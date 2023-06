Le 1er juillet, profitez de l'entrée gratuite dans les parcs nationaux, les lieux historiques nationaux et les aires marines nationales de conservation

OTTAWA, ON, le 29 juin 2023 /CNW/ - Le vaste réseau d'aires protégées administré par Parcs Canada est une porte ouverte sur la nature, l'histoire et 450 000 km2 d'histoires d'un océan à l'autre. Les lieux historiques nationaux, parcs nationaux et les aires marines nationales de conservation représentent la diversité du patrimoine naturel et culturel au Canada et racontent qui nous sommes.

Le Centre de découverte du milieu marin, parc marin du Saguenay–Saint-Laurent © Parcs Canada. (Groupe CNW/Parcs Canada)

Le 1er juillet, l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, invite la population canadienne et les visiteurs internationaux à se rapprocher des lieux les plus emblématiques du Canada grâce à l'entrée gratuite dans tous les lieux historiques nationaux, les parcs nationaux et les aires marines nationales de conservation.

La fête du Canada est l'occasion de célébré ce qui nous unis, les diverses facettes de l'histoire et de la culture au Canada, et parler les uns aux autres de la façon dont nous pouvons travailler à une société plus inclusive et tolérante. Avec des occasions d'en apprendre davantage sur l'histoire du Canada ou de s'imprégner de vues à couper le souffle, les lieux gérés par Parcs Canada offrent aux visiteurs de découvrir le patrimoine naturel et culturel riche et varié du pays. Cela comprend en apprendre davantage sur les contributions historiques et contemporaines des peuples autochtones, leurs histoires et leurs cultures ainsi que leur attachement particulier aux terres et aux eaux ancestrales.

Parcs Canada s'est engagée à offrir aux visiteurs des expériences enrichissantes et de grande qualité partout au pays. Pour profiter au maximum de leur expérience dans des sites gérés par Parcs Canada, les visiteurs sont encouragés à planifier leur séjour en consultant le site Web de Parcs Canada et en s'inscrivant à notre bulletin électronique pour être parmi les premiers à découvrir les nouveautés de Parcs Canada, les événements, les activités, les offres spéciales, les conseils pour la planification de voyage et plus encore. Le tout directement dans votre boîte de réception ! Les visiteurs peuvent aussi télécharger l'application mobile de Parcs Canada, écouter le nouveau balado de Parcs Canada Retrouver, et nous suivre sur les médias sociaux pour s'inspirer quant aux sites à visiter et obtenir de l'aide pour planifier une visite de rêve.

Citation

« Le 1er juillet, l'entrée sera gratuite dans tous les lieux historiques nationaux, les parcs nationaux et les aires marines nationales de conservation administrées par Parcs Canada. J'encourage tout le monde à tirer le meilleur parti de cette fête nationale par en apprenant davantage sur l'histoire diversifiée de notre pays ou en établissant des liens avec des amis et de la famille dans la nature. Ces lieux précieux offrent aux visiteurs des occasions uniques d'avoir des discussions ouvertes sur ce que cette journée signifie pour eux et sur la façon dont nous pouvons tous travailler ensemble pour nous écouter et nous accepter les uns les autres. Bonne fête du Canada ! »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

Les faits en bref

Parcs Canada protège un vaste réseau de lieux du patrimoine naturel et culturel, qui comprend 171 lieux historiques nationaux, 47 parcs nationaux, cinq aires marines nationales de conservation et un parc urbain national.

Les lieux historiques nationaux, les parcs nationaux et les aires marines nationales de conservation constituent une part importante des économies locales. Ils contribuent à générer des milliards de dollars chaque année et emploient des dizaines de milliers de personnes. Parcs Canada travaille avec ses partenaires et les collectivités voisines pour favoriser la croissance du tourisme local et créer des emplois.

Parcs Canada a lancé un nouveau balado intitulé ReTrouver . Les cinq épisodes initiaux invitent les auditeurs du Canada et d'ailleurs à découvrir les récits captivants qui se cachent derrière divers sites historiques nationaux. Explorez le riche patrimoine culturel et naturel du Canada tout en découvrant ces trésors bien précieux.

. Les cinq épisodes initiaux invitent les auditeurs du et d'ailleurs à découvrir les récits captivants qui se cachent derrière divers sites historiques nationaux. Explorez le riche patrimoine culturel et naturel du tout en découvrant ces trésors bien précieux. L'entrée est gratuite toute l'année pour les jeunes âgés de 17 ans et moins dans tous les lieux gérés par Parcs Canada. Les lieux patrimoniaux sont une excellente façon pour les jeunes de faire l'expérience du plein air et d'en apprendre davantage au sujet de l'environnement et de l'histoire.

Pour célébrer les familles et la diversité, Parcs Canada offre l'entrée gratuite aux nouveaux citoyens canadiens durant un an grâce à l'application mobile Canoo de l'Institut pour la citoyenneté canadienne.

Vous voulez le meilleur passeport vers la nature, l'histoire et l'aventure? La carte d'entrée Découverte procure un accès illimité pendant une année entière à plus de 80 destinations partout au pays. Les visiteurs peuvent acheter leur carte d'entrée Découverte de Parcs Canada en ligne, sur place et auprès des détaillants partenaires partout au pays.

Liens connexes

