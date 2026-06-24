Pattison Food Group investit dans les solutions d'automatisation de Dematic pour doter ses opérations de traitement des commandes d'épicerie des capacités nécessaires pour l'avenir

Les solutions automatisées de traitement des commandes améliorent l'efficacité, le débit et l'évolutivité de l'ensemble de ses activités d'entreposage

ATLANTA, 24 juin 2026 /CNW/ - Dematic, un chef de file mondial de l'automatisation de la chaîne d'approvisionnement, s'est associé à Pattison Food Group pour moderniser les activités de traitement des commandes d'épicerie de son centre de distribution de Langley, en Colombie-Britannique. L'installation de distribution alimentaire à température ambiante de 485 000 pieds carrés tire parti de technologies d'automatisation avancées conçues pour améliorer l'efficacité du traitement des commandes à l'unité, accroître la capacité de traitement et soutenir des activités de distribution alimentaire évolutives dans l'ensemble de l'Ouest canadien.

L'installation de Pattison Food Group tire parti de technologies d’automatisation avancées conçues pour améliorer l’efficacité du traitement des commandes à l’unité, accroître la capacité de traitement et soutenir des activités de distribution alimentaire évolutives dans l’ensemble de l’Ouest canadien.

« La force de Dematic va au-delà de l'automatisation et s'étend à une compréhension approfondie des réalités opérationnelles qui façonnent l'exécution moderne des commandes dans le secteur de l'alimentation », a déclaré Mike Olson, vice-président principal de la chaîne d'approvisionnement et des ventes en gros chez Pattison Food Group. « Cette expertise nous a aidés à bâtir une exploitation évolutive et intelligente, qui améliore le rendement aujourd'hui tout en offrant la souplesse nécessaire à la croissance future. »

En soutien aux neuf enseignes d'épicerie de détail de Pattison Food Group, dont Save-On-Foods, PriceSmart Foods et Quality Foods, Dematic a développé la solution automatisée pour réduire la manutention manuelle, améliorer la précision des commandes et accroître l'agilité d'exécution des commandes en réponse à l'évolution de la demande des consommateurs.

Exploitation omnicanale et évolutive de l'épicerie

La solution de Dematic intègre plusieurs technologies d'automatisation avancées, parmi lesquelles :

Orchestration améliorée des entrepôts grâce à la suite de solutions logicielles de Dematic

Augmentation de la capacité d'entreposage d'épicerie à haute densité grâce à un système Dematic RapidPick ® et à un système Dematic Multishuttle ® à neuf allées offrant près de 62 000 emplacements d'entreposage automatisés

et à un système Dematic Multishuttle à neuf allées offrant près de 62 000 emplacements d'entreposage automatisés Traitement efficace des commandes en cartons complets et en cartons fractionnés pour environ 11 000 produits d'épicerie grâce à 16 postes de travail en mode "goods-to-person"

Hausse du débit et de l'efficacité des opérations de préparation de commandes grâce à l'intégration de systèmes de déconditionnement, convoyage, tri, gestion des bacs, mise en stock tampon et séquencement

Amélioration de l'efficacité opérationnelle et soutien à des initiatives de développement durable axées sur des bacs réutilisables

Optimisation du temps de disponibilité des systèmes et soutien opérationnel continu via des services de maintenance sur site et de gestion du cycle de vie

« À mesure que les activités d'épicerie se complexifient et que les attentes des consommateurs continuent d'augmenter, le succès dépend d'environnements de traitement des commandes intelligents, adaptables et conçus à grande échelle », a déclaré Alexandre Guiard, vice-président principal du département Solutions d'affaires pour la région Amériques chez Dematic. « Fort de dizaines d'années d'expérience dans le soutien aux chaînes d'approvisionnement d'épicerie à l'échelle mondiale, notre partenariat avec Pattison Food Group témoigne d'un engagement commun à mettre en place des opérations intelligentes de traitement des commandes où les logiciels, l'automatisation et l'intelligence opérationnelle servent de fondement à la machine, améliorant les niveaux de service, renforçant la confiance opérationnelle et soutenant la croissance à long terme. »

Pour en savoir plus sur Dematic, visitez dematic.com ou suivez-nous sur LinkedIn, Facebook, Instagram et X.

À propos de Dematic

Dematic propose des solutions d'automatisation intelligente pour la chaîne d'approvisionnement qui s'adaptent au changement, maximisent la productivité et les capacités, réduisent les risques et créent un avantage concurrentiel durable. S'appuyant sur l'expertise combinée de plus de 10 000 employés à travers le monde, Dematic développe, met en œuvre et soutient les opérations avec des technologies et des logiciels de pointe. Avec des centres de services-conseils, de recherche, d'ingénierie, de fabrication et de services dans plus de 26 pays, Dematic est un partenaire de confiance pour les distributeurs, les entrepôts et les fabricants à l'échelle mondiale. Basée à Atlanta, Dematic est membre de KION, la société de solutions pour la chaîne d'approvisionnement.

À propos de Pattison Food Group

Fondée en 2021, Pattison Food Group est une entreprise canadienne détenue et exploitée par Jim Pattison, et le principal fournisseur de produits alimentaires et pharmaceutiques dans l'Ouest canadien. Pattison Food Group comprend neuf enseignes d'épicerie de détail, dont Save-On-Foods et Buy-Low Foods, ainsi que Everything Wine, Pure Integrative Pharmacy, Imperial Distributors Canada Inc. et d'autres commerces spécialisés et de détail. Ses entreprises comptent plus de 30 000 employés dans quelque 300 magasins d'alimentation et pharmacies qui partagent la passion de redonner aux communautés où elles exercent leurs activités. Les entreprises de Pattison Food Group sont des chefs de file en matière de service à la clientèle et d'innovation et sont déterminées à atteindre une croissance à long terme.

Clause de non-responsabilité

Le présent communiqué et les renseignements qu'il contient sont fournis à titre indicatif uniquement et ne constituent pas un prospectus, une offre de vente ou une sollicitation d'offre d'achat de titres aux États-Unis ou dans toute autre juridiction. Il contient des déclarations prospectives qui sont soumises à divers risques et incertitudes. Les résultats futurs pourraient différer substantiellement de ceux décrits dans ces déclarations prospectives en raison de certains facteurs, par exemple l'évolution des conditions commerciales, économiques et concurrentielles et des réformes réglementaires, les résultats d'études techniques, les fluctuations des taux de change, les incertitudes liées aux procédures contentieuses ou d'enquête, et la disponibilité des moyens de financement. Nous n'assumons aucune responsabilité quant à la mise à jour des déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2999409/Dematic_Image.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1426984/Dematic_RGB_Logo.jpg

SOURCE Dematic

Relations avec les médias : Mandi Baronas, responsable principal des communications marketing, [email protected], dematic.com