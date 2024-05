PATRIMOINE RICHARDSON ACCUEILLE UNE ÉQUIPE PIONNIÈRE À HALIFAX ET S'APPROCHE DE SON OBJECTIF D'AUGMENTER LE NOMBRE DE FEMMES CONSEILLÈRES

TORONTO, le 6 mai 2024 /CNW/ - Patrimoine Richardson, l'une des plus grandes entreprises indépendantes de gestion de patrimoine au Canada, est fière d'annoncer l'arrivée d'une équipe de six femmes chevronnées à sa succursale d'Halifax.

L'équipe est dirigée par Mary Ellen Byrne, gestionnaire de portefeuille et conseillère en placement, et comprend Julie Grant, conseillère en placement; Paula Campbell, conseillère en placement adjointe; Jennifer O'Connor, adjointe; Lisa Kuehn, adjointe; et Noha Elkady, adjointe. Elles ont quitté une grande banque dont elles formaient l'une des plus grandes équipes et géraient près d'un demi-milliard de dollars d'actifs de clients, pour rejoindre Patrimoine Richardson.

« Les investissements réalisés dans notre entreprise pour améliorer le service offert aux conseillers et à leurs clients, en plus de la force de notre marque et de nos valeurs d'indépendance, font de Patrimoine Richardson une destination de choix pour les meilleures équipes. Nous sommes très heureux d'accueillir ce groupe remarquable », a déclaré Kish Kapoor, président et chef de la direction de Patrimoine Richardson et de sa société mère, le Groupe Capital RF.

« Cette acquisition marque une nouvelle étape importante dans l'intégration accrue des femmes dans notre entreprise en pleine croissance », a ajouté M. Kapoor. « Nous avons fixé un objectif ambitieux de 50 %, un défi que nous savions difficile à relever, afin de stimuler nos efforts quotidiens pour promouvoir la présence féminine, non seulement au sein de Patrimoine Richardson, mais aussi dans l'ensemble du secteur de la gestion de patrimoine. »

L'entreprise a récemment annoncé l'intégration de Kate Murdoch, finaliste du prix Top Under 40 de l'ACCVM en 2020, au sein de la nouvelle succursale de Patrimoine Richardson à Victoria, en Colombie-Britannique, ainsi que l'arrivée de Shivika Sharma à la succursale de Calgary, en Alberta.

Outre le recrutement de femmes, Patrimoine Richardson s'engage à favoriser leur progression professionnelle dans le secteur de la gestion de patrimoine. L'entreprise offre des possibilités de perfectionnement professionnel aux jeunes conseillers et leur fournit un soutien financier significatif. En 2023, l'entreprise a lancé un programme d'aide financière de 25 millions de dollars aux jeunes conseillers afin qu'ils puissent acheter des livres sur leurs activités.

Cette démarche s'étend également au niveau de la direction. Patrimoine Richardson a été distinguée dans le palmarès 2024 Women Lead Here du Globe and Mail pour sa promotion des femmes à des postes de direction.

« Cette équipe remarquable apporte un dynamisme considérable à notre groupe de conseillers et à notre succursale de Halifax. Nous sommes ravis d'accueillir Mary Ellen Byrne Wealth Management ainsi que ses clients au sein de Patrimoine Richardson », a déclaré Natalie Bisset, vice-présidente principale et cheffe du développement de l'entreprise chez Patrimoine Richardson. « Dès notre première rencontre, leur engagement à l'excellence, leurs valeurs d'équipe clairement exprimées et leur proximité avec la communauté faisaient d'eux des candidats tout désignés pour s'intégrer à Patrimoine Richardson ».

Pour en savoir plus sur l'entreprise, veuillez visiter notre site Web pour consulter le rapport annuel 2023 et la dernière brochure de recrutement.

À propos du Groupe Capital RF Inc.

Groupe Capital RF Inc. est une société cotée à la Bourse de Toronto (TSX : RCG), axée sur la gestion de patrimoine. Exploitant sous la marque Patrimoine Richardson, la Société est l'une des plus grandes sociétés indépendantes de gestion de patrimoine au Canada avec 36.2 milliards de dollars d'actifs gérés (au 29 février 2024) et 22 bureaux dans tout le pays. Les équipes de conseillers de la société se concentrent exclusivement sur la prestation de conseils stratégiques sur la gestion du patrimoine et de solutions d'investissement novatrices personnalisées pour les familles et les entrepreneurs fortunés et très fortunés. La Société s'engage à maintenir des normes fiduciaires exceptionnelles et a obtenu une certification établie annuellement du Centre d'excellence fiduciaire pour ses plateformes de comptes de gestion distincts et de comptes de gestion de portefeuilles. Patrimoine Richardson a également été reconnue comme un Great Place to Work® (Un endroit où il fait bon travailler), un meilleur lieu de travail pour les femmes, un meilleur lieu de travail au Canada et en Ontario, et un meilleur lieu de travail pour le bien-être mental, dans le domaine des services financiers et de l'assurance, et pour le travail hybride. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter www.rfcapgroup.com et www.PatrimoineRichardson.com.

