VANCOUVER, BC , le 1er mai 2025 /CNW/ - 2 mai 2025 - Sydney, Australie

Faits saillants

Figure 1 : Collecte de données environnementales à Shaakichiuwaanaan. (Groupe CNW/Patriot Battery Metals Inc)

Le processus d'obtention des permis pour le projet Shaakichiuwaanaan se déroule comme prévu à l'échéancier et avance à bon train .

. La Société a officiellement lancé le processus d'obtention des permis au niveau fédéral pour le projet, avec le dépôt de sa Description initiale de projet à l'Agence d'évaluation d'impact du Canada ( AEIC ).

à l'Agence d'évaluation d'impact du ( ). L'AEIC et le Gouvernement de la Nation Crie ont confirmé que la documentation déposée respectait les exigences requises, permettant ainsi au processus fédéral d'obtention des permis de commencer officiellement.

Ce processus se déroulera en parallèle au processus provincial d'obtention des permis qui est déjà en cours, de manière à coordonner le dépôt, au provincial et au fédéral, des évaluations d'impact sur l'environnement et le milieu social (« EIEMS ») vers la fin de 2025.

») vers la fin de 2025. Les EIEMS déposées seront étayées par plus de trois ans de collecte de données environnementales de référence robustes et par de vastes consultations communautaires.

Alix Drapack , vice-présidente exécutive, ESG, prendra sa retraite à titre de membre de la haute direction et agira en tant que conseillère pour la Société dans le cadre du développement ultérieur du projet.

Ken Brinsden, chef de la direction et président de Patriot, a déclaré : « Nous sommes très fiers des efforts déployés par nos équipes pour faire en sorte que notre projet suive son cours comme prévu, mais aussi que la qualité et le niveau de détail des travaux effectués en vue du dépôt à venir des EIEMS répondent aux besoins de la communauté et des autorités de règlementation. On ne doit pas sous-estimer la quantité de travail déjà effectué par Patriot pour veiller à ce que Shaakichiuwaanaan occupe une position de choix dans le pipeline de développement mondial des matières premières de lithium. De la découverte à l'établissement de ressources d'importance mondiale, l'avancement du projet jusqu'au processus d'autorisation minière à venir, en moins de 4 ans, démontre tant la qualité du projet que celle de l'équipe qui le réalise. »

« Nous remarquons également avec intérêt les récents commentaires dans l'espace public en ce qui a trait aux approbations fédérales, à la réduction des chevauchements et à une meilleure collaboration avec le processus d'approbation provincial. Nous entendons rester en contact étroit avec toutes les agences gouvernementales concernées et avec les Cris, afin d'assurer un processus d'approbation diligent et rapide pour le projet », a ajouté M. Brinsden.

Métaux de Batteries Patriot inc. (la « Société » ou « Patriot ») (TSX : PMET) (ASX : PMT) (OTCQX : PMETF) (FSE : R9GA) a le plaisir d'émettre une mise à jour sur les progrès réalisés dans le cadre du processus d'obtention des permis pour la propriété Shaakichiuwaanaan (la « propriété » ou le « projet »), détenue à 100 % par la Société et située dans la région d'Eeyou Istchee Baie-James au Québec. La propriété Shaakichiuwaanaan abrite une estimation de ressources minérales (« ERM ») consolidée1 de 80,1 Mt à 1,44 % Li 2 O de ressources indiquées et 62,5 Mt à 1,31 % Li 2 O de ressources présumées. La pegmatite à spodumène CV5, qui constitue la majeure partie de l'ERM, est accessible à l'année par une route praticable en toutes saisons et est située à environ 14 km d'un important corridor de lignes d'hydroélectricité. La pegmatite CV13 est située à moins de 3 km, dans la continuité géologique de la pegmatite CV5, et renferme aussi des ressources en lithium et tantale, ainsi qu'une zone de minéralisation en césium récemment découverte (voir le communiqué de presse du 2 mars 2025).

Dépôts des documents et études d'EIEMS en vue de l'approbation du projet au niveau fédéral

En février 2025, Patriot a déposé sa description initiale de projet pour le projet de lithium Shaakichiuwaanaan (pegmatite CV5) auprès de l'AEIC afin de lancer de manière officielle le volet fédéral du processus d'obtention des permis pour le projet. Le document est disponible en cliquant sur le lien suivant (Description initiale de projet - projet minier Shaakichiuwaanaan).

