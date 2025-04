Élections : la FADOQ exige un ou une ministre des Aînés

MONTRÉAL, le 1er avril 2025 /CNW/ - Dans le cadre de la campagne électorale fédérale, la FADOQ demande à tous les partis politiques de s'engager à nommer un ou une ministre des Aînés, avec un portefeuille, dans le prochain cabinet ministériel du gouvernement qui sera élu le 28 avril prochain.

« Les enjeux auxquels font face les personnes aînées sont transversaux et touchent à la fois les finances personnelles, la famille, la santé, les transports et bien plus. Le ou la ministre des Aînés doit avoir une "lentille aînée" afin de garantir que chaque décision gouvernementale tienne compte de leur réalité », explique Gisèle Tassé-Goodman, présidente de la FADOQ.

Le ou la ministre des Aînés doit disposer d'un budget dédié pour soutenir concrètement les personnes aînées par des programmes et initiatives adaptés.

Autres demandes

La plus grande organisation de personnes aînées au pays demande également un engagement à maintenir en place le Régime canadien de soins dentaires. De plus, il faut revoir la grille tarifaire afin que les soins soient remboursés de manière intégrale, particulièrement pour les personnes à faible revenu.

Parmi ses autres demandes, la FADOQ réclame la bonification de 10 % de la Sécurité de la vieillesse pour les personnes de 65 à 74 ans ainsi qu'une hausse minimum de 50 $ par mois de la somme octroyée par le Supplément de revenu garanti. Rappelons que les personnes admissibles au Supplément de revenu garanti ont des revenus annuels de moins de 22 056 $.

« De plus en plus de personnes de 65 ans et plus vivent dans une précarité financière inquiétante en raison de la hausse du coût de la vie. Il est urgent d'agir pour leur assurer des revenus suffisants afin qu'elles puissent vieillir dans la dignité », affirme Mme Tassé-Goodman.

Enfin, la FADOQ demande un meilleur soutien pour les personnes proches aidantes, qui ont un rôle social essentiel, en prolongeant les prestations d'assurance-emploi jusqu'à 52 semaines pour celles qui doivent quitter leur emploi temporairement. La modification du crédit canadien pour aidant naturel pour en faire une prestation remboursable et libre d'impôt est aussi souhaitée.



Avec plus de 600 000 membres, le Réseau FADOQ est le plus important organisme de personnes aînées au Canada. Sa mission est de faire partie de la vie des personnes de 50 ans et plus en défendant leurs droits, en valorisant leur apport à la société et en les accompagnant avec une offre de services et d'activités adaptés.

