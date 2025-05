MONTRÉAL, le 16 mai 2025 /CNW/ - L'animateur, acteur et maintenant humoriste, Patrice L'Écuyer, est en couverture du nouveau numéro de Virage, le magazine de la FADOQ.

À 65 ans, la populaire personnalité québécoise surprend en montant seul sur scène pour la première fois de sa carrière avec son spectacle intitulé Après seulement 32 ans d'absence sur scène. Dans un entretien accordé à Virage, il parle de son désir de se lancer de nouveaux défis, et se livre au sujet de ses doutes, de sa discrétion légendaire ainsi que de son besoin de se rapprocher du public.

Patrice L’Écuyer en vedette dans le nouveau numéro de Virage (Groupe CNW/La FADOQ)

« Le véritable bonheur, c'est de vivre avec les gens qu'on aime et de faire ce qui nous passionne », confie-t-il dans cet article éclairant signé Michèle Lemieux.

Le numéro été 2025 de Virage emmène aussi les lecteurs et les lectrices jusqu'au bout de la mythique route 138, s'invite dans l'univers foisonnant des fermes florales québécoises, propose les coups de cœur houblonnés de la sommelière Jessica Harnois, porte un regard sans tabous sur la libido après 60 ans, et donne la parole à cinq personnalités nouvellement sexagénaires qui s'expriment sur l'âge, le succès et la liberté.

Et encore plus à découvrir dans ce numéro ensoleillé!

Distribué à près de 500 000 exemplaires, le magazine Virage aborde une variété de sujets, allant de la santé à la culture, tout en mettant en valeur les expériences et les contributions des 50 ans et plus. Disponible en format papier et numérique, il propose un contenu moderne, informatif et inspirant.

Les membres FADOQ reçoivent gratuitement le magazine.

Avec plus de 600 000 membres, la FADOQ est le plus important organisme de personnes aînées au Canada. Sa mission est de faire partie de la vie des personnes de 50 ans et plus en défendant leurs droits, en valorisant leur apport à la société et en les accompagnant avec une offre de services et d'activités adaptés.

SOURCE La FADOQ

Source et informations : Christian Dufresne, Conseiller en communications, Réseau FADOQ, 514 975-2016, 514 252-3017, poste 3468, [email protected]