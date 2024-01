Patriot reçoit l'approbation pour migrer vers la TSX le jeudi 1er février 2024

VANCOUVER, BC, le 31 janv. 2024 /CNW/ - Le 1er février 2024 - SYDNEY, Australie

Métaux de Batteries Patriot inc. (la « Société » ou « Patriot ») (TSXV : PMET) (ASX : PMT) (OTCQB : PMETF) (FSE : R9GA) a le plaisir d'annoncer que la Société a reçu l'approbation finale de la Bourse de Toronto (la « TSX ») pour l'inscription de ses actions ordinaires (les « actions ordinaires ») à compter de l'ouverture des marchés le jeudi 1er février 2024. Les actions ordinaires seront négociées sous leur symbole actuel « PMET ». Aucune action n'est requise de la part des actionnaires de Patriot.

La Société a demandé à migrer de la Bourse de croissance TSX (la « TSX-V ») à la TSX dans le but d'avoir accès à davantage d'investisseurs et de capitaux institutionnels, améliorer la liquidité des titres de la Société et accroître la visibilité de la Société et sa notoriété à titre d'émetteur inscrit à une bourse de premier rang.

« Il s'agit d'une étape importante pour Patriot, puisque nous rehaussons notre profil d'entreprise et avons désormais accès à une plus grande palette d'investisseurs », a déclaré Ken Brinsden, chef de la direction et président de Patriot. « L'envergure que prend notre projet Corvette, la présentation de la description de projet au Gouvernement de la nation crie et au gouvernement du Québec, combinées au fait que Patriot est l'une des très rares sociétés dans le secteur du lithium à migrer vers la TSX démontre la maturité grandissante de notre profil. »

En lien avec l'inscription à la TSX, les actions ordinaires cesseront d'être négociées à la TSX-V après la fermeture des marchés le 31 janvier 2024. La TSX et la TSX-V émettront des bulletins annonçant le changement avant la date d'entrée en vigueur du changement.

À propos de Métaux de Batteries Patriot inc.

Métaux de Batteries Patriot inc. est une société d'exploration pour le lithium de roche dure qui se concentre sur l'avancement de sa propriété Corvette de l'échelle d'un district, détenue à 100 % par la Société et située à proximité d'une route régionale et de lignes de transmission électrique dans la région d'Eeyou Istchee Baie-James au Québec (Canada). La propriété Corvette abrite la pegmatite à spodumène CV5, dont la première estimation des ressources minérales se chiffre à 109,2 Mt à 1,42 % Li 2 O de ressources présumées1, se classant comme la plus grande ressource de pegmatite lithinifère des Amériques en termes d'équivalent de carbonate de lithium contenu (ECL) et parmi les 10 plus grandes ressources de pegmatite lithinifère au monde. De plus, la propriété Corvette couvre plusieurs autres groupes de pegmatites à spodumène qui n'ont pas encore été vérifiés par forage, ainsi qu'un corridor de prospection de plus de 20 km qui reste à évaluer.

1 L'estimation des ressources minérales pour CV5 (109,2 Mt à 1,42 % Li 2 O et 160 ppm Ta 2 O 5 de ressources présumées) est présentée à une teneur de coupure de 0,40 % Li 2 O à la date d'effet du 25 juin 2023 (jusqu'au sondage CV23-190 inclusivement). Les ressources minérales ne sont pas des réserves minérales puisque leur viabilité économique n'a pas été démontrée.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec nous à l'adresse [email protected], nous téléphoner au numéro +1 (604) 279-8709, ou visiter notre site web au www.patriotbatterymetals.com. Veuillez également consulter les documents d'information continue de la Société qui ont été déposés et qui sont disponibles sous son profil aux adresses www.sedarplus.ca et www.asx.com.au, pour obtenir les données d'exploration disponibles.

Au nom du conseil d'administration,

« Ken Brinsden »

Ken Brinsden - président, chef de la direction et directeur général

Mise en garde concernant l'information prospective

Le présent communiqué de presse contient de l'« information prospective » ou des « énoncés prospectifs » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables et d'autres énoncés qui ne sont pas des faits historiques. Les énoncés prospectifs sont inclus pour fournir de l'information sur les attentes et les plans actuels de la direction qui permet aux investisseurs et à d'autres personnes de mieux comprendre les plans d'affaires, le rendement financier et la situation financière de la Société.

Tous les énoncés, autres que les énoncés de faits historiques, contenus dans le présent communiqué de presse concernant la stratégie, les activités futures, la situation financière, les perspectives, les plans et les objectifs de la direction de la Société sont des énoncés prospectifs qui comportent des risques et des incertitudes. Les énoncés prospectifs se reconnaissent souvent, mais pas toujours, par l'emploi d'expressions et de mots comme « planifier », « prévoir », « estimer », « avoir l'intention de » ou « anticiper », « s'attendre à » ou « croire », ou des variantes de ceux-ci, éventuellement employés au futur ou au conditionnel, ou par l'emploi de tournures indiquant la possibilité que certaines mesures soient prises, que certains événements se produisent ou que certains résultats soient atteints. Plus particulièrement, sans s'y limiter, le présent communiqué de presse renferme des énoncés prospectifs concernant la situation éventuelle du terrain Corvette en tant qu'importante source de spodumène pour la chaîne d'approvisionnement en batteries de l'Amérique du Nord, la reprise du forage en janvier 2024 et les objectifs du programme de forage hivernal de 2024.

