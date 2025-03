VANCOUVER, BC, le 18 mars 2025 /CNW/ - Le 19 mars 2025 - Sydney (Australie)

Faits saillants

Figure 1: Camp d’exploration de Shaakichiuwaanaan (Groupe CNW/Patriot Battery Metals Inc) Figure 2 : Une partie de la route praticable à l'année (d’une longueur d’environ 20 km) construite par la Société, qui s’étend de la route praticable à l'année Transtaïga à la pegmatite à spodumène CV5. (Groupe CNW/Patriot Battery Metals Inc)

L'étude de faisabilité progresse comme prévu, avec une date d'achèvement prévue en septembre 2025.

Le modèle de blocs mis à jour pour la pegmatite CV5 a été achevé et remis à l'équipe qui travaille sur l'EF en utilisant le vaste programme de mise en valeur des ressources et de forage intercalaire de 2024 et comprenant la zone à haute teneur Nova (voir le communiqué de presse du 27 février 2025).

mis à jour pour la pegmatite a été achevé et remis à l'équipe qui travaille sur l'EF en utilisant le vaste programme de mise en valeur des ressources et de forage intercalaire de comprenant la zone à haute Nova (voir le communiqué de presse du 27 février 2025). L'EF corroborera l'évaluation d'impact environnemental et social (« EIES ») de la Société qui devrait également être finalisée et déposée en septembre 2025.

») de la Société qui devrait également être finalisée et déposée en septembre 2025. L'EF devrait ressembler beaucoup à la portée proposée dans l'EEP publiée précédemment, incluant l'utilisation d'un traitement par séparation en milieu dense (« SMD ») uniquement et l'augmentation progressive de la production.

») uniquement et l'augmentation progressive de la production. La forte position de trésorerie à la suite de l'investissement stratégique de Volkswagen/PowerCo et l'entente d'approvisionnement permet de poursuivre l'avancement du projet à l'aide de l'EF et des approbations environnementales en cours.

Ken Brinsden, président et chef de la direction de Patriot, commente : « En s'appuyant sur les progrès significatifs réalisés au cours des trois dernières années à Shaakichiuwaanaan, l'équipe est bien avancée en 2025 avec de multiples chantiers parallèles en cours en ce qui concerne la mise en valeur des ressources, les études et la documentation environnementales, et l'étude de faisabilité ».

« Avec l'appui de nos principaux actionnaires stratégiques et de VW, la Société n'a cessé de faire progresser le projet aussi rapidement et efficacement que possible, ce qui assure une position prééminente au projet parmi les propositions de mise en valeur du lithium en Amérique du Nord », a ajouté M. Brinsden.

Métaux de Batteries Patriot inc. (la « Société » ou « Patriot ») (TSX : PMET) (ASX : PMT) (OTCQX : PMETF) (FSE : R9GA) a le plaisir de faire le point sur l'étude de faisabilité (« EF ») sur la propriété Shaakichiuwaanaan détenue en propriété exclusive par la Société (la « propriété » ou le « projet »), située dans la région d'Eeyou Istchee Baie-James au Québec.

L'estimation des ressources minérales consolidée1 (« ERM ») pour la propriété Shaakichiuwaanaan est de 80,1 Mt à 1,44 % Li 2 O de ressources indiquées et 62,5 Mt à 1,31 % Li 2 O de ressources présumées. La pegmatite à spodumène CV5, dont est principalement composée l'ERM, est accessible à longueur d'année via une route praticable en toutes saisons et est située à environ 14 km d'un grand corridor de lignes électriques. La pegmatite CV13 est située à moins de 3 km dans la continuité géologique de la pegmatite CV5, qui contient des ressources supplémentaires en lithium et en tantale, ainsi qu'une zone de minéralisation de césium récemment découverte (voir le communiqué de presse du 2 mars 2025).

L'EF sur la pegmatite CV5 du projet Shaakichiuwaanaan a débuté en septembre 2024. G Services Miniers de Montréal (Québec) a été sélectionné pour être l'intégrateur de projet du rapport aux termes du Règlement 43-101, les travaux connexes sur l'EF devant être achevés par les consultants suivants :

G Services Miniers : environ 70 % de l'ensemble des travaux d'ingénierie de l'EF, y compris la conception de la mine;

Primero Americas : conception de l'usine SMD;

: conception de l'usine SMD; AtkinsRealis : conception de la gestion des déchets et de l'eau;

: conception de la gestion des déchets et de l'eau; Vision Geochemistry : conception du programme de géochimie et modélisation de l'eau à l'échelle du site;

: conception du programme de géochimie et modélisation de l'eau à l'échelle du site; Paterson & Cooke : conception de l'usine de remblai de pâte;

: conception de l'usine de remblai de pâte; BBA Engineering : géologie.

