- Les vedettes du basketball en fauteuil roulant et de la paranatation, tous deux des champions paralympiques, mèneront l'Équipe paralympique canadienne à Paris 2024

- La cérémonie d'ouverture aura lieu le 28 août ; les Canadiens pourront la suivre en direct sur CBC/Radio-Canada à partir de 13 h 30 HE

PARIS, le 27 août 2024 /CNW/ - Le joueur de basketball en fauteuil roulant Patrick Anderson (Fergus, Ontario) et la paranageuse Katarina Roxon (Kippens, Terre-Neuve-et-Labrador), deux champions paralympiques à la carrière bien remplie, porteront le drapeau du Canada à la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques Paris 2024, a annoncé le Comité paralympique canadien, mardi.

Katarina Roxon et Patrick Anderson nommés porte-drapeaux du Canada pour la cérémonie d’ouverture des Jeux paralympiques. PHOTO : Comité paralympique canadien (Groupe CNW/Canadian Paralympic Committee (Sponsorships))

Anderson, l'un des meilleurs athlètes de l'histoire en basketball en fauteuil roulant, s'apprête à participer à ses sixièmes Jeux paralympiques (2000, 2004, 2008, 2012, 2020 et 2024). L'athlète de 45 ans a quatre podiums paralympiques à son palmarès, ayant remporté l'or avec l'équipe masculine de basketball en fauteuil roulant en 2000, 2004 et 2012, ainsi que l'argent en 2008.

Roxon entrera dans l'histoire à Paris comme la première paranageuse canadienne à concourir à cinq éditions des Jeux paralympiques. L'athlète de 31 a fait ses débuts sur la scène paralympique à Beijing 2008, où elle était la plus jeune nageuse de l'équipe canadienne. Huit ans plus tard, elle remportait sa première médaille paralympique, une médaille d'or au 100 m brasse féminin SB8. Elle a décroché sa deuxième médaille en carrière en qualité de membre de l'équipe féminine de relais 4 x 100 m libre médaillée de bronze à Tokyo 2020.

« C'est un grand honneur et c'est très spécial », affirme Anderson. « C'est un pays spécial et c'est une occasion de représenter le basketball en fauteuil roulant devant le monde entier et devant toute l'Équipe paralympique canadienne. C'était une véritable surprise. J'ai été choisi, et je saurai me montrer à la hauteur. Ça va être formidable. »

« Je pense que je ne m'en rends pas encore bien compte », confie Roxon. « Lorsqu'on me l'a appris, j'ai été ravie à l'idée que l'on ait pu penser à moi, alors que le Canada compte tellement d'athlètes exceptionnels. Lorsque je vois d'où je suis partie, de la petite Katarina des Jeux de 2008 pour arriver jusqu'ici, où je m'apprête à concourir à mes cinquièmes Jeux en tant que vétérane aguerrie, être nommée comme l'une des porte-drapeaux de l'équipe est un honneur et un privilège immenses. »

Anderson et ses coéquipiers entameront leur tournoi des Jeux de Paris 2024 le 30 août avec un match du tour préliminaire contre l'Allemagne. La formation canadienne avait conclu les Jeux de Tokyo 2020 au huitième rang et les championnats du monde de 2023 au sixième rang.

Roxon sera également en action le 30 août, au 100 m brasse SB8, la même épreuve qui lui avait valu la médaille d'or à Rio 2016. Elle avait terminé quatrième à Tokyo 2020. Roxon concourra également au 200 m quatre nages individuel SM9, le 5 septembre.

« Katarina et Pat sont tous les deux des récipiendaires très méritants de cet honneur », déclare Karolina Wisniewska, co-chef de mission, Équipe paralympique canadienne de Paris 2024. « Avec neuf participations aux Jeux paralympiques et six médailles paralympiques à eux deux, ils font partie des paralympiens canadiens les plus accomplis de l'histoire. Au-delà de leurs mérites sportifs indéniables, ils sont des leaders dans leurs équipes respectives depuis de nombreuses années et ont un impact énorme sur le développement de leur sport et du parasport dans son ensemble. »

« Quel incroyable duo de porte-drapeaux », ajoute Josh Vander Vies, co-chef de mission, Équipe paralympique canadienne de Paris 2024. « Pat et Katarina sont de dignes représentants de leur pays, de leur équipe et du Mouvement paralympique. Ce fut une joie de suivre leur carrière, et cette nomination est un autre exploit qui vient s'ajouter à la longue liste de réalisations pour lesquelles ils ont travaillé si fort. Je sais que toute l'Équipe paralympique canadienne sera fière de défiler derrière eux à la cérémonie d'ouverture. »

Les téléspectateurs canadiens pourront regarder Anderson et Roxon mener l'Équipe paralympique canadienne en direct sur CBC et sur Radio-Canada. La couverture de la cérémonie d'ouverture commencera à 13 h 30 HE / 10 h 30 HP, mercredi.

À propos de l'Équipe paralympique canadienne : Au total, 126 athlètes concourront pour le Canada dans 18 sports aux Jeux paralympiques Paris 2024, qui se dérouleront du 28 août au 8 septembre.

À propos du Comité paralympique canadien : Paralympique.ca