Le comité conjoint d'évaluation au niveau fédéral, composé de représentants de l'AEIC et du Gouvernement de la Nation Crie, a déterminé que la description initiale de projet respectait les exigences requises. Ainsi, l'AEIC a amorcé sa période officielle de planification et de commentaires et a tenu deux séances d'information publique en février 2025.

Un résumé des questions a été compilé et Patriot a maintenant fourni des réponses officielles; l'AEIC émettra ensuite des lignes directrices adaptées relatives à l'étude d'impact pour le projet, permettant d'aller de l'avant jusqu'au dépôt de l'EIEMS fédérale d'ici la fin de l'année.

Le processus fédéral d'évaluation d'impact se déroulera en parallèle au processus provincial d'obtention des permis pour le projet, qui a été amorcé en 2023, et tirera parti du processus provincial existant pour simplifier autant que possible les exigences fédérales.

La Société remarque également avec intérêt les récents commentaires dans l'espace public en ce qui a trait aux approbations fédérales, à la réduction des chevauchements et à la possibilité d'une meilleure collaboration avec le processus d'approbation provincial. La Société a l'intention de rester en contact étroit avec toutes les agences gouvernementales concernées et avec les Cris, afin d'assurer un processus d'approbation diligent et rapide pour le projet.

Dépôts des documents et études d'EIEMS en vue de l'approbation du projet au niveau provincial

En novembre 2023, Patriot a déposé le formulaire de renseignements préliminaires auprès du gouvernement du Québec (ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs ou « MELCCFP ») (voir le communiqué de presse du 30 novembre 2023). Patriot a par la suite reçu les directives officielles en vue du dépôt de l'EIEMS du projet (voir le communiqué de presse du 17 avril 2024).

Une modification a été déposée auprès du MELCCFP en janvier 2025 afin de refléter le changement de nom du projet à Shaakichiuwaanaan et de clarifier l'approche d'exploitation minière hybride (ayant recours à des méthodes d'exploitation à ciel ouvert et souterraines) envisagée dans le cadre de l'étude de faisabilité du projet.

Collectivement, ces éléments constituent maintenant les fondements de la documentation finale de l'EIEMS et du lancement officiel du processus d'autorisation minière à venir au courant de l'année.



________________________________

1 L'estimation des ressources minérales pour Shaakichiuwaanaan (CV5 et CV13) (80,1 Mt à 1,44 % Li 2 O et 163 ppm Ta 2 O 5 de ressources indiquées et 62,5 Mt à 1,31 % Li 2 O et 147 ppm Ta 2 O 5 de ressources présumées) est présentée à une teneur de coupure de 0,40 % Li 2 O (à ciel ouvert), 0,60 % Li 2 O (souterraine à CV5), et 0,80 % Li 2 O (souterraine à CV13) à la date d'effet du 21 août 2024 (jusqu'au sondage CV24-526 inclusivement). Les ressources minérales ne sont pas des réserves minérales puisque leur viabilité économique n'a pas été démontrée.

Position globale en ce qui a trait à l'approbation du projet

Sur une période d'environ trois ans, de vastes programmes de collecte de données environnementales de référence ont été menés sur le terrain et des consultations communautaires ont eu lieu comme prévu pour étayer l'EIEMS (servant dans le cadre des deux processus, fédéral et provincial) de la Société pour le développement de la pegmatite CV5.

Grâce aux éléments susmentionnés, l'EIEMS devrait être déposée au niveau provincial et fédéral comme prévu au deuxième semestre de 2025.

Alix Drapack, vice-présidente exécutive, ESG, a confirmé son désir de prendre sa retraite à titre de membre de la haute direction de la Société. La Société souhaite à Alix la meilleure des chances pour sa retraite et se réjouit du fait qu'elle ait accepté d'apporter son soutien à l'équipe à titre consultatif dans un avenir prévisible. Cela aidera à maintenir la continuité des progrès réalisés dans le cadre du processus d'approbation du projet et des interactions avec la communauté, alors même que les efforts de recrutement se poursuivent pour ajouter des ressources en vue de soutenir les objectifs de la Société.

Personne qualifiée

L'information technique contenue dans le présent communiqué de presse portant sur la propriété Shaakichiuwaanaan est fondée sur, et reflète fidèlement, l'information compilée par M. Darren L. Smith, M. Sc., géologue professionnel, qui est une personne qualifiée au sens du Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers, membre en règle de l'Ordre des géologues du Québec (numéro de permis 01968) et de l'Association of Professional Engineers and Geoscientists of Alberta (numéro de membre 87868). M. Smith a examiné et approuvé l'information technique contenue dans le présent communiqué de presse.