L'EF a été annoncée à la suite d'une évaluation économique préliminaire (« EEP ») exhaustive réalisée par la Société en août 2024 (voir le communiqué de presse du 21 août 2024). Avant le début de l'EF, divers programmes de travail ont été entrepris, notamment d'importants travaux sur le terrain, sur ordinateur et en laboratoire. Des études de rentabilité ont également été réalisées par l'équipe intégrée afin de s'aligner sur la meilleure voie à suivre pour la mise en valeur de la mine dans l'EF.

À la suite de ces travaux, il a été décidé que l'EF évoluera de manière à ressembler beaucoup à la portée proposée dans l'EEP publiée précédemment, y compris l'augmentation progressive de la production. L'EF se poursuit avec la méthodologie de traitement par SMD uniquement, compte tenu des excellentes caractéristiques de récupération démontrées par les essais métallurgiques précédemment déclarés en 2023 et en 2024. Le traitement par SMD uniquement simplifie la construction, la mise en service et l'exploitation continue et réduit les coûts comparativement à l'ajout de techniques de récupération par flottation.

Les travaux se poursuivent afin de déterminer le calendrier optimal pour l'exploitation souterraine, y compris l'accès à la zone à haute teneur Nova.

La zone à haute teneur Nova a été repérée par de nombreux sondages sur une longueur d'au moins 1 100 mètres, la modélisation géologique soutenant l'existence d'une zone minéralisée continue en spodumène d'épaisseur variable à des teneurs bien supérieures à 2 % de Li 2 O, située entre des profondeurs verticales d'environ 125 à 325 mètres.

Le modèle de blocs mis à jour et finalisé pour la pegmatite CV5 a été achevé par BBA Engineering (la personne qualifiée (« PQ ») pour la géologie et le modèle des ressources minérales) et a été remis à G Services Miniers (intégrateur de projet et PQ pour les réserves minérales à venir).

La remise du modèle de blocs mis à jour a permis de commencer les travaux de conception finale de la mine pour l'EF en fonction des ressources indiquées contenues dans celle-ci. Les équipes chargées de la conception de la mine à ciel ouvert et de la mine souterraine sont désormais pleinement engagées et achèvent la conception finale de la mine, de même que tous les autres consultants qui les aident à compléter leurs livrables dans le cadre de l'EF. L'équipe qui travaille sur l'EF devrait être en mesure de respecter l'échéancier pour la présentation du rapport final conforme au Règlement 43-101, soit en septembre 2025.

Personne qualifiée/compétente

L'information contenue dans le présent communiqué qui renvoie aux résultats d'exploration pour la propriété Shaakichiuwaanaan est fondée sur, et reflète fidèlement, l'information compilée par Darren L. Smith, M. Sc., géologue professionnel, qui est une personne qualifiée au sens du Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers et membre en règle de l'Ordre des géologues du Québec (numéro de permis de géologue 01968) et de l'Association of Professional Engineers and Geoscientists of Alberta (numéro de membre 87868). M. Smith a examiné et approuvé l'information technique contenue dans le présent communiqué.

M. Smith est un dirigeant et vice-président à l'exploration de Métaux de Batteries Patriot inc. et détient des actions ordinaires et des options de la Société.

M. Smith a une expérience suffisante, qui est pertinente pour le style de minéralisation, le type de gisement à l'étude et les activités exercées, pour être qualifié de « personne compétente », au sens attribué au terme competent person dans l'Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves (le code du JORC). M. Smith consent à l'inclusion, dans le présent communiqué, des questions fondées sur son information dans la forme et selon le contexte dans lesquels elle figure.

À propos de Métaux de Batteries Patriot Inc.

