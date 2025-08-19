Grande rentrée de l'UQAM : Le Quartier latin animé par une programmation culturelle vibrante

MONTRÉAL, le 19 août 2025 /CNW/ - La traditionnelle rentrée culturelle de l'Université du Québec à Montréal (UQAM) se poursuit cette année avec une programmation musicale francophone dynamique. Du 2 au 4 septembre, la communauté universitaire et le grand public sont invités à assister à des concerts gratuits en plein air sur la place Pasteur, dans le cadre de la Grande rentrée.

Fidèle à elle-même, l'UQAM entend faire vivre l'effervescence montréalaise à son meilleur. Grâce à l'appui du Partenariat du Quartier des spectacles, de la Société de développement commercial du Quartier latin (SDC) et de Desjardins, grâce à sa contribution à la Fondation de l'UQAM, des artistes de premier plan de la scène musicale francophone se produiront au cœur du Quartier latin, sur le campus de l'UQAM, plus précisément à la place Pasteur et sur la rue Saint-Denis.

Programmation

2 septembre - Soirée présentée par Choq.ca, la radio étudiante de l'Université

19 h 15 | Shah Frank

Artiste née à Brooklyn et élevée à Montréal, Shah Frank insuffle une nouvelle énergie à la scène musicale québécoise avec un style mêlant R&B, soul, hip-hop, afro pop, zouk et compas.

20 h 30 | Bonbonbon

Porté par l'univers chaleureux des artistes du label Bonbonbon et la direction musicale de Christophe Charest-Latif, ce concert promet une expérience mêlant folk et pop psychédélique avec Allô Fantôme, Velours Velours, Marie-Pierre Arthur et plusieurs autres.

3 septembre

12 h à 14h

Place à la danse avec Passerelle 840

Le groupe Passerelle 840 met à l'honneur la danse contemporaine avec deux pièces originales.

12 h 15 et 13 h 15 | ¿Nos Casamos? est une critique des rôles imposés, où le corps devient vitrine d'un soi fabriqué pour plaire, jusqu'à l'effacement.

12 h 45 | Chienne dans le salon bleu est un solo qui exprime la lutte des corps queers dans le contexte actuel.

18 h | Danse en ligne avec SPURS aux Jardins Gamelin

Ouvert à tous et toutes, des leçons de danse en ligne queer sont prévues tout au long de la soirée. SPURS combine des pas traditionnels avec un éventail de musiques allant du honky-tonk au new country en passant par la pop contemporaine.

19 h | Ensemble Ictus

Formé des membres des communautés étudiante et diplômée de l'UQAM, le groupe reprend à sa façon les musiques cultes du cinéma. Les classiques seront à l'honneur.

19 h 30 | UQAM en spectacle

Gazebo Gang, Will Verreault, Laura Shembri et Isaac Verreault-Lambert monteront sur scène pour une soirée à saveur uqamienne.

4 septembre

12 h 30 | Vitrine émergente du Festival Quartiers Danses aux Jardins Gamelin

Découvrez la nouvelle génération d'artistes en danse contemporaine à travers une série de formes courtes, vibrantes et audacieuses de la scène émergente. Productions Realiva, Lamont, Morgane Guillou et Jake Poloz performeront.

Grand concert de la rentrée au Théâtre St-Denis

Ce concert est réservé exclusivement aux membres de la communauté de l'UQAM.

19 h 15 | Première partie - Naomi

Artiste multidisciplinaire au charisme unique, mélange pop américaine, RnB, house et influences caribéennes.

20 h 30 | Clay and Friends

Le groupe qui fusionne soul, funk et hip-hop se distingue depuis par ses concerts énergiques au Canada et en Europe.

Nocturne festive et autres activités

En plus de cette programmation culturelle, diverses activités extérieures sont offertes, dont certaines exclusivement aux membres de la communauté de l'UQAM : épluchette de maïs, activités sportives, jeux, atelier de création, défilé de mode et zoothérapie. La programmation détaillée est disponible en ligne.

La SDC Quartier latin organisera une nocturne festive dans la nuit du 4 au 5 septembre. Au programme : des cours de salsa, un spectacle de rap et un set de DJ. Certains établissements resteront ouverts jusqu'à 6 h du matin. La programmation complète se trouve ici.

Le Quartier latin sera également animé par des performances éclatées aux Jardins Gamelin.

Partenaires

La Grande rentrée de l'UQAM est présentée en codiffusion avec le Partenariat du Quartier des spectacles et est organisée avec le soutien de précieux partenaires : la SDC du Quartier latin ainsi que Desjardins à titre de donateur à la Fondation de l'UQAM.

