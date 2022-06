Patrimoine culturel à caractère religieux - Près de 4 M$ pour protéger le patrimoine à caractère religieux de Montréal

MONTRÉAL, le 27 juin 2022 /CNW Telbec/ - La ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, annonce, au nom de la ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, qu'une somme de 3 889 000 $ sera versée pour la restauration et la requalification d'immeubles patrimoniaux à caractère religieux situés à Montréal.

De cette somme, 3,8 M$ sont octroyés au Conseil du patrimoine religieux du Québec pour la réalisation de 13 projets de restauration de bâtiments religieux, d'une œuvre d'art et d'un orgue. Ces subventions visent à préserver et à maintenir en bon état les biens immobiliers ayant une valeur patrimoniale.

De plus, une aide financière de 43 500 $ est consacrée à la requalification de l'église de Saint-Clément à Montréal. Cette somme a pour objectif de soutenir les organismes qui souhaitent réaliser des projets de requalification et qui sont dans les toutes premières étapes de la phase de planification.

En finançant la restauration et la requalification de bâtiments à caractère religieux qui sont propres à l'identité québécoise, le gouvernement du Québec préserve un précieux héritage qui fait la fierté des citoyennes ainsi que des citoyens et qui contribue à la beauté de nos régions.

Projets de restauration soutenus dans la région

Immeuble Description des travaux Aide financière Église de Saint-Viateur Réfection des gicleurs 84 000 $ Église de Saint-Esprit-de-Rosemont Restauration de la maçonnerie du clocher 595 000 $ Église de Notre-Dame-de-Grâce Expertise pour la restauration de la charpente de la toiture 45 500 $ Église de Saint-Jean-Baptiste Restauration de la maçonnerie 364 000 $ Église Notre-Dame-de-la-Salette Restauration de la toiture et de la mosaïque en façade 24 500 $ Église de Saint-Irénée Restauration de la fenestration 238 000 $ Église des Saints-Anges-Gardiens Restauration de la maçonnerie 210 000 $ Église Saint-James Restauration de la maçonnerie du pinacle et des contreforts du transept est 200 000 $ Première église évangélique arménienne Restauration du crépi, des fenêtres et des portes 175 000 $ Église de Saint-Laurent Restauration de la maçonnerie des clochers 175 000 $ Chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours Restauration des clochetons 152 000 $ Église de la Mission-Catholique-Chinoise-du-Saint-Esprit Restauration de la maçonnerie 140 000 $ Cathédrale Christ Church Restauration de la flèche du clocher 1 360 000 $ Sanctuaire de l'Oratoire-Saint-Joseph-du-Mont-Royal Restauration du monument de Saint-Joseph et l'Enfant-Jésus d'Alfred Laliberté 70 000 $ Église de Saint-Irénée Restauration de l'orgue Casavant Frères, opus 539 56 000 $ Total 3 889 000 $

Projet de requalification soutenu dans la région

Immeuble Description des travaux Aide financière Église de Saint-Clément Analyse du carnet de santé du bâtiment 43 500 $ Total 43 500 $

Citations

« Notre gouvernement poursuit ses actions pour préserver les immeubles qui ont fait notre histoire. Notre patrimoine religieux constitue une signature distinctive, un héritage dont les valeurs historique, culturelle et identitaire sont immenses. Le préserver et le faire connaître, c'est pratiquer un essentiel devoir de mémoire et affirmer notre fierté d'être Québécois. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« Notre métropole regorge de bâtiments patrimoniaux religieux qui lui permettent de se démarquer et de rayonner. Ils embellissent les rues de Montréal et sont de précieuses traces de notre passé. Il est donc impératif de veiller à leur préservation afin que les citoyens puissent continuer de jouir de ses lieux riches de notre histoire et de notre culture.»

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Liens connexes

