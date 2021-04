Patrouille bleue - La Ville de Montréal accorde un soutien financier de plus de 85 000 $ au Regroupement des éco-quartiers afin de sensibiliser la population à l'utilisation responsable de l'eau

MONTRÉAL, le 7 avril 2021 /CNW Telbec/ - Le comité exécutif a approuvé ce matin l'octroi d'un soutien financier de 85 914 $ au Regroupement des éco-quartiers (REQ) afin de déployer la 11e Patrouille bleue sur l'ensemble du territoire montréalais durant le mois de mai. À ce jour, la Patrouille bleue a directement sensibilisé près de 100 000 Montréalaises et Montréalais sur la gestion responsable de l'eau. Cette année, deux initiatives retiennent particulièrement l'attention avec le projet pilote de réorientation des gouttières et la distribution de pommes de douches à débit réduit, gracieusement offertes par Hydro-Québec. La distribution des pommes de douches a d'ailleurs déjà permis une réduction de la consommation d'eau estimée à plus de 150 millions de litres annuellement.

« La réorientation des gouttières vers une surface perméable est une mesure simple, efficace et peu coûteuse pour soulager le réseau d'égout lors des pluies abondantes. De son côté, l'installation d'équipements de plomberie à faible débit figure parmi les moyens les plus faciles pour réduire la consommation d'eau dans le secteur résidentiel. Grâce à notre contribution financière, à notre partenariat avec les éco-quartiers et à l'apport d'Hydro-Québec, nous aidons les Montréalaises et les Montréalais à poser de gestes simples, qui ont un impact concret et majeur sur notre consommation d'eau et sur l'environnement », a mentionné Sylvain Ouellet, responsable de l'eau et des infrastructures de l'eau, des infrastructures et de la Commission des services électriques

« L'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles est fier de participer aux activités de la patrouille bleue cet été. Le fait d'informer la population sur les bonnes pratiques en matière de gestion de l'eau et de consommation responsable de l'eau potable nous aide à sensibiliser nos citoyens et citoyennes à protéger cette ressource vitale qui nous entoure. Ce projet s'inscrit parfaitement avec nos engagements vers la transition écologique », a ajouté Caroline Bourgeois, mairesse de l'arrondissement de Rivières-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles.

« C'est une excellente initiative d'embaucher des Patrouilles bleues pour sensibiliser les résidents à l'importance de garder l'eau de pluie sur nos terrains verts et non les diriger vers les égouts. Nous sommes heureux de savoir que ces patrouilleurs vont non seulement sensibiliser, mais aider concrètement les citoyens à faire les correctifs nécessaires dont nous sortirons tous gagnants. Dès le 3 mai, ce sont 500 dispositifs qui seront offerts aux Lachinois lors d'opérations de porte-à-porte, dans les parcs et dans les lieux publics de l'arrondissement », a complété Maja Vodanovic, mairesse de l'arrondissement de Lachine.

Projet pilote de réorientation de gouttières

La réglementation municipale exigera à partir du 25 juin 2021 de diriger l'eau des gouttières extérieures des résidences vers une surface perméable. Le projet pilote consiste à inciter la population à se conformer à cette réglementation en distribuant gratuitement

2 000 rallonges de gouttières dans des secteurs ayant un pourcentage élevé de maisons à toits en pente et dont le réseau d'égout présente des capacités limitées. Quatre secteurs des arrondissements suivants ont été ciblés : Pointe-aux-Trembles, Saint-Léonard, Saint-Laurent et Lachine. La Patrouille bleue informera les résidents pendant tout le mois de mai de la réglementation et de l'offre d'une rallonge gratuite. Des kiosques de distribution de différents modèles de rallonges seront mis en place dans chacun des secteurs et les résidents devront s'engager à faire les travaux requis avant le 25 juin 2021. Les patrouilleurs vérifieront ensuite les résultats au cours du mois de juillet et pourront offrir des conseils d'installation au besoin.

Ce projet pilote vise à faciliter l'adhésion des résidents à l'exigence réglementaire, mais aussi à estimer avec plus de précision le volume d'eaux pluviales qui peut être détourné par la réorientation des gouttières, dans le cadre d'une Stratégie plus globale de gestion durable des eaux pluviales.

Distribution de pommes de douches à débit réduit

Depuis 2018, Hydro-Québec a fourni gratuitement au REQ 8 500 pommes de douches qui ont été distribuées dans des quartiers ayant une part importante de ménages à faible revenu, soit : Mercier, Hochelaga, Centre-Sud, Pointe-Saint-Charles, Montréal-Nord, Saint-Michel et Parc-Extension. En 2021, deux secteurs de distribution s'ajoutent, soit Lachine et Verdun. Au total, 3 000 nouvelles pommes de douches seront distribuées dans ces secteurs par le REQ, grâce à la contribution d'Hydro-Québec et de la Ville de Montréal. Pour la Ville de Montréal, l'investissement sera rentabilisé en moins de trois ans grâce aux économies d'eau potable ainsi générées. Rappelons que ces pommes de douche certifiées WaterSense consomment jusqu'à 40 % moins d'eau chaude et diminuent la facture d'électricité d'environ 60 $ par an par ménage.

