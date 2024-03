MONTRÉAL, le 25 mars 2024 /CNW/ - C'est cette fin de semaine qu'ont été complétés les travaux extérieurs de la passerelle piétonnière reliant le Royalmount au métro De la Savane, alors que les deux derniers segments de la passerelle ont été intégrés à la structure existante. Ce legs exceptionnel, entièrement financé par le privé, sera accessible à tous les Montréalais dès cet été et s'inscrit dans la volonté du projet Royalmount de contribuer à transformer et à encourager la mobilité active et durable dans la métropole.

Surplombant l'autoroute Décarie sur 200 mètres de long, la passerelle piétonnière, un chef d'œuvre d'ingénierie, incarne l'engagement de Royalmount, à connecter la communauté, à faciliter la mobilité active et à innover en matière d'infrastructure durable. En effet, Royalmount vise à être le tout premier projet à usage mixte 100% carboneutre en Amérique et le premier centre commercial certifié LEED Or au Canada.

« La passerelle piétonnière est alignée avec les valeurs et s'inscrit dans la vision de développement durable de Royalmount. C'est l'un des gestes responsables et avant-gardistes que nous posons pour la communauté et les générations futures. Je crois fermement en une vie plus verte et plus éco-responsable, et cette passerelle incarne cet engagement », déclare Andrew Lutfy, copropriétaire du Royalmount et chef de la direction de Carbonleo.

« Nous sommes résolus à façonner un avenir durable pour Montréal. Reliant ainsi le côté est et le côté ouest de la ville, la passerelle sera un symbole de connectivité pour les habitants de la métropole. Alignée sur les meilleures pratiques internationales, elle incarne notre vision de transformation de la ville pour ses communautés », souligne Claude Marcotte, vice-président exécutif et associé chez Carbonleo.

« Cette passerelle piétonnière est un legs historique pour les citoyens. Tel que recommandé dans le rapport Namur-De La Savane de 2019, elle va contribuer à désenclaver le secteur, à offrir une alternative à l'auto solo et à accroître l'usage de la station de métro De La Savane. Son financement par le privé est un bel exemple de partenariat ouvrant un monde de possibilités pour développer les transports durables », explique Florence Junca-Adenot, professeure associée au département d'études urbaines et touristiques de l'Université du Québec à Montréal et présidente du groupe de travail Namur de la Savane 2019.

La passerelle en chiffres

La passerelle piétonnière a été réfléchie en étroite collaboration avec le ministère des Transports et de la Mobilité Durable, les villes de Montréal et de Mont-Royal, ainsi que la STM et a nécessité la collaboration de plusieurs experts en ingénierie et en architecture, en plus d'un investissement de fonds privés de l'ordre de 50 millions de dollars. Sa mise en place vise notamment à contribuer à désenclaver ce secteur névralgique de la métropole où circulent environ 360 000 véhicules par jour. L'édicule adjacent au métro De la Savane facilitera également l'accès aux personnes à mobilité réduite.

À propos de Royalmount

Royalmount est une nouvelle destination montréalaise où la connectivité, la créativité et la durabilité forment un tout. Il s'agira du premier projet à usage mixte 100 % carboneutre en Amérique ainsi que du plus grand développement de commerce de détail LEED Or au Canada. Dès l'été 2024, Royalmount sera accessible à l'année depuis le métro De la Savane par une passerelle couverte. Conçue par la société de développement et de gestion immobilière Carbonleo, la première phase du projet consistera en un complexe de commerce au détail et de style de vie de 824 000 pieds carrés répartis sur deux niveaux. On y comptera des détaillants, des restaurants, des attractions expérientielles, un parc linéaire surélevé ainsi qu'un parc urbain de 1,8 hectare.

Pour plus de renseignements sur Royalmount, rendez-vous sur le site www.royalmount.com

À propos de Carbonleo

Carbonleo est une société privée québécoise de développement et de gestion immobilière, instigatrice d'une approche progressive, centrée sur l'humain et fortement axée sur l'expérience. Inspirée par les plus grands designers et les meilleures pratiques internationales, l'équipe hautement expérimentée de Carbonleo développe des projets immobiliers qui répondent aux aspirations des générations d'aujourd'hui et de demain. Fort du succès de ses précédents projets à usage mixte, Carbonleo demeure engagé à revitaliser Montréal en créant une gamme de projets prometteurs, remarquables, à haute valeur ajoutée et qui s'intègrent harmonieusement aux quartiers dans lesquels ils voient le jour. Fondée en 2012, l'entreprise compte plus de 170 employés et plusieurs projets d'envergure à son actif, dont Quartier DIX30, Royalmount, et Four Seasons Hôtel et résidences privées Montréal.

Pour plus d'information sur Carbonleo, visitez www.carbonleo.com