M. Smith est membre de la direction et vice-président à l'exploration de Métaux de Batteries Patriot inc. et détient des actions ordinaires et des options de la Société.

À propos de Métaux de Batteries Patriot inc.

Métaux de Batteries Patriot inc. est une société d'exploration pour le lithium de roche dure qui se concentre sur l'avancement de sa propriété Shaakichiuwaanaan (auparavant connue sous le nom de Corvette) de l'échelle d'un district, détenue à 100 % par la Société et située dans la région d'Eeyou Istchee Baie-James au Québec (Canada), laquelle est accessible à longueur d'année par une route praticable en toutes saisons et située à proximité des infrastructures de lignes électriques régionales. L'estimation des ressources minérales de Shaakichiuwaanaan1, laquelle inclut les pegmatites à spodumène CV5 et CV13, totalise 80,1 Mt à 1,44 % Li 2 O de ressources indiquées et 62,5 Mt à 1,31 % Li 2 O de ressources présumées, se classe comme la plus grande ressource de pegmatite lithinifère des Amériques et la 8e plus grande ressource de pegmatite lithinifère au monde.

Une évaluation économique préliminaire (« EEP ») a été annoncée pour la pegmatite CV5 le 21 août 2024, mettant en lumière son potentiel en tant qu'importante source d'approvisionnement nord-américaine de matières premières de lithium. L'EEP décrit le potentiel d'un projet à haute teneur en lithium concurrentiel et d'importance mondiale, ciblant jusqu'à ~800 ktpa de concentré de spodumène au moyen d'un schéma de traitement simple, par séparation en milieu dense (« SMD ») seulement.

1 L'estimation des ressources minérales pour Shaakichiuwaanaan (CV5 et CV13) (80,1 Mt à 1,44 % Li 2 O et 163 ppm Ta 2 O 5 de ressources indiquées et 62,5 Mt à 1,31 % Li 2 O et 147 ppm Ta 2 O 5 de ressources présumées) est présentée à une teneur de coupure de 0,40 % Li 2 O (à ciel ouvert), 0,60 % Li 2 O (souterraine à CV5), et 0,80 % Li 2 O (souterraine à CV13) à la date d'effet du 21 août 2024 (jusqu'au sondage CV24-526 inclusivement). Les ressources minérales ne sont pas des réserves minérales puisque leur viabilité économique n'a pas été démontrée.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec nous à l'adresse [email protected], nous téléphoner au numéro +1 (604) 279-8709, ou visiter notre site web au www.patriotbatterymetals.com. Veuillez également consulter les documents d'information continue de la Société qui ont été déposés et qui sont disponibles sous son profil aux adresses www.sedarplus.ca et www.asx.com.au, pour obtenir les données d'exploration disponibles.

Le présent communiqué a été approuvé par le conseil d'administration.

« KEN BRINSDEN »

Kenneth Brinsden, président, chef de la direction et directeur général

Mise en garde concernant l'information prospective

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables et d'autres énoncés qui ne sont pas des faits historiques. Les énoncés prospectifs sont inclus pour fournir de l'information sur les attentes et les plans actuels de la direction permettant aux investisseurs et à d'autres personnes de mieux comprendre les plans d'affaires, le rendement financier et la situation financière de la Société.

Tous les énoncés, autres que les énoncés de faits historiques sont des énoncés prospectifs qui comportent des risques et des incertitudes. Les énoncés prospectifs se reconnaissent souvent, mais pas toujours, par l'emploi de mots comme « comme prévu », « avance », « se déroulera », « en cours », « devrait », « développement », « pipeline », « a l'intention » et d'autres mots ou expressions similaires. Les énoncés prospectifs dans ce communiqué comprennent, sans s'y limiter, des énoncés concernant l'état d'avancement du processus d'obtention des permis et le calendrier de réalisation du projet.

