Patrimoine culturel - Désignation de Clément Gosselin comme personnage historique

SAINTE-FAMILLE-DE-L'ÎLE-D'ORLÉANS, QC, le 17 oct. 2024 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, annonce qu'il désigne Clément Gosselin comme personnage historique en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel. Il en a fait l'annonce à la Maison de nos Aïeux, une institution muséale agréée située dans le site patrimonial déclaré de l'Île-d'Orléans.

Clément Gosselin est la figure canadienne-française la plus en vue de l'armée continentale pendant la guerre d'Indépendance des États-Unis, qui se déroule de 1775 à 1783. Son parcours hors du commun met tout à la fois en lumière le rôle joué par des Canadiens dans cet événement majeur de l'histoire nord-américaine et les idées et passions qui animaient la vie des habitants du Canada juste après la Conquête britannique.

Né à Sainte-Famille-de-l'Île-d'Orléans en 1747, Clément Gosselin s'illustre pendant cette guerre en œuvrant activement pour la cause du Congrès continental, en lutte contre la Grande-Bretagne. Après avoir participé au siège de Québec (1775-1776), il parcourt les paroisses de la rive sud du fleuve Saint-Laurent pour tenir des assemblées, délivrer les messages du Congrès à la population et recruter des dizaines de volontaires canadiens pour grossir les rangs de l'armée continentale. Il obtient surtout la confiance du général George Washington et du marquis de La Fayette pour effectuer au moins 3 missions d'espionnage au Canada, entre 1778 et 1780. Il participe finalement au siège de Yorktown (1781), bataille décisive du conflit. Nommé major, il tire profit, au terme de la guerre, de son influence auprès des autorités américaines pour faire valoir les intérêts de ses compatriotes qui se sont engagés dans les régiments canadiens de l'armée continentale et qui ont été oubliés dans les rétributions aux combattants.

« La désignation de Clément Gosselin comme personnage historique est le témoignage de l'implication d'un des nôtres dans l'un des événements les plus importants à avoir eu lieu en Amérique du Nord, soit la guerre d'Indépendance des États-Unis. Cette désignation est l'occasion de se souvenir des Canadiens français qui se sont engagés en faveur des Treize colonies et d'approfondir la réflexion sur une période déterminante de notre histoire. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Je me réjouis de cette étape importante que nous franchissons aujourd'hui avec la reconnaissance du major Clément Gosselin à titre de personnage historique. Il s'agit d'un dossier de longue haleine, dont l'issue aura des retombées importantes à la fois pour Sainte-Famille et l'ensemble de l'île, pour les familles Gosselin ainsi que pour l'histoire du Québec en entier. Le major Clément Gosselin a joué un rôle important dans l'Indépendance des États-Unis, marquant ainsi l'histoire de Sainte-Famille, où il est né. J'ai pris plaisir à découvrir son implication dans la révolution américaine, grâce au livre de l'historien Gaston Deschênes. J'espère qu'avec cette reconnaissance, plus de Québécois vont en apprendre sur ses faits d'armes et la trace qu'il a laissée dans notre histoire et celle de nos voisins du Sud. »

Kariane Bourassa, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré

« La désignation de Clément Gosselin comme personnage historique est une grande fierté pour nous, à Sainte-Famille-de-l'Île-d'Orléans. Il était un homme de convictions qui s'est battu pour une cause qui lui tenait à cœur. Il est un modèle tant pour notre communauté que pour tous les Québécoises et Québécois. »

Jean Pierre Turcotte, maire de Sainte-Famille-de-l'Île-d'Orléans

La Loi sur le patrimoine culturel permet au ministre de la Culture et des Communications de désigner des personnages, des événements et des lieux historiques. La désignation permet ainsi au ministre de rappeler le souvenir de certains personnages, événements et lieux historiques significatifs pour le Québec, d'entretenir leur place dans la mémoire collective et de favoriser une plus grande appréciation de l'histoire du Québec. L'élément désigné est inscrit au Registre du patrimoine culturel du Québec et des informations à son sujet sont diffusées dans le site Web du Répertoire du patrimoine culturel du Québec.

En 2022, la Municipalité de Sainte-Famille-de-l'Île-d'Orléans a proposé la désignation de Clément Gosselin comme personnage historique, en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel. Le ministère de la Culture et des Communications a procédé à l'évaluation de la proposition et a recommandé la désignation.

-de-l'Île-d'Orléans a proposé la désignation de Clément Gosselin comme personnage historique, en vertu de la . Le ministère de la Culture et des Communications a procédé à l'évaluation de la proposition et a recommandé la désignation. En 2022, 2 plaques commémoratives ont été dévoilées en l'honneur du major Clément Gosselin, soit dans la municipalité de Sainte-Famille -de-l'Île-d'Orléans et le cimetière de Beekmantown ( New York ), où il est inhumé.

-de-l'Île-d'Orléans et le cimetière de Beekmantown ( ), où il est inhumé. La Maison de nos Aïeux, institution muséale agréée à Sainte-Famille -de-l'Île-d'Orléans, a fait récemment l'objet de travaux de restauration et a pu bénéficier d'une aide financière totalisant 1 060 642 $ dans le cadre du programme Aide aux immobilisations du Ministère. Composé du presbytère de Sainte-Famille et de son hangar à dîme, cet ensemble fait partie du site patrimonial déclaré de l'Île-d'Orléans et est associé à l'inventaire du patrimoine bâti de la MRC de L'Île-d'Orléans.