Métaux de Batteries Patriot inc. est une société d'exploration pour le lithium de roche dure qui se concentre sur l'avancement de sa propriété Shaakichiuwaanaan (auparavant connue sous le nom de Corvette) à l'échelle d'un district, détenue à 100 % par la Société et située dans la région d'Eeyou Istchee Baie-James au Québec (Canada), laquelle est accessible à longueur d'année par une route praticable en toutes saisons et située à proximité des infrastructures de lignes électriques régionales. Les ressources minérales de Shaakichiuwaanaan1, lesquelles incluent les pegmatites à spodumène CV5 et CV13, totalisent 80,1 Mt à 1,44 % Li 2 O de ressources indiquées et 62,5 Mt à 1,31 % Li 2 O de ressources présumées et se classent comme la plus grande ressource de pegmatite lithinifère des Amériques et la 8e plus grande ressource de pegmatite lithinifère au monde.

Une évaluation économique préliminaire (« EEP ») de la pegmatite CV5 a été annoncée le 21 août 2024 et la présente comme une ressource potentielle majeure de matières premières de lithium en Amérique du Nord. L'EEP souligne son potentiel en tant que projet de lithium à haute teneur d'importance à l'échelle mondiale et sur le plan de la concurrence, qui vise jusqu'à ~800 ktpa de concentré de spodumène utilisant un schéma de traitement simple grâce à un procédé de séparation en milieu dense (« SMD ») uniquement.

1 L'estimation des ressources minérales pour Shaakichiuwaanaan (CV5 et CV13) (80,1 Mt à 1,44 % Li 2 O et 163 ppm Ta 2 O 5 de ressources indiquées et 62,5 Mt à 1,31 % Li 2 O et 147 ppm Ta 2 O 5 de ressources présumées) est présentée à une teneur de coupure de 0,40 % Li 2 O (à ciel ouvert), 0,60 % Li 2 O (souterraine à CV5) et 0,80 % Li 2 O (souterraine à CV13) à la date d'effet du 21 août 2024 (jusqu'au sondage CV24-526 inclusivement). Les ressources minérales ne sont pas des réserves minérales puisque leur viabilité économique n'a pas été démontrée.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec nous à l'adresse [email protected], nous téléphoner au numéro +1 (604) 279-8709 ou visiter notre site Web au www.patriotbatterymetals.com. Veuillez également consulter les documents d'information continue de la Société qui ont été déposés et qui sont disponibles sous son profil aux adresses www.sedarplus.ca et www.asx.com.au pour obtenir les données d'exploration.

Le présent communiqué a été approuvé par le conseil d'administration.

« KEN BRINSDEN »

Kenneth Brinsden, président, chef de la direction et directeur général

Mise en garde concernant l'information prospective

Le présent communiqué contient de l'« information prospective » ou des « énoncés prospectifs » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables ainsi que d'autres énoncés qui ne sont pas des faits historiques. Les énoncés prospectifs sont fournis dans le but de donner de l'information sur les attentes et les projets actuels de la direction afin de permettre aux investisseurs et autres lecteurs du présent communiqué de mieux comprendre les plans d'affaires, le rendement financier et la situation financière de la Société.

Tous les énoncés, autres que les énoncés de faits historiques, contenus dans le présent communiqué de presse concernant la stratégie, les activités futures, les évaluations techniques, les perspectives, les plans et les objectifs de la direction de la Société sont des énoncés prospectifs qui comportent des risques et des incertitudes. Les énoncés prospectifs se reconnaissent souvent, mais pas toujours, par l'emploi d'expressions et de mots comme « progresser comme prévu », « cible », « prévisions », « augmentation », « en cours », « respecter l'échéancier » et d'expressions ou de mots semblables. Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué comprennent, sans s'y limiter, des énoncés quant au calendrier d'achèvement de l'étude de faisabilité et du rapport aux termes du Règlement 43-101.

L'information prospective est fondée sur certaines hypothèses et d'autres facteurs importants qui, s'ils étaient erronés, pourraient faire en sorte que les résultats, le rendement et les réalisations réels de la Société diffèrent considérablement des résultats, du rendement et des réalisations futurs exprimés ou suggérés dans cette information ou ces énoncés. Rien ne garantit que cette information ou ces énoncés se révéleront exacts. Les principales hypothèses sur lesquelles l'information prospective de la Société est fondée comprennent notamment, sans s'y limiter, que les travaux proposés d'exploration et d'estimation des ressources minérales sur la propriété se poursuivent tels que planifiés, l'exactitude des estimations des réserves et des ressources, la classification des ressources en tant que présumées et les hypothèses qui sous-tendent les estimations de réserves et de ressources, la demande à long terme pour un approvisionnement en spodumène, et que les résultats d'exploration et de mise en valeur continuent de soutenir les plans actuels de la direction en ce qui concerne le développement de la propriété et les attentes qu'a celle-ci envers le projet.

