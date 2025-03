FADOQ : des investissements en santé pour le long terme

MONTRÉAL, le 25 mars 2025 /CNW/ - Dans un budget marqué par l'incertitude économique entourant les tarifs douaniers américains, le gouvernement du Québec a malgré tout fait le choix de continuer d'investir dans les soins de santé et les services sociaux pour les personnes aînées avec l'objectif de les améliorer, souligne la FADOQ.

Le gouvernement a prévu près de 2,6 milliards $ pour le soutien à domicile pour la prochaine année, soit une légère hausse de 81,6 millions $ par rapport à l'exercice financier précédent. Près de 4 milliards $ sur cinq ans seront investis pour améliorer l'accès aux soins et aux services sociaux, dont 629,2 millions $ pour le déploiement de nouvelles installations de soins de santé et de services sociaux comme les hôpitaux et les Maisons des aînés.

Bien que des investissements étaient souhaitables pour mettre à niveau les CHSLD vétustes, et assurer la construction et l'ouverture des Maisons des aînés, la FADOQ rappelle que le soutien à domicile est une solution indispensable pour améliorer rapidement les soins de santé destinés aux personnes aînées. Les investissements doivent suivre les courbes démographiques puisque la proportion des personnes âgées de 65 ans ou plus passera de 21,7 % actuellement à près de 24,4 % en 2050.

« La population québécoise souhaite vieillir à la maison. En cette période économique difficile, le maintien des investissements en soutien à domicile est une bonne chose. Cependant, le gouvernement devra s'assurer que sa politique nationale de soutien à domicile, qui sera déposée d'ici la fin de 2025, sera financée adéquatement afin d'augmenter les heures de services », souligne la présidente de la FADOQ, Gisèle Tassé-Goodman.

Élargissement du vaccin contre le VRS

La FADOQ salue l'élargissement de l'offre de vaccins contre le virus respiratoire syncytial (VRS) à de nouveaux groupes d'âge. En effet, les personnes de 60 ans et plus vivant en CHSLD et celles de 75 ans et plus résidant en RPA pourront recevoir gratuitement ce vaccin.

De plus, une bonne nouvelle attendait les personnes victimes d'une lésion professionnelle. À partir du 1er janvier 2026, elles bénéficieront d'une rente de retraite du Régime de rentes du Québec (RRQ) plus élevée. Le RRQ retranchera les mois d'invalidité du calcul de la rente de retraite de ces personnes victimes d'une lésion professionnelle en mesure de retourner au travail. La modification aidera jusqu'à 2 000 nouvelles personnes retraitées par année.

La FADOQ espère que le gouvernement étudiera sa demande de revoir à la hausse la prestation de décès lors du prochain exercice financier. Fixée à 2 500 $ depuis 1998, cette prestation ne répond plus aux réalités actuelles.

Avec plus de 580 000 membres, la FADOQ est le plus important organisme de personnes aînées au Canada. Sa mission est de faire partie de la vie des personnes de 50 ans et plus en défendant leurs droits, en valorisant leur apport à la société et en les accompagnant avec une offre de services et d'activités adaptés.