L'information prospective est fondée sur certaines hypothèses et d'autres facteurs importants qui, s'ils étaient erronés, pourraient faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels de la Société diffèrent considérablement des résultats, du rendement et des réalisations futurs exprimés ou suggérés dans cette information ou ces énoncés. Rien ne garantit que cette information ou ces énoncés se révéleront exacts. Les principales hypothèses sur lesquelles l'information prospective de la Société est fondée comprennent notamment, sans s'y limiter, que les travaux d'exploration et d'estimation des ressources minérales proposés sur la propriété se poursuivront comme prévu, l'exactitude des estimations de réserves et de ressources, la classification des ressources dans la catégorie des ressources présumées et les hypothèses qui sous-tendent les estimations de réserves et de ressources, la demande à long terme pour l'offre de spodumène, et que les résultats d'exploration et de mise en valeur continuent de soutenir les plans actuels de la direction en ce qui concerne le développement de la propriété et les attentes à l'égard du projet.

Les lecteurs sont priés de noter que la liste ci-dessus n'est pas exhaustive et ne présente pas la totalité des facteurs et des hypothèses qui pourraient avoir été utilisés. Les énoncés prospectifs sont également sujets à des risques et à des incertitudes auxquels sont confrontées les activités de la Société, qui pourraient avoir une incidence défavorable importante sur les activités, la situation financière, les résultats d'exploitation et les perspectives de croissance de la Société. Parmi les risques auxquels la Société est exposée et les incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés dans les énoncés prospectifs, on retrouve notamment la capacité de mettre en œuvre les plans relatifs au projet de la Société, ainsi que le moment de leur mise en œuvre. En outre, les lecteurs sont priés d'examiner attentivement l'analyse détaillée des risques présentée dans la plus récente notice annuelle de la Société déposée sur SEDAR+, qui est intégrée par renvoi dans le présent communiqué de presse, pour mieux comprendre les risques et les incertitudes qui touchent les activités et l'exploitation de la Société.

Bien que la Société soit d'avis que ses attentes sont fondées sur des hypothèses raisonnables et qu'elle ait tenté de cerner les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les actions, les événements ou les résultats réels diffèrent considérablement de ceux qui sont décrits dans les énoncés prospectifs, d'autres facteurs pourraient faire en sorte que les actions, les événements ou les résultats diffèrent de ceux qui sont prévus, estimés ou voulus. Rien ne garantit que cette information prospective se révélera exacte, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer de manière importante de ceux anticipés dans cette information. Par conséquent, ces risques ne sont pas exhaustifs; cependant, ils devraient être examinés attentivement. Si l'un de ces risques ou l'une de ces incertitudes se concrétisait, les résultats réels pourraient être très différents de ce que les énoncés prospectifs des présentes laissent entendre. Compte tenu des incertitudes, des hypothèses et des risques qui sont inhérents aux énoncés prospectifs, les lecteurs ne devraient pas se fier outre mesure à ceux-ci.

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent document sont faits seulement à la date des présentes. La Société n'a pas l'intention ou n'est assujettie à aucune obligation de mettre à jour ou de réviser l'un des énoncés prospectifs à la suite de nouvelle information ou d'événements futurs, ou pour toute autre raison, sauf dans la mesure exigée par les lois applicables. La Société présente tous ses énoncés prospectifs sous réserve des présentes mises en garde.

Déclaration de la personne compétente (Règle d'inscription 5.23 de l'ASX)

L'estimation des ressources minérales qui figure dans le présent communiqué a été annoncée par la Société conformément à la Règle d'inscription 5.8 de l'ASX le 5 août 2024. La Société confirme qu'en date du présent communiqué, elle n'a connaissance d'aucune nouvelle information ou donnée vérifiée par la personne compétente ayant une incidence importante sur l'information incluse dans l'annonce et que toutes les hypothèses et tous les paramètres techniques importants qui sous-tendent les estimations dans l'annonce continuent de s'appliquer et n'ont pas changé de manière importante. La Société confirme qu'en date du présent communiqué, la forme et le contexte selon lesquels les conclusions de la personne compétente sont présentées n'ont pas été modifiés de manière importante par rapport à l'annonce initialement faite aux marchés.

La production ciblée dont il est question dans le présent communiqué a été annoncée par la Société conformément à la Règle d'inscription 5.16 de l'ASX le 21 août 2024. La Société confirme qu'en date du présent communiqué, toutes les hypothèses et tous les paramètres techniques importants qui sous-tendent la production ciblée dans l'annonce d'origine continuent de s'appliquer et n'ont pas changé de manière importante.

SOURCE Patriot Battery Metals Inc

CONTAT: Olivier Caza-Lapointe, Responsable, Relations avec les investisseurs - Amérique du Nord, Tél. : +1 (514) 913-5264, Courriel : [email protected]