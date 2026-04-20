Les fonctionnalités basées sur l'IA aident les clients à gagner en flexibilité, à optimiser leurs opérations et à tirer davantage parti de leurs investissements dans l'automatisation

ATLANTA, le 20 avril 2026 /CNW/ - Dematic, chef de file mondial de l'automatisation de la chaîne d'approvisionnement, annonce une relation de partenariat stratégique avec GreyOrange, chef de file mondial des logiciels d'orchestration des entrepôts et d'inventaire des magasins fondés sur l'intelligence artificielle, afin d'élargir ses capacités d'automatisation flexibles et d'offrir des solutions évolutives aux clients grâce à la distribution et à l'exécution. Grâce à cette relation, Dematic offrira GreyMatter® de GreyOrange, une plateforme basée sur l'intelligence artificielle qui coordonne les robots et les flux de travail pour améliorer la rapidité et la précision.

Dematic étend ses capacités d’automatisation flexibles grâce à la relation de partenariat de GreyOrange

« Les environnements d'entrepôt d'aujourd'hui sont plus complexes que jamais et exigent une coordination parfaite entre les personnes, les robots et les systèmes », a déclaré Mike Larsson, président de Dematic et membre du comité de direction de KION. « Notre partenariat avec GreyOrange témoigne de l'engagement de Dematic à fournir des solutions flexibles et performantes qui aident les clients à s'adapter et à évoluer en toute confiance. En intégrant GreyMatter, nous élargissons notre approche dans le cadre d'une automatisation flexible pour une capacité d'intégration plus unifiée qui aide les clients à maximiser leurs investissements actuels tout en libérant de nouveaux niveaux d'efficacité et d'agilité. »

Faire progresser l'automatisation flexible

Ce partenariat représente une extension et une accélération de l'écosystème logiciel de Dematic, renforçant ainsi sa capacité à offrir des solutions d'automatisation flexibles en intégrant la plateforme GreyMatter au portefeuille de logiciels actuel de Dematic. Ensemble, ces fonctionnalités relient diverses technologies et coordonnent les activités au sein d'environnements d'entrepôt multi-agents.

En intégrant cette capacité à son écosystème d'orchestration logicielle, Dematic permet aux clients de mieux coordonner l'automatisation fixe, les robots mobiles autonomes (AMR) et les flux de travail humains au sein d'un système unifié. Il en résulte une meilleure visibilité opérationnelle, une optimisation en temps réel et la flexibilité nécessaire pour s'adapter à l'évolution des opérations de traitement des commandes, tout en maximisant la valeur des investissements actuels en automatisation.

À l'avenir, ce partenariat jette les bases nécessaires pour développer une vision commune à l'échelle du réseau, en étendant l'orchestration au-delà de l'entrepôt afin de permettre une coordination en temps réel et adaptée à l'exécution des flux de stocks, de capacités et de commandes entre les différents nœuds de traitement des commandes, notamment les environnements en magasin.

Capacités clés :

Unification des technologies d'automatisation, des robots et des flux de travail humains dans l'ensemble de l'entrepôt

Intégration au sein de l'écosystème d'orchestration de logiciels de Dematic pour étendre les capacités dans l'ensemble des opérations

Une intégration indépendante du matériel qui prend en charge une automatisation flexible et divers modèles de traitement des commandes

Amélioration du débit et de la visibilité opérationnelle dans les flux de travaux complexes

« Dematic est réputée pour son innovation et son expérience dans la fourniture de solutions d'automatisation destinées aux chaînes d'approvisionnement les plus complexes au monde, et comprend que l'avenir de l'automatisation réside dans la flexibilité », a déclaré Akash Gupta, PDG de GreyOrange. « Ensemble, nous donnons aux clients de Dematic, la capacité de faire plus avec les investissements en automatisation qu'ils ont déjà faits en orchestrant chaque robot, système et personne dans leur exploitation au moyen d'une seule couche basée sur l'IA. Cela implique un débit plus élevé, une prise de décision plus intelligente et la liberté de continuer à élargir leurs flottes à leurs propres conditions, sans limites. »

Pour en savoir plus sur GreyOrange, visitez le site Web de GreyOrange.

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A propos de Dematic

Dematic fournit des solutions d'automatisation intelligentes pour la chaîne d'approvisionnement qui s'adaptent au changement, maximisent la productivité et la capacité, réduisent les risques et créent un avantage concurrentiel durable. S'appuyant sur l'expertise combinée de plus de 10 000 employés dans le monde, Dematic développe, met en œuvre et soutient des opérations faisant appel à des technologies et des logiciels avancés. Avec des centres de services-conseils, de recherche, d'ingénierie, de fabrication et de services dans plus de 26 pays, Dematic est un partenaire de confiance pour les distributeurs, les entrepôts et les fabricants à l'échelle mondiale. Basée à Atlanta, Dematic est membre de KION, la société de solutions pour la chaîne d'approvisionnement.

À propos de GreyOrange

GreyOrange, Inc. est le chef de file de l'industrie en matière de logiciels d'orchestration d'entrepôt et de gestion des stocks en magasin hyper intelligents. Ses solutions GreyMatter et gStore fondées sur l'intelligence artificielle optimisent continuellement l'automatisation, l'inventaire et la gestion de la main-d'œuvre pour certains des plus grands distributeurs, détaillants et 3PL au monde. Grâce à la visibilité en temps réel de tous les nœuds omnicanaux et à l'orchestration harmonieuse des agents, des personnes et des systèmes robotisés, les clients réduisent leurs coûts par unité, éliminent les pertes d'inventaire, assurent la sécurité et la productivité des travailleurs et améliorent l'expérience en magasin. Indépendantes des fournisseurs et compatibles avec divers équipements d'automatisation via le réseau Certified Ranger, les solutions GreyOrange sont livrées par l'entremise de son réseau Certified Partner Network d'intégrateurs de systèmes. Fondée en 2012, GreyOrange a son siège social à Atlanta avec des bureaux et des partenaires dans les Amériques, en Europe et en Asie. Pour en savoir plus, visitez le www.greyorange.com.

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SOURCE Dematic

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