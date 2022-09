PATRICE BÉLANGER À LA BARRE DE SURVIVOR QUÉBEC SUR NOOVO

L'adaptation québécoise du succès planétaire recherche de participants pour s'envoler vers les Philippines

MONTREAL, le 14 sept. 2022 /CNW/ - Bell Média et Productions J sont heureuses et fières d'annoncer l'arrivée de Patrice Bélanger à la barre de la téléréalité du printemps SURVIVOR QUÉBEC sur Noovo. Fort de sa vaste expérience d'animation aussi bien à la radio qu'à la télévision, Patrice Bélanger est présent dans le quotidien des Québécois et des Québécoises depuis déjà plus d'une quinzaine d'années. Animateur empathique et à l'écoute des autres, il était un choix évident pour ce mandat : son intelligence du jeu, sa rigueur et sa connaissance inégalée du format Survivor le place sans contredit dans une case à part. Prêt à se dépasser et à présenter une facette de lui que le public n'a encore jamais vue, Patrice est un choix tout indiqué pour assurer l'animation de cette légendaire compétition. Survivor, un format de Banijay, créé par Charlie Parsons, est l'une des téléréalités les plus regardées dans le monde et a été adaptée avec succès dans plus de 50 régions.

Survivor Québec Logo (Groupe CNW/Bell Média) Survivor Québec - Animateur (Groupe CNW/Bell Média)

Il s'agit d'un véritable coup de maître pour Noovo, qui ajoutera l'émission à sa grille du printemps déjà riche en divertissement et en rebondissements. Depuis quelques années déjà, Noovo consolide son statut de chef de file de la téléréalité au Québec, avec à son actif des productions très prisées par le public qui battent des records de cotes d'écoute et rassemblent les téléspectateurs devant leurs écrans chaque semaine. SURVIVOR QUÉBEC ne fera donc pas exception.

« Depuis des années, Bell Média est un partenaire privilégié de Banijay. Grâce aux succès répétés de nos téléréalités ces dernières années, nous sommes encore une fois honorés de leur confiance à notre égard en nous confiant le mandat d'adapter Survivor pour le marché québécois », a déclaré Suzane Landry, vice-présidente, Développement de contenu, programmation et information chez Bell Média. « Avec l'arrivée de SURVIVOR QUÉBEC sur nos écrans ce printemps, Noovo renouvelle sa promesse faite aux téléspectateurs : offrir des contenus pour et par les gens d'ici. Nous sommes heureux d'accueillir Patrice Bélanger au sein de la grande équipe Bell Média. Nous avons une grande confiance en son engagement et en son enthousiasme pour mener à bien ce projet audacieux et d'envergure pour Noovo. »

« C'est une chance exceptionnelle qui se présente à moi avec le début de cette nouvelle aventure à l'animation de SURVIVOR QUÉBEC », a affirmé Patrice Bélanger. « Survivor fait partie de nos vies depuis longtemps. C'est un rendez-vous incontournable pour ma famille et moi-même, qui nous rive systématiquement devant nos écrans depuis des années. C'est donc littéralement un rêve qui se réalise de pouvoir animer l'adaptation québécoise de ce grand succès international. Je remercie Bell Média et les Productions J de m'accorder cette chance, et je donne d'emblée rendez-vous aux téléspectateurs ce printemps sur Noovo! »

SURVIVOR QUÉBEC met en vedette des participants et des participantes qui tenteront de survivre sur une île déserte au cœur des Philippines. Complètement isolés de la civilisation et loin de tout confort, ils devront survivre aux intempéries et combattre la faim tout en se dépassant dans des épreuves extrêmes qui testeront leur endurance ainsi que leur forme physique. Grâce à leur esprit stratégique et à leur force mentale, ils devront survivre aux éliminations jusqu'à la toute fin pour pouvoir décrocher le grand prix de 100 000 $.

« Survivor est l'un des plus grands succès télévisuels au monde et nous sommes impatients de voir cette nouvelle adaptation débarquer sur Noovo ce printemps, avec un fantastique animateur, Patrice Bélanger », a souligné Jane Rimer, SVP Canada, Banijay Rights. « Nous sommes ravis de travailler une fois de plus avec nos partenaires de Bell Media sur cette nouvelle version exceptionnelle qui, sans aucun doute, fera une forte impression sur les téléspectateurs québécois dès la première émission. »

INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT

Vous aimez les sensations fortes? Vous désirez vous mettre à l'épreuve physiquement et mentalement dans les décors tantôt paradisiaques, tantôt hostiles des Philippines? Soyez les premiers à tenter l'expérience de SURVIVOR QUÉBEC et qui sait, vous remporterez peut-être le grand prix de 100 000 $! Inscrivez-vous dès maintenant au www.survivorquebec.noovo.ca/!

LA COLLABORATION PRÉCIEUSE DE JEAN-THOMAS JOBIN

Depuis le début de l'arrivée de SURVIVOR QUÉBEC dans le portefeuille de Bell Média, les équipes des Productions J peuvent compter sur un allié de taille : Jean-Thomas Jobin. Amateur incontesté de la série et expert aguerri de cette téléréalité, il sera également présent aux tournages pour appuyer l'équipe de production. Les téléspectateurs pourront aussi le retrouver en ondes lors d'une émission hebdomadaire alors qu'il commentera, avec ses invités en studio, les moments forts des épisodes de la semaine. Un rendez-vous tout indiqué pour les passionnés de l'émission, comme Jean-Thomas!

