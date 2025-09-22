Le processus d'évaluation rigoureux du Cradle to Cradle Products Innovation Institute souligne l'importance de solutions durables et transparentes

ATLANTA, 22 septembre 2025 /CNW/ - Le Dematic Multishuttle 2 a récemment franchi une étape importante en recevant la certification Cradle to Cradle (C2C) Certified®, ce qui en fait le premier système de stockage et de récupération automatisé (AS/RS) du secteur à être ainsi reconnu. Cette certification souligne l'engagement et les progrès en matière de durabilité pilotée par les données dans le domaine de la manutention. Selon Dematic, leader mondial de l'automatisation de la chaîne d'approvisionnement, cette technologie a obtenu la certification Bronze.

Dematic Multishuttle 2

« Nous sommes très fiers de cette réussite. Le Dematic Multishuttle 2 est un élément essentiel des opérations de nos clients depuis deux décennies », déclare Chris Steiner, Senior Vice-Président de la gestion des produits. « Cette distinction souligne notre engagement en faveur de l'innovation durable tout au long de notre chaîne d'approvisionnement et implique la responsabilité d'améliorer encore nos systèmes de production. »

Le Dematic Multishuttle 2 est un système AS/RS haute vitesse qui stocke, met en mémoire tampon, consolide et séquence les stocks tout en augmentant la densité de stockage. Lancé en 2006, cette technologie a joué un rôle déterminant dans la mise en œuvre de l'Industrie 4.0 dans la logistique et est devenue un pilier du portefeuille d'automatisation de Dematic.

Le processus de certification C2C valide la sécurité, l'économie circulaire et la fabrication responsable du produit, répondant à des normes rigoureuses en matière de santé des matériaux, de recyclabilité, d'utilisation des énergies renouvelables, de gestion de l'eau et d'équité sociale. Ce processus évalue la réduction satisfaisante des émissions tout au long du cycle de vie, la gestion de la valorisation en fin de vie et l'intégration de la durabilité à la solution. Cette évaluation rigoureuse a imposé à tous les fournisseurs de composants du Dematic Multishuttle 2 de se soumettre à la même procédure d'évaluation transparente de leurs processus.

« Du point de vue de l'évaluation, le projet Dematic Multishuttle 2 a été techniquement exigeant et très intéressant », déclare le Dr Annette Winterl, Responsable de Projet chez EPEA, un évaluateur du programme de certification du Cradle to Cradle Products Innovation Institute. EPEA fait partie de Drees and Sommer, un cabinet de conseil mondial qui se concentre sur les solutions durables et écologiques.

Mme Winterl ajoute : « Avec des centaines de composants et un vaste réseau de fournisseurs, il compte parmi les produits les plus complexes que nous ayons jamais évalués. Le Dematic Multishuttle 2 a démontré que les entreprises leaders peuvent innover tout en adoptant des choix de matériaux responsables et des chaînes d'approvisionnement transparentes. »

Le niveau de certification « Full Scope Bronze » est spécifique au Dematic Multishuttle 2 produit dans l'usine de production de la société à Stříbro, en République tchèque, et est valable jusqu'en juin 2028.

Susanne Felker, Ingénieure de Recherche du projet Dematic, ajoute : « Le Dematic Multishuttle 2 affiche un taux de réutilisation des matériaux très élevé et nous avons identifié des pistes d'amélioration. L'obtention de cette certification C2C marque le début d'une amélioration continue de la technologie, sur laquelle nous prévoyons de nous appuyer. »

Pour en savoir plus sur la stratégie de circularité de Dematic ainsi que sur sa vision globale d'un avenir plus durable, téléchargez son rapport annuel sur le développement durable 2024

Pour plus d'informations sur Dematic, visitez dematic.com ou suivez-nous sur LinkedIn , Facebook et Instagram.

À propos de Dematic

Dematic est un leader mondial des solutions d'automatisation de la chaîne logistique, doté de technologies et de logiciels de pointe qui optimisent et pérennisent les opérations de ses clients. Avec des centres de recherche et développement, des sites de production et des centres de service répartis dans plus de 26 pays, le réseau mondial Dematic compte environ Avec ses 10 000 employés, Dematic a intégré et pris en charge des solutions d'automatisation pour de nombreuses grandes marques mondiales. Basée à Atlanta, Dematic fait partie du groupe KION, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de chariots industriels et de solutions pour la chaîne d'approvisionnement .

