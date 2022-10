PASQÉ : Un premier appel d'intérêt est lancé aux manufacturiers du Québec !

MONTRÉAL, le 27 oct. 2022 /CNW Telbec/ - L'Association de l'industrie électrique du Québec (AIEQ) est heureuse de lancer un premier appel d'intérêt dans le cadre de l'initiative PASQÉ, la plateforme d'approvisionnement stratégique québécois de l'industrie électrique, visant à développer la chaîne d'approvisionnement responsable et compétitive de l'industrie électrique en misant sur la productivité et l'innovation. PASQÉ offre un soutien financier et des conseils stratégiques aux entreprises qui souhaitent diversifier leur offre et accroître leur capacité de desservir les besoins des donneurs d'ouvrage publics et privés de l'industrie électrique du Québec.

« Ce premier appel d'intérêt permettra de qualifier des fournisseurs qui seront en mesure de répondre aux besoins des donneurs d'ordre afin que sécuriser notre chaîne d'approvisionnement. Il s'agit d'une formidable occasion pour tout manufacturier qui a l'ambition de développer ses capacités et compétences afin d'offrir une alternative de substitution compétitive aux produits étrangers. Cela contribuera assurément à accroître le contenu québécois des grands donneurs d'ordre », a expliqué Marie Lapointe, présidente-directrice générale de l'AIEQ.

Les entreprises qui souhaitent répondre à cet appel d'intérêt peuvent le faire jusqu'au 2 décembre prochain, à 17 h.

L'AIEQ tient à remercier le comité de pilotage PASQÉ, composé du ministère de l'Économie et de l'Innovation, d'Hydro-Québec et d'Investissement Québec.

Pour en savoir plus sur cet appel d'intérêt et sur les produits visés, consultez les documents suivants :

Modalités d'application PASQÉ

https://aieq.net/wp-content/uploads/2022/10/Appel-dinteret-no.1-Modalites-dapplication-pour-PASQ_27oct2.pdf

Guide du participant PASQÉ

https://lnkd.in/eXGfWTsm

Pour participer à une séance d'information sur le lancement du premier appel d'intérêt du 7 novembre, communiquez avec Justine Birzin à [email protected]

Pour rencontrer et échanger les grands manufacturiers du Québec, inscrivez-vous à la Grande consultation sur l'approvisionnement de l'industrie électrique du Québec du 8 novembre : Grande consultation sur l'approvisionnement de l'industrie électrique du QC Billets, mar, 8 nov. 2022 à 08:30 | Eventbrite

À propos de l'AIEQ

Organisme à but non lucratif ayant plus de 100 ans d'existence, l'AIEQ regroupe les divers intervenants de l'industrie électrique québécoise, un acteur économique de premier plan qui emploie 63 000 personnes, contribue aux exportations du Québec à hauteur de 5 milliards annuellement et à 16,9 milliards de dollars au PIB du Québec. L'expertise, le savoir-faire et la capacité d'innover de l'industrie électrique du Québec sont reconnus mondialement.

L'AIEQ favorise le rayonnement, au Québec et à l'international, des entreprises œuvrant en énergie au Québec. Elle contribue au développement des connaissances en infrastructures de production d'énergies renouvelables à faibles émissions de GES, en transport et distribution d'énergie électrique, de même qu'en gestion efficace de l'énergie, et ce, dans le respect des collectivités.

SOURCE Association de l'industrie électrique du Québec (AIEQ)

Renseignements: Renseignements et demandes des médias: Virginie Duval, Directrice des communications, Association de l'industrie électrique du Québec (AIEQ), AIEQ -- 514 281-0615, poste 124, [email protected]