« Je n'en reviens toujours pas que Survivor soit finalement adaptée au Québec! Je me suis impliqué dans le projet dès le départ, mais je croyais que ce serait impossible. Pendant les tournages, je ferai de mon mieux pour humblement aider la production à faire la meilleure adaptation possible. En ce qui concerne l'émission d'analyse que j'animerai, on s'amusera à décortiquer le jeu tout en et y insufflant une certaine forme de pédagogie. J'ai super hâte! », a mentionné Jean-Thomas Jobin.

Produite par les Productions J en collaboration avec Bell Média, Survivor est distribuée par Banijay dans plus de 50 régions. Survivor fait partie des plus grands phénomènes télévisuels des 25 dernières années en plus d'être reconnue comme l'émission phare ayant propulsé la téléréalité dans le monde entier.

Patrice Bélanger donnera sa première entrevue, en lien avec ce projet, à LA SEMAINE DES 4 JULIE, ce soir 21h00.

On se retrouve sur Noovo ce printemps!

À propos de Noovo

Noovo est la marque média multiplateforme qui fait les choses différemment! Télé-réalité, humour, fiction d'ici et d'ailleurs, émissions de variétés : sa riche programmation rassembleuse et divertissante fait décrocher du quotidien. Noovo sait éclater les modèles conventionnels de la télé en offrant du contenu sur toutes les plateformes, pour tous les publics, partout, en tout temps. Elle comprend la chaîne généraliste Noovo, les sites Noovo.ca et Noovo Moi, le service d'information Noovo Info et l'application Noovo. Une division de Bell Média, le réseau Noovo comprend des stations de télévision à Montréal, Québec, Saguenay, Sherbrooke et Trois-Rivières, en plus de stations affiliées à Gatineau, Rivière-du-Loup et Val-d'Or. Son service de vidéo sur demande soutenu par la publicité Noovo.ca donne accès à toute la programmation originale de la marque, aux émissions des chaînes spécialisées de Bell Média, en plus de contenus exclusifs. Pour découvrir l'univers Noovo, visitez noovo.ca.

À propos de Bell Média

Bell Média est la première entreprise de création de contenu au pays avec des actifs de premier plan dans les secteurs de la télévision, de la radio, des médias numériques et de l'affichage. Ces actifs comprennent 35 stations de télévision qui font partie des réseaux CTV et Noovo, 27 chaînes spécialisées, dont les chefs de file des sports RDS et TSN, les services de diffusion en continu Crave, RDS Direct et TSN Direct, la marque iHeartRadio Canada qui englobe 215 chaînes musicales, dont 109 stations de radio dans 58 marchés canadiens, et le réseau d'affichage extérieur Astral. Bell Média est également partenaire de Pinewood Toronto Studios, de MTL Grandé Studios, de Juste pour rire et de Dome Productions, l'un des principaux fournisseurs d'installations de production en Amérique du Nord. Bell Média est détenue par BCE Inc. (TSX, NYSE : BCE), la plus grande entreprise de communications du Canada. Pour en savoir plus, visitez BellMedia.ca.

À propos de Banijay Rights

Banijay Rights, distributeur mondial indépendant de premier plan, représente un portefeuille multigenre de classe mondiale comprenant plus de 130 000 heures de programmes exceptionnels. Leader de la distribution pour le plus grand créateur et producteur international, Banijay, la division gère l'exploitation de certaines des meilleures marques scénarisées et non scénarisées de la planète.

Représentant la qualité, l'excellence et l'expérience dans le domaine de la télévision linéaire et non linéaire et des activités auxiliaires sur toutes les plates-formes, le catalogue de Banijay Rights comprend un grand nombre de titres de premier plan provenant des plus de 120 marques internes de Banijay et d'un certain nombre de producteurs tiers, dans les domaines suivants : fiction, comédie, divertissement, réalité, famille, formats et cinéma.

En offrant une propriété intellectuelle de haute qualité, qui est née localement et voyage dans le monde entier, le distributeur propose les meilleures histoires racontées de la meilleure façon. Ses marques phares comprennent Survivor, Big Brother, MasterChef, Temptation Island, Grantchester, Extreme Makeover : Home Edition, Deal or No Deal, Versailles, Biggest Loser, Home and Away, Money Drop, Mr Bean et Black Mirror.

Fondée sur l'indépendance, la liberté de création, l'esprit d'entreprise et le sens commercial, Banijay Rights opère sous la direction de sa directrice générale, Cathy Payne.

À propos des Productions J

Fondée et dirigée par Julie Snyder, Productions J se démarque par ses productions télévisuelles de grande qualité. Depuis plus de 30 ans, Julie bouscule la télé québécoise par son audace, son énergie et ses idées novatrices. Avec la volonté de créer des émissions divertissantes répondant aux défis posés par la nouvelle génération, Productions J produit du contenu original et moderne.

SOURCE Bell Média

Renseignements: Alycia Leduc, Relationniste, Noovo, 514 834-5243, [email protected]