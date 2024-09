ROYALMOUNT regroupe des boutiques phares et des concepts uniques de vente au détail dont Louis Vuitton , Versace, Alo Yoga, Le Fou Fou , Rennaï et plus encore

, Versace, Alo Yoga, , Rennaï et plus encore Le nouveau district célèbre le luxe pour tous et la connectivité humaine avec une offre unique de magasinage, de restauration et de divertissement ainsi qu'un parcours d'art public immersif et des espaces verts urbains

La première phase de ROYALMOUNT proposera 170 boutiques incluant 60 restaurants et cafés, dont la moitié seront des nouveaux concepts sur le marché

MONTRÉAL, le 3 sept. 2024 /CNW/ - C'est ce jeudi 5 septembre que ROYALMOUNT ouvrira ses portes au public. Dès 10 h, les visiteurs pourront découvrir un district de classe mondiale comprenant des concepts uniques de vente au détail, un parc urbain, un parcours d'art public d'une soixantaine d'œuvres ainsi que l'offre culinaire la plus diversifiée de la métropole. S'étendant sur quelque 824 000 pieds carrés, ROYALMOUNT sera facilement accessible par métro de Montréal via la passerelle piétonnière reliant le district à la station De La Savane. On peut également s'y rendre par bus, en vélo, à pied et en voiture.

L’oeuvre d’art Wishing Bear par Catherine Dong (Crédit photo à Agence Geminy. Oeuvre d’art par Catherine Dong) (Groupe CNW/Royalmount) Le Parc urbain, ROYALMOUNT (Crédit photo à Agence Geminy). (Groupe CNW/Royalmount)

"Les portes de ROYALMOUNT ouvriront d'ici peu au public et nous sommes ravis d'accueillir nos premiers visiteurs. La vision du projet a toujours été de favoriser les connexions humaines, de devenir un lieu de rencontres et d'échanges et de participer à l'implantation d'un luxe inclusif dans la métropole. Au cours des prochaines semaines, nous accueillerons de nouvelles marques, restaurants et concepts, faisant de ROYALMOUNT un des endroits les plus excitants à découvrir et à visiter à Montréal, et ce, pour toutes les générations", déclare Andrew Lutfy, chef de la direction de Carbonleo et investisseur principal de ROYALMOUNT.

UNE OFFRE DE VENTE AU DÉTAIL UNIQUE EN SON GENRE

Plus de 170 boutiques, incluant 60 restaurants et cafés, feront partie de la première phase de ROYALMOUNT. La moitié de l'offre commerciale sera composée de nouvelles marques et de nouveaux concepts jamais vus encore sur le marché québécois. Une cinquantaine de boutiques seront ouvertes au public dès l'ouverture.

ROYALMOUNT abritera également la plus grande concentration de boutiques de luxe internationales dans la province, accueillant pour la première fois au Québec les boutiques phares de Louis Vuitton, Gucci, Versace, Saint Laurent, Jimmy Choo, Longchamp, RH et Moncler. Le district offrira également la plus grande concentration de boutiques de montres et de bijoux de la province, avec des marques de renom dont Tiffany and Co., David Yurman, TAG Heuer, Tudor, IWC, Omega, Montblanc et, pour la première fois au Canada, TimeVallée. Rolex y ouvrira également la plus grande boutique au pays opérée par Raffi Jewellers.

Chaque visiteur pourra y trouver son compte, avec une offre variée de marques locales et internationales incluant Zara, Nike, Dynamite, Garage, Browns, Mango, Sandro, Maje, Anine Bing, Alo Yoga et Veronica Beard. Rennaï, un nouveau concept de beauté et bien-être, ouvrira également sa première boutique phare à ROYALMOUNT. La nouvelle foire alimentaire d'inspiration européenne Le Fou Fou offrira quant à elle 12 options de restauration, quatre bars et un service de traiteur.

Pour obtenir la liste de tous les détaillants qui seront ouverts le 5 septembre, veuillez vous référer à la liste ci-dessous.

CULTIVER LA CONNEXION HUMAINE

La mission de ROYALMOUNT est de créer et de nourrir les connexions humaines. Pour faire vivre cette mission, le district proposera, entre autres, un parcours d'art public intérieur et extérieur impressionnant comprenant des installations temporaires et permanentes. Plus de 60 murales, sculptures, photos et illustrations, sélectionnées en collaboration avec MASSIVart et réalisées par plus de 30 artistes émergents et établis, sont accessibles à tous sur l'ensemble du site.

ROYALMOUNT proposera également une variété d'événements ouverts à tous, incluant des séances d'entraînement et de bien-être, des concerts et des performances en direct, des apéros au coucher du soleil, et même une patinoire en hiver.

UNE VIE URBAINE DURABLE

La durabilité étant partie prenante du développement et de l'exploitation de ROYALMOUNT, le district deviendra prochainement le plus grand projet de vente au détail certifié LEED Or au Canada. Entièrement piétonnier, il sera facilement accessible à vélo, en bus, à pied, en voiture ainsi qu'en métro, via une passerelle piétonnière de 200 mètres reliant directement le district à la station De la Savane du métro de Montréal.

Les visiteurs du district pourront également profiter d'une abondance d'espaces verts comprenant un parc urbain de 77 000 pieds carrés qui formera le cœur de ROYALMOUNT, et deviendra un espace ouvert et accueillant pour tous.

Les boutiques qui seront ouvertes le 5 septembre sont :

A&W

Accessoires Gio

AllTrueist

Aldo

Alo Yoga

Anine Bing

Arc'teryx

Bikini Village

Birks

BMO

Browns

Canada Goose

Christofle

Coach

David's Tea

Dolce Vita

Dynamite

Garage

Greiche & Scaff

IWC

Jack & Jones

Jimmy Choo

Judith & Charles

Jugo Juice

L'Occitane

La Vie en Rose

Le Fou Fou

Longchamp

M/2

Mackage

Maison Monaco

Marie Saint Pierre

Mango

Michael Kors

Moments Intimes

Moncler

Nike

Oliver Peoples

Omega

Pilgrim

Qwelli

Rennaï

Sephora

Sports Experts

Starbucks

Steel N Ink

Steve Madden

Sunglass Hut

Swarovski

TAG Heuer

Time Vallée

Tris Coffin

Uniqlo

Versace

Yves Rocher

Zara

À propos de ROYALMOUNT



ROYALMOUNT est la nouvelle destination de magasinage, de restauration et de divertissement de Montréal, où la connectivité, la créativité et la durabilité forment un tout unique. Ce district de classe mondiale, situé au cœur de la métropole, comprend 170 boutiques dont 60 restaurants et cafés. L'offre commerciale inclut 50 % de nouveaux concepts sur le marché et la plus grande concentration de boutiques phares de luxe de la province de Québec. En plus d'une programmation riche et diversifiée, ROYALMOUNT abrite un parc urbain de 77 000 pieds carrés et un parcours d'art public présentant plus de 60 installations artistiques d'artistes locaux et internationaux.

Conçu par la société de développement et de gestion immobilière Carbonleo, ROYALMOUNT deviendra bientôt le plus grand développement de commerce de détail certifié LEED Or au Canada. L'un des points forts de son engagement en faveur de la durabilité est sa passerelle piétonnière couverte, qui relie directement le district au métro de Montréal, offrant ainsi une accessibilité optimale en transport actif à cette destination unique.

Pour plus d'informations, visitez le www.royalmount.com.

SOURCE Royalmount

Relations médias : Anne Dongois et Camille Turbide, 514 826-2050, [email protected]