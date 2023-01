Les projets financés dans le cadre du Programme de contributions en matière de citoyenneté numérique renforceront la pensée critique des gens en matière de désinformation et de lutte contre le contenu préjudiciable en ligne

GATINEAU, QC, le 11 janv. 2023 /CNW/ - Notre démocratie repose sur un ensemble commun de faits, sur des sources d'information fiables et sur la possibilité pour la population de s'exprimer librement. L'augmentation du contenu préjudiciable en ligne, incluant la désinformation et la mésinformation, est une menace pour la liberté d'expression et les valeurs démocratiques.

Le ministre du Patrimoine canadien, Pablo Rodriguez, et l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, ont annoncé aujourd'hui un financement de plus de 1,2 million de dollars à 16 projets de recherche visant à combattre la désinformation, la mésinformation et le contenu préjudiciable en ligne ainsi qu'à sensibiliser la population à ce sujet. Ces projets ont été retenus à la suite d'un appel de propositions annuel lancé en juillet 2022 dans le cadre du Programme de contributions en matière de citoyenneté numérique (PCCN).

Le PCCN est l'un des volets de l'Initiative de citoyenneté numérique (ICN) de Patrimoine canadien, qui fait la promotion de l'éducation à la citoyenneté, aux nouvelles et aux médias numériques en finançant des activités et des programmes de sensibilisation offerts par des tiers et visant à renforcer la résilience des gens face à la désinformation en ligne.

Les ministres Rodriguez et LeBlanc ont également annoncé aujourd'hui un nouvel appel de propositions ciblé de 1,5 million de dollars dans le cadre du PCCN, pour financer des projets visant à faire connaître les outils et services offerts par les organisations non gouvernementales et les plateformes et services en ligne afin de lutter contre le contenu préjudiciable en ligne visant les enfants, et plus généralement, le discours haineux, l'incitation à la violence, les documents liés à l'exploitation sexuelle des enfants et la distribution non consensuelle d'images intimes.

Pour savoir comment soumettre une demande de financement, consulter la page Web du PCCN.

Pour obtenir une liste des activités financées, y compris le nom des bénéficiaires et la description des projets de la cohorte de financement de 2022, consultez le présent document d'information.

Citations

« L'augmentation du contenu préjudiciable en ligne, incluant la mésinformation et la désinformation, est l'un des problèmes les plus pressants de notre temps. C'est pourquoi des programmes comme le Programme de contributions en matière de citoyenneté numérique sont essentiels pour aider à financer d'importantes recherches visant à s'attaquer à ce problème. Afin de prendre des décisions éclairées au sein de notre démocratie, les Canadiennes et Canadiens doivent pouvoir avoir accès aux outils nécessaires pour identifier la désinformation et être en mesure de s'exprimer librement sans craindre la violence. Voilà précisément ce que visent les projets financés. Nous poursuivrons nos efforts pour rendre Internet plus sécuritaire et plus inclusif pour tout le monde. »

- L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien

« L'engagement civique se fait de plus en plus en ligne, mais la montée de la désinformation et du contenu préjudiciable en ligne contribue à le décourager. Grâce à cet investissement, notre gouvernement prend des mesures proactives pour s'assurer que la population canadienne dispose des outils nécessaires pour contrer la désinformation et rester engagée dans la démocratie canadienne, afin que celle-ci demeure l'une des plus dynamiques au monde. »

- L'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

Les faits en bref

Les 16 projets financés viseront à évaluer l'efficacité des efforts déployés par les plateformes pour lutter contre la désinformation et d'autres formes de contenu préjudiciable en ligne; à comprendre le rôle des sources de désinformation non médiatiques et des médias alternatifs; ou à cerner les fondements comportementaux et psychologiques de la propagation de la désinformation et d'autres formes de contenu préjudiciable dans le contexte canadien.

L'Initiative de citoyenneté numérique appuie une communauté de chercheurs canadiens et d'organismes de la société civile qui font la promotion d'un écosystème d'information sain, pour aider la population canadienne et le gouvernement à comprendre la désinformation en ligne et son incidence sur la société canadienne, dans le but de créer une base de données probantes qui permettra de recenser des mesures éventuelles et d'élaborer des politiques à venir.

