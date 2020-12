Passages à niveau - L'UMQ salue la bonification du Programme d'aide aux passages à niveau municipaux

MONTRÉAL, le 16 déc. 2020 /CNW Telbec/ - L'Union des municipalités du Québec (UMQ) salue aujourd'hui la bonification de 11,6 M$ du Programme d'aide aux passages à niveau municipaux (PAPNM), annoncée aujourd'hui par le ministre des Transports, monsieur François Bonnardel, dans le cadre de la première rencontre virtuelle du Forum de concertation sur le transport ferroviaire.

« Il y a près de 1 700 passages à niveau au Québec. Ces structures sont essentielles pour l'interconnexion entre les routes et rues de nos municipalités, mais aussi pour la sécurité de nos citoyennes et citoyens. Transport Canada a adopté un nouveau Règlement sur les passages à niveau et développé de nouvelles normes de sécurité qui seront en vigueur à la fin 2021. Les municipalités sont actuellement au travail pour la réfection, l'amélioration et le remplacement des passages à niveau. L'aide supplémentaire annoncée aujourd'hui arrive au bon moment », a soutenu le président du Comité sur le transport ferroviaire de l'UMQ et maire de Senneterre, monsieur Jean-Maurice Matte.

Par ailleurs, l'Union salue l'implication du gouvernement du Québec depuis le Sommet ferroviaire de décembre 2019. « Le travail de l'UMQ sur le transport ferroviaire au cours des dernières années et l'adoption de la Déclaration de Trois-Rivières ont permis d'élever les enjeux ferroviaires au rang des priorités. Aujourd'hui, nous sommes très heureux que les engagements pris lors du sommet gouvernemental se concrétisent. Au cours des prochains mois, nous allons travailler activement sur les tables de concertation sur le transport ferroviaire avec le gouvernement du Québec et les acteurs de l'industrie », a conclu monsieur Matte.

L'UMQ rappelle que le transport par rail constitue un outil significatif pour lutter contre les changements climatiques et permettre au Québec d'atteindre ses cibles de réduction d'émissions de gaz à effet de serre (GES). Le train offre en effet un transport de masse, sur de longues distances, tout en générant une faible empreinte écologique. Une étude récente commandée par l'UMQ sur les coûts du transport routier sur plusieurs routes et autoroutes au Québec révèle, par ailleurs, que quelque 153 000 camions lourds immatriculés au Québec ont consommé, en 2018, environ 3,6 milliards de litres de carburant.

