Patrimoine culturel : le gardien de but Georges Vézina (1887-1926) des Canadiens de Montréal est désigné personnage historique

SAGUENAY, QC, le 27 mars 2026 /CNW/ - Le ministre délégué au Développement économique régional et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, M. Eric Girard, au nom du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, annonce la désignation de Georges Vézina comme personnage historique en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel, à l'occasion du 100e anniversaire de son décès. Par cette désignation, le ministre souhaite notamment entretenir le souvenir de cette figure légendaire de l'histoire sportive du Québec dans la mémoire collective.

Né le 21 janvier 1887 à Chicoutimi, Georges Vézina se démarque d'abord en gardant le filet du club amateur de hockey de sa ville natale de 1904 à 1910. Dès la saison suivante, il intègre le Club Athlétique Canadien, qui prend le nom des Canadiens de Montréal en 1917. Au cours de ses 16 saisons avec l'équipe professionnelle, Vézina fait preuve d'une constance et d'une endurance hors du commun. Il dispute 367 parties consécutives, un exploit à une époque où les conditions de jeu sont particulièrement exigeantes. Pilier de son équipe, il contribue à la conquête de deux coupes Stanley, en 1916 et en 1924. Il est également le premier gardien de la Ligue nationale de hockey (LNH) à réussir un blanchissage.

Le 28 novembre 1925, le joueur étoile, affaibli par la maladie, doit quitter le match après la première période. Atteint de tuberculose, il doit alors mettre un terme à sa carrière. Il s'éteint quatre mois plus tard, le 27 mars 1926, à l'âge de 39 ans. Dès l'année suivante, le trophée Vézina, nommé en son honneur, est remis au meilleur gardien de but de la saison régulière de la LNH. L'athlète fait aussi partie de la première cohorte de neuf joueurs émérites intronisés au Temple de la renommée du hockey dès son ouverture, en 1945.

Citations

« L'héritage de Georges Vézina dépasse largement les statistiques. Il incarne le courage, la persévérance et le talent. Ses exploits, à un moment charnière de la professionnalisation du hockey sur glace, ont suscité beaucoup de fierté tant chez les partisans des Canadiens de Montréal que dans l'ensemble de la population. Je suis très heureux de procéder à sa désignation historique aujourd'hui. Elle prend tout son sens dans le contexte où le hockey sur glace, reconnu comme sport national du Québec depuis le 3 mars 2025, occupe une place majeure dans la culture et les traditions québécoises. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Je suis ravi que notre gouvernement reconnaisse officiellement les exploits et le rayonnement de ce joueur de hockey natif de Chicoutimi et l'élève au panthéon de nos personnages historiques. C'est un bel hommage pour celui qui conservait son sang-froid légendaire sur la glace, même lors des parties les plus tumultueuses. »

Eric Girard, ministre délégué au Développement économique régional et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« L'héritage de Georges Vézina continue de se faire sentir, même 100 ans après son décès. Tous ceux qui suivent, ne serait-ce que minimalement, notre sport national connaissent son nom. Il est essentiel de se rappeler à quel point il fut un joueur et un coéquipier exemplaire. Sa contribution exceptionnelle continue d'inspirer des générations d'athlètes qui voient en lui un véritable modèle. »

Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

« Georges Vézina est une fierté de Saguenay et une figure marquante de notre histoire. Cette désignation vient rappeler l'importance de préserver et de transmettre notre patrimoine, tout en célébrant ceux qui ont façonné notre identité. »

Luc Boivin, maire de Saguenay

« Georges Vézina occupe une place unique dans l'histoire des Canadiens de Montréal et dans le cœur des Québécois. Par son courage, sa constance et son calme légendaire, il a aidé à forger l'identité de notre club à l'époque où le hockey devenait un symbole important de fierté pour les Québécois. Plus d'un siècle plus tard, l'héritage qu'il a laissé continue d'inspirer nos joueurs, nos partisans ainsi que l'ensemble de la province, qui se reconnaissent à travers la détermination et l'excellence dont il a fait preuve. Pour les Canadiens de Montréal, Georges Vézina est non seulement un pionnier du hockey, mais aussi un pilier de notre sport et une figure emblématique de la culture du hockey au Québec. »

France Margaret Bélanger, présidente Sports et Divertissement, Groupe CH

Faits saillants

Le 27 mars 2026 marque le 100 e anniversaire du décès de Georges Vézina.

anniversaire du décès de Georges Vézina. Le légendaire gardien de but est le deuxième joueur de hockey à être désigné en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel, après Maurice Richard, qui a reçu cette désignation en mars 2025.

après Maurice Richard, qui a reçu cette désignation en mars 2025. L'Assemblée nationale du Québec a adopté la Loi reconnaissant le hockey sur glace comme sport national du Québec et concernant les référents culturels nationaux le 27 février 2025.

le 27 février 2025. Cette loi permet notamment de reconnaître l'importance historique du hockey sur glace et la place significative qu'occupe ce sport dans la culture et l'identité québécoises, en plus de faire du premier samedi du mois de février la Journée nationale du hockey sur glace.

La première journée nationale du hockey sur glace a eu lieu le samedi 7 février 2026.

La désignation représente l'un des cinq statuts légaux qu'il est possible d'attribuer à un élément du patrimoine culturel au Québec.

Le ministre de la Culture et des Communications peut désigner un élément du patrimoine immatériel, un personnage, un événement ou un lieu historique pour reconnaître formellement son intérêt patrimonial, le mettre en valeur et encourager sa transmission de génération en génération.

Liens connexes

Répertoire du patrimoine culturel du Québec

Célébrons la Journée nationale du hockey sur glace

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SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais

Sources : Catherine Boucher, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais, 418 802-6833, [email protected]; Suzie Larouche, Directrice du bureau de comté et directrice régionale du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Bureau du ministre délégué au Développement économique régional et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, 418 487-7518, [email protected]; Information : Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388, [email protected]