Le Programme de contributions en matière de citoyenneté numérique appuie les priorités de l'Initiative de citoyenneté numérique en fournissant une aide financière pour la recherche et les activités axées sur les citoyens. Le Programme vise à appuyer la démocratie et la cohésion sociale au Canada en accroissant ou en appuyant les efforts de lutte contre la désinformation en ligne et les autres contenus préjudiciables et menaces en ligne.

Dans le cadre de l'Énoncé économique de l'automne de novembre 2022, le gouvernement du Canada a prolongé l'Initiative de citoyenneté numérique en annonçant un investissement total de 31 millions de dollars sur 4 ans.

L'appel de candidatures spécial et ciblé financera des projets visant à lutter contre le contenu préjudiciable en ligne en réalisant ce qui suit :

Attirer l'attention sur les outils et services offerts par les organisations non gouvernementales pour aider les Canadiennes et Canadiens à reconnaître, à signaler et à traiter le contenu préjudiciable en ligne.

Sensibiliser le public aux outils utilisés par les plateformes de médias sociaux et autres services en ligne pour réduire le contenu préjudiciable en ligne.

Le gouvernement du Canada s'efforce également d'élaborer un cadre législatif et réglementaire pour lutter contre la diffusion de contenu préjudiciable en ligne. Cette nouvelle politique devrait être présentée au cours de la nouvelle année.

Produits connexes

Document d'information - Le gouvernement du Canada financera des projets pour contrer le problème croissant de la mésinformation et de la désinformation en ligne

Le Programme de contributions en matière de citoyenneté numérique appuie les priorités de l'Initiative de citoyenneté numérique en fournissant une aide financière de durée limitée pour la recherche et les activités axées sur les citoyens. Le Programme vise à appuyer la démocratie et la cohésion sociale au Canada en accroissant et soutenant les efforts de lutte contre la désinformation en ligne et les autres préjudices.

Au total, les 16 projets de recherche suivants ont reçu un financement totalisant plus de 1,2 million de dollars.

Alliance Jeunesse Famille de l'Alberta

Les jeunes noirs francophones et les médias numériques : étude des effets et des répercussions du racisme

Le projet vise à cerner les répercussions de la désinformation au sein des messages médiatiques complexes subtilement racistes ou erronés qui perpétuent les stéréotypes et les attitudes racistes sur les personnes noires francophones d'Edmonton. Dans le cadre du projet, on élaborera ensuite un plan d'action pour aider les membres de cette communauté à reconnaître ces messages, à les interpréter de manière critique et à gérer les effets psychologiques de ces messages de manière positive. Le projet s'intéressera à toutes les sources médiatiques francophones. Il examinera également les messages dans les médias anglophones et leurs effets. Les médias visés comprendront la presse écrite, les médias audiovisuels, les médias en ligne et les médias sociaux.

Université Concordia

Modifications, mèmes, mini-jeux : les jeux comme sources médiatiques alternatives de désinformation

Le projet vise à : 1) présenter en détail les activités de la droite alternative canadienne dans la création de jeux amateurs et dans la culture des jeux en général, en particulier dans les domaines des mèmes, des mini-jeux et des modifications de jeux, afin de créer des typologies et des cadres pour cartographier l'évolution et la propagation de ce type de contenu; 2) sensibiliser le grand public aux activités de la droite alternative dans la culture des jeux; 3) renforcer les capacités en matière de recherche dans le domaine de la désinformation et des jeux à l'échelle des universitaires et des praticiens canadiens et étrangers.

Coopérative nationale de l'information indépendante, COOP de Solidarité

Lutter contre la désinformation au sein des familles : et si les jeunes pouvaient devenir ambassadeurs de l'information?

