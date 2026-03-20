La solution d'analyse avancée sera dévoilée au LogiMAT 2026 et présentée au MODEX 2026.

ATLANTA, le 20 mars 2026 /CNW/ - Dematic, un chef de file mondial de l'automatisation de la chaîne d'approvisionnement, annonce Command Center, une plateforme de renseignement centralisée indépendante des fournisseurs pour les opérations d'entrepôt. La solution unifie la surveillance en temps réel, le soutien décisionnel amélioré par l'intelligence artificielle et l'analyse opérationnelle en une interface unique pour aider les centres de distribution et d'exécution à mieux comprendre et gérer les activités complexes.

Centre de commande Dematic (PRNewsfoto/Dematic)

« Les exploitants d'entrepôts ont plus de données à portée de main que jamais, mais les données à elles seules ne stimulent pas le rendement », a déclaré Chris Steiner, vice-président principal, gestion des produits chez Dematic. « Command Center de Dematic rassemble les informations de l'automatisation, des systèmes logiciels et des processus manuels pour créer une couche unifiée d'intelligence opérationnelle pour une prise de décision sûre. Grâce à la capacité de comprendre rapidement non seulement ce qui s'est passé, mais aussi pourquoi, les équipes pourront résoudre les problèmes plus rapidement et maintenir le rendement optimal de leurs activités. »

Combler le manque de données dans les entrepôts modernes

Les environnements d'entrepôt modernes génèrent de grands volumes de données à partir de l'équipement d'automatisation, des logiciels d'entrepôt et des systèmes d'entreprise. Toutefois, cette information est souvent fragmentée entre plusieurs fournisseurs et outils de surveillance, ce qui rend difficile pour les opérateurs de diagnostiquer rapidement les problèmes et de comprendre ce qui motive les changements de rendement.

Comment Command Center de Dematic soutient les opérations de l'entrepôt

La plateforme contribue aux opérations de distribution et d'exécution :

Prenez des décisions plus sûres grâce à des analyses centralisées et à une visibilité de la performance

grâce à des analyses centralisées et à une visibilité de la performance Détecter rapidement les nouveaux enjeux pour renforcer la résilience opérationnelle et protéger la productivité

pour renforcer la résilience opérationnelle et protéger la productivité Résolvez les problèmes plus rapidement en déterminant les causes profondes des baisses de performances

en déterminant les causes profondes des baisses de performances Optimiser les ressources et les flux de travail grâce à une meilleure compréhension des modèles opérationnels

grâce à une meilleure compréhension des modèles opérationnels Maintenir le débit et les niveaux de service grâce à une surveillance en temps réel et à des renseignements opérationnels

grâce à une surveillance en temps réel et à des renseignements opérationnels Relier les systèmes actuels et les technologies d'automatisation pour créer une vue opérationnelle unifiée sans remplacer les investissements technologiques actuels

pour créer une vue opérationnelle unifiée sans remplacer les investissements technologiques actuels Adaptez vos activités en toute confiance grâce à une infrastructure infonuagique conçue pour assurer la fiabilité de l'entreprise

Fondée sur l'expérience

Command Center de Dematic s'appuie sur les connaissances opérationnelles issues de l'expérience acquise par l'entreprise dans le cadre de plus de 9 000 projets d'automatisation à travers le monde. Cela aide le système à reconnaître les tendances en matière de rendement des entrepôts et à guider les opérateurs vers les réponses les plus efficaces.

La version initiale offre une visibilité et des renseignements opérationnels unifiés dans l'ensemble des environnements d'entreposage. Les prochaines versions élargiront cette base grâce à un soutien décisionnel amélioré par l'IA, à une orchestration avancée et à la modélisation de jumelage de données d'entrepôt avec analyse hypothétique, ce qui donnera aux opérations à site unique et multisite, les outils nécessaires pour traduire les renseignements en décisions coordonnées.

Dematic présentera son centre de commande lors des prochaines conférences commerciales, LogiMAT (Hall 1/H61) et MODEX (Kiosque B11919), où les participants pourront assister à des démonstrations en direct de la plateforme.

Pour en savoir plus sur Dematic, visitez dematic.com ou suivez-nous sur LinkedIn, Facebook, Instagram et X.

À propos de Dematic

Dematic propose des solutions d'automatisation intelligente pour la chaîne d'approvisionnement qui s'adaptent au changement, maximisent la productivité et la capacité, réduisent les risques et créent un avantage concurrentiel durable. S'appuyant sur l'expertise combinée de plus de 10 000 employés à travers le monde, Dematic développe, met en œuvre et soutient des opérations avec des technologies et des logiciels de pointe. Avec ses centres de services-conseils, de recherche, d'ingénierie, de fabrication et de services dans plus de 26 pays, Dematic est un partenaire de confiance pour les distributeurs, les entrepôts et les fabricants à l'échelle mondiale. Dematic, dont le siège social est situé à Atlanta, est membre de KION, la société de solutions de chaîne d'approvisionnement.

Notes aux rédacteurs

Des images haute résolution et des visuels des produits sont disponibles sur demande.

Pour de plus amples renseignements, visitez www.dematic.com

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La présente quittance et les renseignements qu'elle contient sont fournis à titre indicatif seulement et ne constituent pas un prospectus, une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat de titres aux États-Unis ou dans tout autre territoire. Il contient des déclarations prospectives qui sont soumises à divers risques et incertitudes. Les résultats futurs pourraient différer substantiellement de ceux décrits dans ces déclarations prospectives en raison de certains facteurs, par exemple l'évolution des conditions commerciales, économiques et concurrentielles, des réformes réglementaires, les résultats d'études techniques, les fluctuations des taux de change, les incertitudes liées aux procédures contentieuses ou d'enquête, et la disponibilité des moyens de financement. Nous n'assumons aucune responsabilité quant à la mise à jour des déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué.

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SOURCE Dematic

PERSONNE-RESSOURCE : Damon Gran, responsable de la communication marketing, [email protected]