Patrimoine culturel à caractère religieux - Près de 35 M$ pour la protection du patrimoine religieux québécois

NICOLET, QC, le 21 sept. 2023 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, annonce que le gouvernement du Québec verse près de 35 M$ dans 123 projets de restauration et de requalification de bâtiments patrimoniaux culturels à caractère religieux. Le gouvernement du Québec respecte ainsi son engagement de bonifier les investissements pour la préservation et la transformation du patrimoine à caractère religieux au Québec. Le ministre en a fait l'annonce aujourd'hui à la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Nicolet en compagnie de Mme Caroline Tanguay, présidente du Conseil du patrimoine religieux du Québec.

De cette somme, 20 M$ sont alloués au Conseil du patrimoine religieux du Québec pour la réalisation de 83 projets de restauration, dont 77 concernent la restauration immobilière et six, la restauration de biens immobiliers.

À cela s'ajoute, une somme de 13,6 M$ destinée à la requalification de 40 bâtiments patrimoniaux religieux excédentaires, pour leur transformation vers de nouveaux usages répondant aux besoins des communautés. Depuis la création de ce programme en 2019, 40 M$ ont été versés par le gouvernement du Québec dans 135 projets à travers le Québec.

En participant activement à la protection et à la valorisation du patrimoine religieux, le gouvernement du Québec assure la pérennité d'un patrimoine précieux et présent sur l'ensemble du territoire québécois.

« Je suis fier d'appartenir à un gouvernement qui consacre beaucoup d'efforts à la valorisation du patrimoine religieux québécois. Faire connaître cet héritage est véritablement une option gagnante, car cela permet de nourrir notre mémoire collective, de garder vivants des savoir-faire ancestraux et de célébrer un patrimoine qui n'est pas seulement religieux, mais aussi culturel et social. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais

« Je me réjouis de cette annonce de l'enveloppe budgétaire de 35 M$ pour le patrimoine culturel à caractère religieux. Les sommes investies par le gouvernement du Québec pour la sauvegarde du patrimoine religieux génèrent des retombées économiques importantes dans l'économie québécoise. La réalisation des travaux engendre une forte mobilisation des communautés locales et elle contribue significativement au maintien d'un savoir-faire et d'une expertise professionnelle spécialisée dans le domaine du patrimoine. »

Caroline Tanguay, présidente du Conseil du patrimoine religieux du Québec

Faits saillants

Le Programme visant la protection, la transmission et la mise en valeur du patrimoine culturel à caractère religieux a pour objectif de préserver et de maintenir en bon état les biens immobiliers patrimoniaux ainsi que de préserver et de conserver des biens mobiliers, des œuvres d'art et des orgues ayant une valeur patrimoniale, et ce, sur l'ensemble du territoire du Québec.

Le Programme visant la requalification des lieux de culte excédentaires patrimoniaux a pour objectif de faciliter la transition des lieux de culte patrimoniaux excédentaires vers de nouveaux usages en lien avec les besoins des communautés, tout en favorisant la conservation et la mise en valeur de leurs caractéristiques patrimoniales.

