BURLINGTON, ON, le 6 mars 2025 /CNW/ - En vue de bâtir un avenir sans émissions de carbone, le gouvernement du Canada et First Canada ULC investissent dans des autobus scolaires électriques. Une contribution conjointe de près de 1 million de dollars, allouée dans le cadre du Fonds pour le transport en commun à zéro émission (FTCZE), permettra à First Canada de mieux se préparer à l'électrification de son parc de véhicules.

Passer de véhicules diesel classiques à des véhicules électriques nécessite d'importants travaux de planification et de préparation. Cet investissement soutiendra First Canada ULC dans la réalisation des études nécessaires et la collecte des données requises pour effectuer progressivement sa transition vers un parc d'autobus à zéro émission. Les études de planification aideront à analyser les itinéraires et les opérations, à évaluer les risques, à déterminer les besoins relatifs aux services publics et aux installations, à estimer les coûts, ainsi qu'à déterminer la faisabilité du projet. Une fois terminé, le projet permettra à First Canada ULC d'être mieux préparé à effectuer la transition vers un parc d'autobus à zéro émission.

First Canada ULC fournit des services de transport scolaire par autobus et exploite des autobus dans six provinces et un territoire.

Citations

« En investissant dans la transition vers des autobus scolaires à zéro émission, nous nous dirigeons vers un transport scolaire plus propre, plus sain et meilleur pour l'avenir de nos communautés. »

L'honorable Nathaniel Erskine-Smith, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« En tant que plus grand exploitant d'autobus scolaires d'Amérique du Nord, nous nous engageons pleinement à réduire l'empreinte carbone de nos services de transport scolaire en nous dotant, dans la mesure du possible, de véhicules à zéro émission. Le financement obtenu au titre du FTCZE nous a permis d'effectuer des évaluations de sites et de préparer une feuille de route pour le déploiement potentiel de véhicules électriques dans les provinces canadiennes. Bien que nous soyons encore à l'étape de la planification, ce financement marque une étape importante dans les efforts continus que nous déployons pour fournir des solutions plus propres, plus durables et plus avant-gardistes pour les communautés que nous servons. Par‑dessus tout, la sécurité des enfants est au cœur de tout ce que nous faisons, et ces initiatives sont conçues non seulement pour protéger l'environnement, mais aussi pour assurer la protection continue des élèves que nous transportons chaque jour. »

John Kenning, président et chef de la direction, First Student Inc. / First Canada ULC

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 753 435 $ dans ce projet dans le cadre du Fonds pour le transport en commun à zéro émission (FTCZE). La contribution de First Canada ULC s'élève à 188 359 $.

Le FTCZE aide les collectivités à faire la transition vers des autobus scolaires et de transport en commun à zéro émission afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de contribuer à l'atteinte des objectifs de carboneutralité du Canada . En électrifiant leurs parcs d'autobus, les collectivités assainissent l'environnement pour nos enfants, en plus de créer des emplois et de soutenir le secteur canadien de la fabrication.

. En électrifiant leurs parcs d'autobus, les collectivités assainissent l'environnement pour nos enfants, en plus de créer des emplois et de soutenir le secteur canadien de la fabrication. Depuis 2015, le gouvernement fédéral a engagé plus de 30 milliards de dollars pour des projets de transport en commun et de transport actif. Ces investissements historiques ont permis la réalisation de près de 2 000 projets dans tout le pays.

En 2021, le gouvernement a annoncé un financement important pour le transport en commun, qui comprend des milliards de dollars pour soutenir les autobus à zéro émission, les solutions de transport en commun en milieu rural, le transport actif et des projets d'envergure permettant d'accélérer le développement des grands réseaux de transport en commun urbain dont de nombreux Canadiens dépendent chaque jour.

Le Fonds pour le transport en commun à zéro émission complète le Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Dans le cadre de ce plan, le gouvernement s'est engagé à fournir un financement fédéral pour le transport en commun afin de permettre à chaque collectivité de disposer de moyens de transport propres et abordables.

: Un environnement sain et une économie saine. Dans le cadre de ce plan, le gouvernement s'est engagé à fournir un financement fédéral pour le transport en commun afin de permettre à chaque collectivité de disposer de moyens de transport propres et abordables. Le nouveau Fonds pour le transport en commun du Canada (FTCC) fournira en moyenne 3 milliards de dollars par année de financement permanent pour répondre aux besoins locaux en matière de transport en commun. Il permettra d'améliorer la planification intégrée et l'accès au transport en commun et au transport actif, ainsi que de soutenir le développement de collectivités plus abordables, plus durables et plus inclusives.

(FTCC) fournira en moyenne 3 milliards de dollars par année de financement permanent pour répondre aux besoins locaux en matière de transport en commun. Il permettra d'améliorer la planification intégrée et l'accès au transport en commun et au transport actif, ainsi que de soutenir le développement de collectivités plus abordables, plus durables et plus inclusives. Le FTCC soutient les investissements dans le transport en commun et le transport actif dans le cadre de trois volets : Ententes pour les régions métropolitaines, Financement de base et Financement ciblé. Pour obtenir plus de renseignements, rendez-vous sur le site Web de Logement, Infrastructures et Collectivités Canada .

Liens connexes

Fonds pour le transport en commun à zéro émission

https://logement-infrastructure.canada.ca/zero-emissions-trans-zero-emissions/index-fra.html

Plan climatique renforcé

https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique/survol-plan-climatique.html

Carte des projets de logement et d'infrastructure

https://logement-infrastructure.canada.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

Suivez-nous sur X, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Sofia Ouslis, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected] ; Relations avec les médias : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected] ; Chris Bokelman, Directeur principal, Marketing et Communications, First Student Inc. / First Canada ULC, 513-419-8514, [email protected]