Le projet vise à : 1) consigner et comprendre l'incidence des milieux familiaux sur le degré de désinformation des jeunes publics francophones canadiens; 2) déterminer l'existence éventuelle d'un effet pollinisateur de la lutte contre la désinformation menée par de jeunes publics au sein de leurs milieux familiaux; 3) outiller les pouvoirs publics pour leur permettre de créer des programmes et des activités de lutte contre la désinformation ciblant les familles; 4) agir, à la suite de cette première phase de recherche, en élaborant des mesures à l'intention des jeunes et des outils pour les professionnels de l'information ainsi que pour les enseignants confrontés à la mésinformation au sein des familles de leurs élèves, selon une optique non polarisante, et en évaluer la portée et l'efficacité.

Family Services of Peel

Réponse de la communauté de Peel en matière d'action sociale contre le racisme envers les personnes noires

Le projet vise à consigner l'expertise existante des personnes et des organisations communautaires en matière de mésinformation liée au racisme dans les médias, en particulier dans les médias sociaux, et à promouvoir et recenser des interventions novatrices visant à sensibiliser la population et à modifier les attitudes. Le projet compte deux objectifs principaux : 1) comprendre la mésinformation liée au racisme et comprendre l'incidence de cette mésinformation sur les points de vue des personnes et le traitement des personnes racisées; 2) conceptualiser des moyens de combattre la mésinformation liée au racisme. Le projet est axé sur la région de Peel (Mississauga, Brampton et Caledon), l'une des régions au pays les plus diversifiées sur le plan racial.

Force Leadership Africain

Le nouveau paysage du racisme envers les personnes noires : lutter contre la mésinformation en ligne et la propagation de la haine raciale au Canada

Ce projet a été élaboré dans le contexte de l'accroissement des crimes haineux visant les personnes noires au Canada. Il vise d'une part à expliquer comment les sources de mésinformation non médiatique contribuent à cette hausse, et d'autre part, à fournir des outils aux décideurs politiques et à la population canadienne pour leur permettre de mieux comprendre le rôle de la mésinformation dans la propagation du racisme envers les personnes noires afin de le combattre plus efficacement.

Islamic Family and Social Services Association

Résonner : lutter contre la mésinformation au sein des communautés ethnoculturelles albertaines

Il s'agit d'un projet de recherche et d'action communautaire créé pour lutter contre la mésinformation, la désinformation et la propagation de la haine parmi les membres des communautés les plus isolées de l'Alberta. Le projet comprend la recherche des principaux déterminants de la mésinformation en ligne, ainsi que l'utilisation de la diffusion des médias locaux pour atteindre les membres des communautés marginalisées. Les travaux de recherche sont menés en partenariat avec l'Université MacEwan et le collège Norquest, qui appuient tous deux un chercheur affecté à temps plein au projet. Le projet permettra de mener des travaux de recherche sur les défis actuels en matière de mésinformation et de sécurité en ligne au sein des communautés ethnoculturelles de l'Alberta, ce qui aboutira à la publication d'un rapport sur l'incidence de la mésinformation sur les communautés ethnoculturelles.

HabiloMédias

Plateformes de signalement : de jeunes Canadiens évaluent les efforts déployés pour contrer la désinformation

HabiloMédias créera et animera une série de groupes de discussion interactifs avec des jeunes de 13 à 29 ans, de partout au Canada, afin d'évaluer l'efficacité des efforts déployés par les plateformes pour contrer la désinformation et d'autres formes de contenu préjudiciable en ligne. Les expériences et les idées recueillies durant des groupes de discussion permettront d'expliquer : 1) où et comment les jeunes Canadiens rencontrent la désinformation en ligne et la façon dont ils réagissent généralement à ce contenu; 2) dans quelle mesure les jeunes sont conscients des mécanismes de signalement ou d'autres méthodes que les plateformes en ligne prennent actuellement pour contrer la désinformation et d'autres formes de contenu préjudiciable en ligne; 3) si les jeunes croient que les plateformes en ligne en font assez pour contrer ces préjudices; 4) les changements ou les efforts supplémentaires que les jeunes souhaitent voir les plateformes mettre en œuvre à l'avenir.