Les lecteurs sont priés de noter que la liste ci-dessus n'est pas exhaustive et ne présente pas la totalité des facteurs et des hypothèses qui pourraient avoir été utilisés. Les énoncés prospectifs sont également assujettis à des risques et à des incertitudes auxquels sont confrontées les activités de la Société, qui pourraient avoir une incidence défavorable importante sur les activités, la situation financière, les résultats d'exploitation et les perspectives de croissance de la Société. Parmi les risques auxquels la Société est exposée et les incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés dans les énoncés prospectifs, on retrouve notamment la capacité de mettre en œuvre les plans relatifs au projet de la Société, ainsi que le moment de leur mise en œuvre. En outre, les lecteurs sont priés d'examiner attentivement l'analyse détaillée des risques présentée dans la plus récente notice annuelle de la Société déposée sur SEDAR+, qui est intégrée par renvoi dans le présent communiqué, pour mieux comprendre les risques et les incertitudes qui touchent les activités et l'exploitation de la Société.

Bien que la Société soit d'avis que ses attentes sont fondées sur des hypothèses raisonnables et qu'elle ait tenté de cerner les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les actions, les événements ou les résultats réels diffèrent considérablement de ceux qui sont décrits dans les énoncés prospectifs, d'autres facteurs pourraient faire en sorte que les actions, les événements ou les résultats diffèrent de ceux qui sont prévus, estimés ou voulus. Rien ne garantit que cette information prospective se révélera exacte, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer de manière importante de ceux anticipés dans cette information. Par conséquent, ces risques ne sont pas exhaustifs; cependant, ils devraient être examinés attentivement. Si l'un de ces risques ou l'une de ces incertitudes se concrétisait, les résultats réels pourraient être très différents de ce que laissent entendre les énoncés prospectifs contenus dans les présentes. Compte tenu des risques, des incertitudes et des hypothèses propres aux énoncés prospectifs, les lecteurs ne devraient pas se fier outre mesure à ceux-ci.

Les énoncés prospectifs qui sont contenus dans les présentes visent à aider les investisseurs à comprendre les plans d'affaires, le rendement financier et la situation financière de la Société et ils pourraient ne pas convenir à d'autres fins.

Les énoncés prospectifs qui sont contenus dans le présent document sont formulés uniquement en date des présentes. La Société n'a pas l'intention ni n'a l'obligation de mettre à jour ou de réviser l'un des énoncés prospectifs à la suite d'une nouvelle information ou d'événements futurs, ou pour toute autre raison, sauf dans la mesure exigée par la loi applicable. La Société présente tous ses énoncés prospectifs sous réserve des présentes mises en garde.

Déclaration de la personne compétente (Règle d'inscription de l'ASX)

L'estimation des ressources minérales qui figure dans le présent communiqué a été annoncée par la Société conformément à la Règle d'inscription 5.8 de l'ASX le 5 août 2024. La Société confirme qu'en date de cette annonce, elle n'a connaissance d'aucune nouvelle information ou donnée vérifiée par la personne compétente ayant une incidence importante sur l'information incluse dans l'annonce et que toutes les hypothèses et tous les paramètres techniques importants qui sous-tendent les estimations dans l'annonce continuent de s'appliquer et n'ont pas changé de manière importante. La Société confirme qu'en date de cette annonce, la forme et le contexte selon lesquels les conclusions de la personne compétente sont présentées n'ont pas changé de manière importante par rapport à l'annonce initialement faite aux marchés.

La cible de production qui figure dans le présent communiqué a été annoncée par la Société conformément à la Règle d'inscription 5.16 de l'ASX le 21 août 2024. La Société confirme qu'en date de cette annonce, toutes les hypothèses et tous les paramètres techniques importants qui sous-tendent la cible de production dans l'annonce initiale continuent de s'appliquer et n'ont pas changé de manière importante.

RENSEIGNMENTS: Olivier Caza-Lapointe, Responsable, Relations avec les investisseurs, Tél. : +1 (514) 913-5264, Courriel : [email protected]