en 2018. Une biographie de Pauline Marois est disponible sur le site de l'Assemblée nationale du Québec.

Photo disponible sur demande.

SOURCE Université du Québec à Montréal

