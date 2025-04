FADOQ : le gouvernement libéral doit nommer un ministre des Aînés

MONTRÉAL, le 30 avril 2025 /CNW/ - À la suite de l'élection d'un gouvernement libéral minoritaire, la FADOQ souhaite que le Parlement canadien travaille dans un esprit de collaboration afin de soutenir les personnes aînées.

« Nous transmettons au premier ministre Mark Carney nos félicitations. Nous sommes prêts à collaborer avec son équipe et lui afin d'améliorer la qualité de vie des personnes aînées. Cela commence par la nomination d'un ministre des Aînés dans le prochain cabinet ministériel », a affirmé la présidente de la FADOQ, Gisèle Tassé-Goodman.

Avant le déclenchement de la campagne électorale, la plus grande organisation de personnes aînées au Canada a fait connaître ses priorités, dont celle de nommer un ou une ministre des Aînés avec un portefeuille. Cette personne doit avoir une « lentille aînée » afin de garantir que chaque décision gouvernementale tienne compte de leur réalité. Elle doit aussi disposer d'un budget dédié pour les soutenir concrètement par des programmes et initiatives adaptés.

Au cours de la campagne électorale, la FADOQ a bien noté que le Parti libéral du Canada s'est engagé à :

Bonifier les prestations du Supplément de revenu garanti (SRG) de 5 % pendant un an;

Réduire de 25 % le montant minimum à retirer d'un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR) pendant un an;

Baisser les impôts de 15 % à 14 % sur la première tranche de revenus qui est de 57 375 $;

Annuler la hausse prévue du taux d'inclusion des gains en capital.

La bonification de 5 % du Supplément de revenu garanti pour une seule année est toutefois insuffisante. La FADOQ demande une hausse permanente afin de faire face à la hausse du coût de la vie. Rappelons que les personnes admissibles au SRG vivent de la précarité financière presque quotidiennement.

La FADOQ continuera de sensibiliser les élus sur la précarité financière des personnes aînées de tout âge. Elle demande notamment la bonification de 10 % des prestations de la pension de la Sécurité de la vieillesse pour les personnes de 65 à 74 ans.

Elle réclame également un meilleur soutien pour les personnes proches aidantes, qui ont un rôle social essentiel, en prolongeant les prestations d'assurance-emploi jusqu'à 52 semaines pour celles qui doivent quitter leur emploi temporairement. La modification du crédit canadien pour aidant naturel pour en faire une prestation remboursable et libre d'impôt est aussi souhaitée.

Enfin, la FADOQ demande le maintien en place du Régime canadien de soins dentaires et une révision de la grille tarifaire afin que les soins soient remboursés en totalité, particulièrement pour les personnes à faible revenu.

Avec plus de 600 000 membres, la FADOQ est le plus important organisme de personnes aînées au Canada. Sa mission est de faire partie de la vie des personnes de 50 ans et plus en défendant leurs droits, en valorisant leur apport à la société et en les accompagnant avec une offre de services et d'activités adaptés.