L'information prospective est fondée sur certaines hypothèses et d'autres facteurs importants qui, s'ils étaient erronés, pourraient faire en sorte que les résultats, le rendement et les réalisations réels de la Société diffèrent considérablement des résultats, du rendement et des réalisations futurs exprimés ou suggérés dans cette information ou ces énoncés. Rien ne garantit que cette information ou ces énoncés se révéleront exacts. Les principales hypothèses sur lesquelles l'information prospective de la Société est fondée comprennent le financement total requis pour réaliser la mise en valeur du projet minier de lithium de la Société au terrain Corvette.

Les lecteurs sont priés de noter que la liste ci-dessus n'est pas exhaustive et ne présente pas la totalité des facteurs et des hypothèses qui pourraient avoir été utilisés. Les énoncés prospectifs sont également sujets à des risques et à des incertitudes auxquels sont confrontées les activités de la Société, qui pourraient avoir une incidence défavorable importante sur les activités, la situation financière, les résultats d'exploitation et les perspectives de croissance de la Société. Parmi certains des risques auxquels la Société est exposée et les incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés dans les énoncés prospectifs, on retrouve notamment la capacité de mettre en œuvre les plans relatifs au projet Corvette de la Société, ainsi que le moment de leur mise en œuvre. En outre, les lecteurs sont priés d'examiner attentivement l'analyse détaillée des risques présentée dans la plus récente notice annuelle de la Société déposée sur SEDAR+, qui est intégrée par renvoi dans le présent communiqué de presse, pour mieux comprendre les risques et les incertitudes qui touchent les activités et l'exploitation de la Société.

Bien que la Société soit d'avis que ses attentes sont fondées sur des hypothèses raisonnables et qu'elle ait tenté de cerner les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les actions, les événements ou les résultats réels diffèrent considérablement de ceux qui sont décrits dans les énoncés prospectifs, d'autres facteurs pourraient faire en sorte que les actions, les événements ou les résultats diffèrent de ceux qui sont prévus, estimés ou voulus. Rien ne garantit que cette information prospective se révélera exacte, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer de manière importante de ceux anticipés dans cette information. Par conséquent, ces risques ne sont pas exhaustifs; cependant, ils devraient être examinés attentivement. Si l'un de ces risques ou l'une de ces incertitudes se concrétisait, les résultats réels pourraient être très différents de ce que les énoncés prospectifs des présentes laissent entendre. Compte tenu des risques, des incertitudes et des hypothèses qui sont inhérents aux énoncés prospectifs, les lecteurs ne devraient pas se fier outre mesure à ceux-ci.

Les énoncés prospectifs qui sont contenus dans les présentes visent à aider les investisseurs à comprendre les plans d'affaires, le rendement financier et la situation financière de la Société et ils pourraient ne pas convenir à d'autres fins.

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent document sont faits seulement à la date des présentes. La Société n'a pas l'intention ou n'est assujettie à aucune obligation de mettre à jour ou de réviser l'un des énoncés prospectifs à la suite de nouvelle information ou d'événements futurs, ou pour toute autre raison, sauf dans la mesure exigée par la loi applicable. La Société présente tous ses énoncés prospectifs sous réserve des présentes mises en garde.

Aucune autorité en valeurs mobilières ni aucune bourse, y compris la Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens défini de ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX), n'a examiné le présent communiqué de presse ni n'accepte quelque responsabilité que ce soit quant à la pertinence ou à l'exactitude du contenu du présent communiqué de presse.

Déclaration d'une personne compétente (Listing Rule 5.22 de l'ASX)

L'estimation des ressources minérales qui figure dans le présent communiqué a été déclarée par la Société conformément à la Listing Rule 5.8 de l'ASX le 31 juillet 2023. La Société confirme qu'elle n'a connaissance d'aucune nouvelle information ou donnée ayant une incidence importante sur l'information incluse dans les annonces précédentes et que toutes les hypothèses et tous les paramètres techniques importants qui sous-tendent les estimations dans les annonces précédentes continuent de s'appliquer et n'ont pas changé de manière importante. La Société confirme que la forme et le contexte dans lequel les conclusions de la personne compétente sont présentées n'ont pas été modifiés de façon importante par rapport à l'annonce initiale sur le marché.

SOURCE Patriot Battery Metals Inc

Renseignements: veuillez communiquer avec : Brad Seward, Vice-président, Relations avec les investisseurs, Tél. : +61 400 199 471, Courriel : [email protected]; Olivier Caza-Lapointe, Responsable des relations avec les investisseurs - Amérique du Nord, Tél. : (514) 913-5264, Courriel : [email protected]