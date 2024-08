La prestigieuse manufacture horlogère suisse Rolex inaugurera la plus grande boutique au Canada opérée par Raffi Jewellers à ROYALMOUNT, le développement d'envergure à usage mixte de 7 milliards de dollars à Montréal.

MONTRÉAL, le 15 août 2024 /CNW/ - ROYALMOUNT, la très attendue destination art de vivre qui ouvrira cet automne, annonce que la prestigieuse manufacture horlogère suisse Rolex y ouvrira la plus grande boutique phare au pays opérée par Raffi Jewellers.

ROYALMOUNT accueillera également 13 autres marques d'horlogerie et de joaillerie qui joindront l'offre de ce nouveau district de classe mondiale. Parmi celles-ci, le détaillant suisse multimarques TimeVallée, qui y ouvrira sa toute première boutique au Canada en partenariat avec Maison Birks. Les clients pourront y choisir des montres parmi les prestigieuses maisons Cartier, Panerai, Baume & Mercier, Jaeger LeCoultre, Chopard, Grand Seiko et Piaget. Birks dévoilera également son nouveau concept de boutique, alliant luxe et modernité.

Les marques de montres haut de gamme Tudor, IWC et Omega ouvriront aussi leurs propres boutiques, une première au Québec pour chacune d'entre elles.

La clientèle sera également ravie de découvrir les montres et accessoires de luxe Montblanc ainsi que les marques de renom Swarovski et Pandora parmi l'offre commerciale de ROYALMOUNT.

De son côté, la destination locale Maison Monaco proposera des marques prisées telles que Zenith, Longines, Frederique Constant et Roberto Coin.

Cette annonce continue de renforcer la position de ROYALMOUNT comme la destination de magasinage avec la plus grande concentration de boutiques phares de luxe dans la province. Ces marques se joignent aux maisons horlogères et joaillières de classe mondiale, dont Tiffany & Co., David Yurman et TAG Heuer, qui ont déjà choisi ROYALMOUNT comme nouvelle demeure à Montréal. Tiffany & Co. y tiendra notamment sa boutique phare et son plus grand espace dans la métropole. La boutique David Yurman, quant à elle, sera la première au Québec. De son côté, l'histoire du Grand Prix de Formule 1 du Canada sera mise de l'avant dans la boutique TAG Heuer.

« En accueillant les meilleurs détaillants de montres et de bijoux à ROYALMOUNT, nous renforçons notre engagement à offrir aux visiteurs une expérience de magasinage diversifiée et de grande qualité. Les bijoux ont une valeur sentimentale pour leurs propriétaires, évoquant souvent un moment ou un souvenir particulier. Cette dimension émotionnelle s'harmonise parfaitement avec l'expérience ROYALMOUNT, où la création de connexions humaines est un pilier central », déclare Andrew Lutfy, chef de la direction de Carbonleo et investisseur principal de ROYALMOUNT.

« Les bijoux et les montres de luxe ont gagné en popularité au cours des dernières années, conduisant à une demande et une croissance sans précédent dans ces deux catégories », ajoute Michael Stroll, vice-président principal de la location et partenaire à Carbonleo. « Le fait que ROYALMOUNT ait attiré autant de marques de premier plan, y compris le plus grand magasin canadien de Rolex, reflète la nature de classe mondiale du projet qui, nous le croyons, sera bénéfique pour Montréal et ses écosystèmes du commerce de détail et du tourisme. »

Les marques récemment annoncées rejoindront une large sélection de géants de l'art de vivre et de la mode dont Louis Vuitton, Gucci, Versace, Saint Laurent, RH et Moncler, qui se sont déjà engagés à faire partie de la vision de ROYALMOUNT. Une liste complète des marques annoncées à ce jour est incluse ci-dessous.

À propos de ROYALMOUNT

ROYALMOUNT est une nouvelle destination montréalaise située au cœur du midtown, où la connectivité, la créativité et la durabilité forment un tout unique. Il s'agira d'un des premiers projets à usage mixte 100 % carboneutre en Amérique ainsi que du plus grand développement de commerce de détail LEED Or au Canada. ROYALMOUNT sera accessible toute l'année via une passerelle couverte donnant un accès direct à la station de métro De la Savane. Conçue par la société de développement et de gestion immobilière Carbonleo, ROYALMOUNT proposera les meilleures marques, expériences et offres sur le marché québécois. La première phase consistera en un complexe de commerce au détail et de style de vie de 824 000 pieds carrés répartis sur deux niveaux. Le projet comprendra des boutiques, des restaurants, des attractions expérientielles, un parc linéaire surélevé ainsi qu'un parc urbain de 1,8 hectare.

Pour plus de renseignements sur ROYALMOUNT, rendez-vous sur le site www.royalmount.com

Marques annoncées à ce jour:



Anine Bing

Acuité Visuelle

Aldo

Alo Yoga

Arc'teryx

Bikini Village

Browns

Canada Goose

David Yurman

Dynamite

Garage

Gucci

H&M

Influenceu

IWC

Jimmy Choo

Judith & Charles

La Vie en Rose

Longchamp

Louis Vuitton

Mackage

Maison Monaco

Maje

Mango

Michael Kors

Moose Knuckles

Moncler

Nike

Rennaï

RH

Rolex

Rudsak

Roche Bobois

Saint Laurent

Sandro

Sephora

Sports Experts

Swarovski

TAG Heuer

Tiffany & Co.

TimeVallée

Veronica Beard

Versace

Zara