Université McGill - The Royal Institution for the Advancement of Learning

Prévalence et types de contenu préjudiciable en ligne aux font face les Canadiens dans leur utilisation quotidienne des médias numériques

De manière générale, le projet vise à élaborer un modèle d'évaluation des risques fondé sur des données probantes afin de tenir les plateformes en ligne responsables de l'éventail des risques et du contenu préjudiciable auxquels leurs utilisateurs sont exposés, par l'entremise de la vérification de la sécurité des utilisateurs au moyen d'« avatars numériques » et de simulations de l'expérience des Canadiens dans le cadre de leur utilisation quotidienne des médias numériques. Le projet vise à diffuser à grande échelle les conclusions sur la prévalence du contenu préjudiciable en ligne et sur la manière dont on peut accroître la responsabilité en matière d'atténuation de ces risques.

Ontario Digital Literacy and Access Network

Pratiques éventuelles permettant de protéger les organisations canadiennes contre la cyberviolence queerphobe

Le projet vise à comprendre comment les organismes sans but lucratif et les organismes de bienfaisance canadiens œuvrant auprès des communautés 2ELGBTQ+ subissent la cyberviolence queerphobe et comment atténuer les incidences du cyberharcèlement. Les organismes qui fournissent des services aux personnes 2ELGBTQ+ deviennent la cible de l'homophobie, de l'hétérosexisme et de la transphobie en ligne, éléments pouvant s'entrecroiser avec le racisme, le classisme, le sexisme et la discrimination fondée sur la capacité physique. Le réseau mènera et analysera des entretiens approfondis pour saisir comment les organismes sans but lucratif et les organismes de bienfaisance œuvrant auprès des communautés 2ELGBTQ+ deviennent la cible de harcèlement en ligne.

La Commission des étudiants du Canada

Conversations pour le changement et la communauté

Le projet vise à mobiliser les jeunes dans le cadre de travaux de recherche sur la façon dont ils traitent et diffusent la désinformation en ligne liée aux personnes qu'ils perçoivent comme les autres et à examiner des techniques de renforcement de la cohésion sociale au Canada. La portée du projet est axée sur le point de vue des jeunes Canadiennes et Canadiens concernant la désinformation en ligne qu'ils voient et diffusent. Ce projet de recherche-action facilite les discussions entre des jeunes ayant des opinions opposées, dans le but de les comprendre. Les travaux de recherche menés récemment pour le compte de Sécurité publique Canada ont révélé que les jeunes extrémistes violents repentis étaient motivés à quitter les mouvements violents lorsqu'ils pouvaient créer des liens positifs à l'extérieur du groupe.

Université de la Colombie-Britannique - Global Reporting Centre

S'attaquer au messager : attaques visant la crédibilité des journalistes

Le projet vise à rechercher et à contrer les campagnes en ligne visant à discréditer et à harceler les journalistes et à inscrire ces activités dans le cadre d'efforts plus vastes de désinformation du public. Le projet est fortement axé sur les journalistes canadiens, mais il examine également la manière dont les activités ciblant des journalistes et des établissements médiatiques au Canada se comparent à celles d'autres pays. Cela permettra à l'Université de la Colombie-Britannique de cerner les efforts transnationaux ciblant le Canada et de mettre en lumière les tendances mondiales ayant une incidence sur la sphère médiatique et la démocratie au Canada.

Université de la Colombie-Britannique - Centre for the Study of Democratic Institutions

Gouvernance des plateformes au Canada

Le projet applique au contexte canadien un cadre permettant de comprendre et de mettre en œuvre la gouvernance des plateformes mondiales, élaboré par Heidi Tworek, Taylor Owen et Nanjala Nyabola, en 2021-2022. L'objectif consiste à appliquer au contexte canadien le cadre mondial éprouvé en matière de gouvernance des plateformes. Cette méthode systémique est essentielle pour aborder l'éventail des problèmes causés par la désinformation et pour recenser toute la gamme des solutions éventuelles. L'Université de la Colombie-Britannique réunira d'éminents chercheurs canadiens pour appliquer ces quatre domaines au contexte canadien. Chaque chercheur rédigera un mémoire initial, qui sera présenté dans le cadre d'un atelier en personne, comprenant également un événement public hybride pour discuter de la gouvernance des plateformes au Canada.

