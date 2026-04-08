Paul-Christian Nolin se joint à l'équipe de la Commission de la capitale nationale du Québec

QUÉBEC, le 8 avril 2026 /CNW/ - La Commission de la capitale nationale du Québec (CCNQ) est heureuse d'annoncer que M. Paul-Christian Nolin, ancien attaché de presse de la mairesse Andrée P. Boucher et du maire Régis Labeaume, occupera désormais la fonction d'adjoint exécutif du président-directeur général, M. André Roy, et collaborera avec l'équipe des communications de la CCNQ à titre de porte-parole auprès des médias.

« Je me réjouis de l'arrivée de M. Nolin au sein de notre organisation. Son expérience en relations de presse, sa crédibilité et sa connaissance des rouages des relations gouvernementales seront de précieux atouts pour la CCNQ », a déclaré André Roy.

« Je suis très heureux de me joindre à l'équipe dynamique de la Commission de la capitale nationale du Québec, avec laquelle j'ai eu plaisir à collaborer à maintes reprises par le passé. C'est pour moi une continuité de mon engagement à servir la population et à travailler au rayonnement de notre capitale », a énoncé M. Nolin.

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François Grenon

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