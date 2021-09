Passage dans Émard nommé en souvenir d'Albert Millaire

« M. Millaire était originaire de Ville-Émard, a expliqué le maire de l'arrondissement Benoit Dorais et président du comité exécutif de la Ville de Montréal. Un passage nommé en son honneur semblait tout naturel, particulièrement près d'un lieu comme le boulevard Monk avec son théâtre Paradoxe, sa maison de la culture et sa bibliothèque. Son nom nous inspire à être fier de notre culture québécoise et de ses grands acteurs, et à poursuivre nos efforts pour promouvoir et participer aux arts de la scène, de la télévision et du cinéma. Je vous recommande d'ailleurs la lecture de son autobiographie disponible à la bibliothèque Marie-Uguay, Mes Amours de personnages, où il partage ses souvenirs et anecdotes. »