Université de Moncton

Les étudiants et étudiantes de niveau postsecondaire par rapport à la désinformation liée au climat : comportements et rapports aux nouveaux médias numériques

Le projet de recherche vise à examiner les rapports qu'entretiennent les jeunes adultes avec l'information et les enjeux environnementaux, en ce qui concerne leurs perceptions et leurs pratiques. Plus précisément, les travaux de recherche sont menés auprès des jeunes francophones de niveau postsecondaire des provinces de l'Atlantique. Leur originalité et leur force sur le plan de la recherche et des retombées sociales reposent sur le fait qu'ils s'inscrivent à l'intersection de deux importantes préoccupations contemporaines que sont les enjeux informationnels (diffusion de la mésinformation, formation à la pensée critique, etc.) et environnementaux (changements climatiques, biodiversité, etc.).

Université métropolitaine de Toronto (anciennement Université Ryerson) - Audience Lab

Analyse combinée des stratégies de mésinformation sur TikTok

Le projet propose une étude combinée de la mésinformation relative au vaccin contre la COVID-19 et de la promotion du vaccin sur la plateforme TikTok. L'étude compte deux objectifs : 1) l'élaboration d'un modèle de mésinformation qui réunit les éléments auditifs, visuels et textuels pour mener une analyse plus approfondie de la persuasion sur la plateforme TiKTok, 2) le protomodèle sera élaboré afin de permettre son utilisation comme base pour la pédagogie liée à l'initiation aux médias.

Université métropolitaine de Toronto (anciennement Université Ryerson) - Social Media Lab

Republier ou non : étude contrôlée randomisée des étiquettes d'avertissement de mésinformation sur les médias sociaux

Le projet vise à évaluer de manière indépendante si les interventions de modération en douceur menées par les plateformes de médias sociaux sont efficaces pour réduire la propagation de la mésinformation. Le projet examine et évalue précisément l'efficacité des interventions de modération en douceur menées par Facebook dans le cadre de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. En se concentrant sur la mésinformation concernant la guerre, le projet met l'accent sur une question d'actualité et pourra s'appuyer sur les recherches en cours (ConflictMisinfo.org) qui examinent la nature et l'ampleur de la mésinformation et de la désinformation en ligne concernant la guerre entre la Russie et l'Ukraine.

Université de Waterloo

Diasporas numériques, applications de clavardage et cohésion sociale : déterminants comportementaux et psychologiques de la diffusion, de la mobilisation et de l'incidence de la désinformation

Le projet vise à : 1) décrire les conditions et les déterminants comportementaux de niveau local de la diffusion de la désinformation numérique, qui comprennent les motivations, les intérêts et les facteurs incitant à croire, à diffuser et à amplifier la désinformation ou à corriger et à lutter contre la désinformation; 2) recenser les facteurs psychologiques sur lesquels repose la diffusion et la consommation de la désinformation numérique; 3) examiner les répercussions différentielles de la désinformation numérique sur l'écosystème de l'information pour ces communautés, comment la désinformation numérique peut exacerber les sentiments de division sociale, de polarisation, de stigmatisation et de discrimination pour les communautés marginalisées et racisées, et comment elle peut façonner les identités, les idéologies et l'appartenance politiques individuelles et collectives.

Liens connexes

Programme de contributions en matière de citoyenneté numérique

Désinformation en ligne

L'engagement du gouvernement en faveur de la sécurité en ligne

SOURCE Patrimoine canadien

Renseignements: (médias seulement), veuillez communiquer avec :Laura Scaffidi Attachée de presse, Cabinet du ministre du Patrimoine canadien, [email protected]; Jean-Sébastien Comeau, Attaché de presse et conseiller principal en communications, Cabinet du ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, 343-574-8116 ; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, 819-994-9101, 1-866-569-6155, [email protected]